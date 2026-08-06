Fiscalía acusó a hombre que habría simulado un accidente de tránsito para encubrir el asesinato de su expareja y su hijo en Bogotá

La entidad judicial lo llevó a juicio por la muerte de Karen Cecilia López Avendaño y de su hijo de 10 meses, ocurridas en 2025 en Bogotá tras una supuesta colisión que fue descartada - crédito audiencia Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto, señalado de haber fingido un accidente de tránsito en 2025 en Bogotá para ocultar el feminicidio de su expareja, Karen Cecilia López Avendaño, y el homicidio de su hijo de 10 meses.

El ente acusador también le imputó el delito de alteración de elemento material probatorio, tras concluir que la escena del supuesto accidente fue manipulada para encubrir los hechos.

Reconstrucción del caso

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de diciembre de 2025, en la calle 63 con carrera 70, cerca del Jardín Botánico de Bogotá. Según la investigación, organismos de socorro hallaron un automóvil Volkswagen Golf colisionado contra un árbol, con una mujer de 34 años y un bebé de 10 meses sin signos vitales en su interior. En el asiento del copiloto se encontraba Hugo Fernando Silva Soto, que fue trasladado a un centro médico con lesiones leves.

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La Fiscalía informó que en un primer momento se manejó la hipótesis de un accidente de tránsito. Sin embargo, diversos elementos recabados durante la investigación llevaron a descartar esta versión de los hechos.

La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto por fingir un accidente de tránsito en Bogotá para ocultar el feminicidio de Karen Cecilia López Avendaño y el homicidio de su hijo de 10 meses - crédito X

Pruebas forenses y análisis de la escena

De acuerdo con los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, la herida en el cuello de Karen Cecilia López Avendaño fue causada por un arma cortopunzante y resultó incompatible con lesiones producidas por un accidente vial. El menor, identificado como L. López Avendaño, presentaba lesiones compatibles con el síndrome del niño zarandeado, también incompatibles con un siniestro de tránsito.

Durante la audiencia de acusación del 5 de agosto, la Fiscalía precisó que el vehículo en el que ocurrieron los hechos era propiedad de la novia actual de Silva Soto, Jinet Daniela Méndez Suárez. Se estableció que la víctima no sabía conducir ni poseía licencia, pese a que fue hallada en la silla del piloto.

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“La lesión en cuello de Karen Cecilia López Avendaño corresponde a una herida por elemento cortopunzante, siendo esta incompatible con una lesión producto de accidente de tránsito”, indicó el fiscal. Además, dentro del automóvil se halló un cuchillo con cacha negra y lámina metálica, elemento con el que se habría perpetrado el crimen.

La Fiscalía imputó a Hugo Fernando Silva Soto el delito de alteración de elemento material probatorio por la manipulación de la escena del supuesto accidente de tránsito - crédito Fiscalía

Movimientos del acusado y manipulación de la escena

El análisis de cámaras de seguridad y pruebas recolectadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió reconstruir la cronología de los hechos. El menor estuvo bajo el exclusivo cuidado de Hugo Fernando Silva Soto desde la tarde del 11 de diciembre de 2025 hasta el hallazgo de los cuerpos. Según la Fiscalía, durante ese periodo, el acusado habría causado la muerte del niño por mecanismo de aceleración y desaceleración cervical.

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Esa noche, Silva Soto recogió a Karen Cecilia López para, según su versión, dirigirse a la casa de su padre y recoger al menor. No obstante, la investigación concluyó que para ese momento el niño ya había fallecido. Los tres se desplazaron en el Volkswagen NSR-348 hasta el lugar donde posteriormente ocurrió el supuesto accidente.

El fiscal del caso relató: “Se desplazó en el vehículo, acompañado de Karen Cecilia López Avendaño y del cuerpo sin vida de L. López Avendaño. Una vez en el sitio, Silva Soto permitió que Karen Cecilia López Avendaño condujera el vehículo con el propósito de enseñarle a parquear, mientras él se ubicaba en el asiento del copiloto. Producto de la desesperación que representaba enfrentar a Karen sobre lo acontecido al pequeño, Hugo Fernando decidió hacer uso de ese tiempo para dar muerte a Karen, quien se encontraba totalmente desprevenida cuando hizo uso de un arma blanca para lacerar directamente su arteria carótida”.

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Los dictámenes de Medicina Legal establecieron que Karen Cecilia López Avendaño murió por una herida con arma cortopunzante y que su lesión era incompatible con un accidente vial - crédito X

Hipótesis de la Fiscalía y elementos de sustento

La Fiscalía General de la Nación sostiene que, tras dar muerte a la mujer, el acusado manipuló la escena para simular un accidente de tránsito. El análisis de la posición de los cuerpos y los rastros en el vehículo llevaron a los peritos a concluir que la posición en la que fue hallado el cuerpo de Karen Cecilia López Avendaño hacía imposible que ella hubiera estado conduciendo al momento del choque.

“Recordemos, su señoría, que para ese escenario, para ese momento y justo en ese instante ya había perdido la vida. Quiere decir esto, su señoría, que los muertos no conducen, y lo digo con mucho respeto”, afirmó el fiscal en audiencia.

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El ente acusador también presentó videos de cámaras de seguridad y testimonios de familiares, que permitieron reconstruir parte de lo sucedido antes del siniestro. La Fiscalía expuso que Silva Soto limpió el vehículo, hizo desaparecer algunos elementos que podían comprometerlo, chocó el automóvil contra un árbol y acomodó el cuerpo de la víctima en el asiento del conductor para aparentar que ella manejaba al momento del impacto.

El 5 de agosto de 2026, ante el Juzgado 52 de Garantías, la Fiscalía formuló imputación contra Hugo Fernando Silva Soto como presunto autor de los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y alteración de elemento material probatorio.

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