Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Fiscalía acusó a hombre que habría simulado un accidente de tránsito para encubrir el asesinato de su expareja y su hijo en Bogotá

Los dictámenes forenses establecieron que la mujer tenía una herida en el cuello producida con un cuchillo y que el niño presentó señales del síndrome del zarandeado. Hugo Fernando Silva Soto fue acusado por alteración de elemento material probatorio

La entidad judicial lo llevó a juicio por la muerte de Karen Cecilia López Avendaño y de su hijo de 10 meses, ocurridas en 2025 en Bogotá tras una supuesta colisión que fue descartada - crédito audiencia Fiscalía
Guardar

La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto, señalado de haber fingido un accidente de tránsito en 2025 en Bogotá para ocultar el feminicidio de su expareja, Karen Cecilia López Avendaño, y el homicidio de su hijo de 10 meses.

El ente acusador también le imputó el delito de alteración de elemento material probatorio, tras concluir que la escena del supuesto accidente fue manipulada para encubrir los hechos.

Reconstrucción del caso

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de diciembre de 2025, en la calle 63 con carrera 70, cerca del Jardín Botánico de Bogotá. Según la investigación, organismos de socorro hallaron un automóvil Volkswagen Golf colisionado contra un árbol, con una mujer de 34 años y un bebé de 10 meses sin signos vitales en su interior. En el asiento del copiloto se encontraba Hugo Fernando Silva Soto, que fue trasladado a un centro médico con lesiones leves.

PUBLICIDAD

La Fiscalía informó que en un primer momento se manejó la hipótesis de un accidente de tránsito. Sin embargo, diversos elementos recabados durante la investigación llevaron a descartar esta versión de los hechos.

La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto por fingir un accidente de tránsito en Bogotá para ocultar el feminicidio de Karen Cecilia López Avendaño y el homicidio de su hijo de 10 meses - crédito X
La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto por fingir un accidente de tránsito en Bogotá para ocultar el feminicidio de Karen Cecilia López Avendaño y el homicidio de su hijo de 10 meses - crédito X

Pruebas forenses y análisis de la escena

De acuerdo con los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, la herida en el cuello de Karen Cecilia López Avendaño fue causada por un arma cortopunzante y resultó incompatible con lesiones producidas por un accidente vial. El menor, identificado como L. López Avendaño, presentaba lesiones compatibles con el síndrome del niño zarandeado, también incompatibles con un siniestro de tránsito.

Durante la audiencia de acusación del 5 de agosto, la Fiscalía precisó que el vehículo en el que ocurrieron los hechos era propiedad de la novia actual de Silva Soto, Jinet Daniela Méndez Suárez. Se estableció que la víctima no sabía conducir ni poseía licencia, pese a que fue hallada en la silla del piloto.

PUBLICIDAD

“La lesión en cuello de Karen Cecilia López Avendaño corresponde a una herida por elemento cortopunzante, siendo esta incompatible con una lesión producto de accidente de tránsito”, indicó el fiscal. Además, dentro del automóvil se halló un cuchillo con cacha negra y lámina metálica, elemento con el que se habría perpetrado el crimen.

La Fiscalía imputó a Hugo Fernando Silva Soto el delito de alteración de elemento material probatorio por la manipulación de la escena del supuesto accidente de tránsito - crédito Fiscalía
La Fiscalía imputó a Hugo Fernando Silva Soto el delito de alteración de elemento material probatorio por la manipulación de la escena del supuesto accidente de tránsito - crédito Fiscalía

Movimientos del acusado y manipulación de la escena

El análisis de cámaras de seguridad y pruebas recolectadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió reconstruir la cronología de los hechos. El menor estuvo bajo el exclusivo cuidado de Hugo Fernando Silva Soto desde la tarde del 11 de diciembre de 2025 hasta el hallazgo de los cuerpos. Según la Fiscalía, durante ese periodo, el acusado habría causado la muerte del niño por mecanismo de aceleración y desaceleración cervical.

Esa noche, Silva Soto recogió a Karen Cecilia López para, según su versión, dirigirse a la casa de su padre y recoger al menor. No obstante, la investigación concluyó que para ese momento el niño ya había fallecido. Los tres se desplazaron en el Volkswagen NSR-348 hasta el lugar donde posteriormente ocurrió el supuesto accidente.

El fiscal del caso relató: “Se desplazó en el vehículo, acompañado de Karen Cecilia López Avendaño y del cuerpo sin vida de L. López Avendaño. Una vez en el sitio, Silva Soto permitió que Karen Cecilia López Avendaño condujera el vehículo con el propósito de enseñarle a parquear, mientras él se ubicaba en el asiento del copiloto. Producto de la desesperación que representaba enfrentar a Karen sobre lo acontecido al pequeño, Hugo Fernando decidió hacer uso de ese tiempo para dar muerte a Karen, quien se encontraba totalmente desprevenida cuando hizo uso de un arma blanca para lacerar directamente su arteria carótida”.

Los dictámenes de Medicina Legal establecieron que Karen Cecilia López Avendaño murió por una herida con arma cortopunzante y que su lesión era incompatible con un accidente vial - crédito X
Los dictámenes de Medicina Legal establecieron que Karen Cecilia López Avendaño murió por una herida con arma cortopunzante y que su lesión era incompatible con un accidente vial - crédito X

Hipótesis de la Fiscalía y elementos de sustento

La Fiscalía General de la Nación sostiene que, tras dar muerte a la mujer, el acusado manipuló la escena para simular un accidente de tránsito. El análisis de la posición de los cuerpos y los rastros en el vehículo llevaron a los peritos a concluir que la posición en la que fue hallado el cuerpo de Karen Cecilia López Avendaño hacía imposible que ella hubiera estado conduciendo al momento del choque.

“Recordemos, su señoría, que para ese escenario, para ese momento y justo en ese instante ya había perdido la vida. Quiere decir esto, su señoría, que los muertos no conducen, y lo digo con mucho respeto”, afirmó el fiscal en audiencia.

El ente acusador también presentó videos de cámaras de seguridad y testimonios de familiares, que permitieron reconstruir parte de lo sucedido antes del siniestro. La Fiscalía expuso que Silva Soto limpió el vehículo, hizo desaparecer algunos elementos que podían comprometerlo, chocó el automóvil contra un árbol y acomodó el cuerpo de la víctima en el asiento del conductor para aparentar que ella manejaba al momento del impacto.

El 5 de agosto de 2026, ante el Juzgado 52 de Garantías, la Fiscalía formuló imputación contra Hugo Fernando Silva Soto como presunto autor de los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y alteración de elemento material probatorio.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la NaciónBogotáFeminicidioFalso accidente de tránsitoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

El partido se jugará desde las 8:30 p. m. y podría definir el nuevo líder de la Liga BetPlay jugadas tres jornadas del campeonato en el segundo semestre del año

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Esto es lo que Atlético Nacional pediría para dejar salir a Juan Manuel Rengifo: sería la venta más cara en Colombia

El volante es una de las figuras del cuadro verde y con un futuro prometedor, por eso, el club negociaría una fortuna para dejarlo partir al exterior

Esto es lo que Atlético Nacional pediría para dejar salir a Juan Manuel Rengifo: sería la venta más cara en Colombia

Daniel Briceño advirtió sobre lo que serían las “verdaderas” intenciones de Gustavo Petro: “A Abelardo le quieren dar un golpe duro”

El representante a la Cámara del Centro Democrático, que fue el congresista más votado para el presente cuatrienio, señaló cuáles serían las estrategias de presión regional del Gobierno saliente y advirtió sobre cómo se estaría fraguando un nuevo estallido social

Daniel Briceño advirtió sobre lo que serían las “verdaderas” intenciones de Gustavo Petro: “A Abelardo le quieren dar un golpe duro”

Superintendencia de Salud anunció denuncia contra la secretaria de Salud de Antioquia por señalamientos tras haber expuesto irregularidades

El superintendente Daniel Quintero Calle informó sobre 23 hallazgos en la gobernación y la secretaría del departamento y una presunta malversación de recursos. La funcionaria Alma Solano rechazó las acusaciones

Superintendencia de Salud anunció denuncia contra la secretaria de Salud de Antioquia por señalamientos tras haber expuesto irregularidades

Cancelaron el concierto de Myke Towers en Bogotá: así puede solicitar la devolución del dinero

La empresa informó que devolverá la totalidad del valor de las entradas para la fecha del 22 de agosto de 2026 en el Coliseo MedPlus y que no existe reprogramación anunciada

Cancelaron el concierto de Myke Towers en Bogotá: así puede solicitar la devolución del dinero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Cancelaron el concierto de Myke Towers en Bogotá: así puede solicitar la devolución del dinero

Cancelaron el concierto de Myke Towers en Bogotá: así puede solicitar la devolución del dinero

José Ordóñez recordó al fallecido Alfonso Lizarazo: “No sabía que yo sería un dolor de cabeza”

Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

Juan Daniel Sepúlveda, el ex de Andrea Valdiri, reveló si devolverá la camioneta que le regaló la bailarina antes de su ruptura: “Para eso la estoy lavando”

Deportes

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Esto es lo que Atlético Nacional pediría para dejar salir a Juan Manuel Rengifo: sería la venta más cara en Colombia

Marino Hinestroza pasó de ser jugador de selección Colombia a quedar en el olvido en Brasil: Vasco da Gama lo ‘borró’

El preparador físico Hernando Arias habló de la negativa de James Rodríguez a montar bicicleta luego de entrenar: “Debería aprender de Haaland”

América de Cali no quiere perder puntos: esta sería su defensa en la Dimayor por el caso Yhormar Hurtado