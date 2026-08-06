Superintendencia de Salud anunció denuncia contra la secretaria de Salud de Antioquia por señalamientos tras haber expuesto irregularidades

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, puso en duda las anomalías denunciadas por el superintendente Daniel Quintero en relación con el uso de los recursos de la salud y la atención de pacientes - crédito Colprensa y @almajsolanos/IG

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La Superintendencia Nacional de Salud reaccionó a las declaraciones de la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, sobre los hallazgos administrativos que denunció el superintendente Daniel Quintero Calle, que salpican a la Gobernación de Antioquia y a la secretaría.

De acuerdo con el funcionario, se identificaron 23 hallazgos administrativos, otros seis de carácter disciplinario, cuatro fiscales y tres penales. Advirtió sobre una presunta malversación de recursos, irregularidades en la transferencia de dinero del Sistema General de Participaciones y actos de negligencia que derivaron en la muerte de pacientes.

La versión de la Secretaría de Salud de Antioquia

Al respecto, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia aseguró que en lo corrido de 2026, la entidad ha reportado más de 50 situaciones que involucran a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, las cuales han afectado la vida de pacientes. Según indicó, hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de auditoría por parte de la superintendencia por los hechos denunciados.

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La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia aseguró que en lo corrido de 2026, la entidad ha reportado más de 50 situaciones que involucran a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, sin haber conocido sobre alguna acción de investigación por parte de la entidad - crédito Supersalud

Además, rechazó los señalamientos de la superintendencia sobre presunta negligencia de la Gobernación de Antioquia en el cuidado de dos menores de edad indígenas, una de ellas en estado de embarazo, que fallecieron.

“Quiero hacer un llamado de atención especial de cómo hoy se hace un señalamiento a la Secretaría de Salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores, que corresponden a Sabia Salud y Coosalud, intervenidas en el momento de su fallecimiento, donde se presentaron fallas en la prestación de los servicios”, detalló la secretaria de salud en declaraciones expuestas por Teleantioquia.

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Con respecto a los hallazgos fiscales, la funcionaria aseguró que la Secretaría de Salud presentará todos los soportes para desvirtuar los señalamientos de la entidad, con el fin de demostrar que ha habido un manejo transparente de los recursos.

La respuesta de la Superintendencia de Salud: anunció acciones legales

La Superintendencia de Salud advirtió sobre afectaciones al buen nombre de Daniel Quintero por parte de Alma Solano - crédito Colprensa

Por medio de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Salud rechazó “categóricamente” las declaraciones de la secretaria de Salud Alma Solano, puesto que cuestionó el alcance y la veracidad de la auditoría que se llevó a cabo y los hallazgos denunciados.

De acuerdo con la entidad, las irregularidades detectadas están relacionadas con el manejo de los recursos de la salud. De dichas anomalías hay evidencia documental, financiera y jurídica. Por eso, aseguró que las dudas que expuso la funcionaria con respecto a las denuncias de la superintendencia carecen de fundamento.

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“La información contenida en el informe de auditoría no obedece a criterios políticos ni coyunturales, sino a un ejercicio ordinario de inspección, vigilancia y control sobre el uso de los recursos y demás rentas destinadas a la salud pública departamental”, detalló la entidad en la comunicación oficial.

La Superintendencia de Salud denunciará a Alma Solano por injuria y calunmnia - crédito Luisa González/Reuters

En ese sentido, indicó que toda la información recolectada será puesta a disposición de las autoridades competentes: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación. Esto, con el fin de que adelanten las acciones investigativas requeridas para esclarecer los hechos.

Adicionalmente, advirtió que los señalamientos de la secretaria de Salud generan una afectación al buen nombre y la honra del superintendente Daniel Quintero Calle y de la institución. En consecuencia, la superintendencia instaurará una denuncia en contra de la funcionaria Alma Solano por los delitos de injuria y calumnia y violencia contra servidor público.

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“La Superintendencia Nacional de Salud reitera su compromiso con la transparencia, la protección de los recursos públicos del sistema de salud y la defensa de los derechos de los usuarios, y continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional, sin distinción de filiación política o territorial”, añadió.