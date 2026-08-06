Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La JEP revisó los avances en garantías de memoria y justicia por desapariciones en la comuna 13 y La Escombrera: reportó 459 víctimas

En una conmovedora audiencia se monitoreó el seguimiento a las medidas cautelares para generar memoria y monumentalización de La Escombrera y La Arenera en Medellín, donde aún permanecerían enterrados cuerpos de desaparecidos por operaciones militares

Siluetas difuminadas de personas sobre un paisaje con montículos de tierra, una excavadora, maquinaria pesada y escombros. Estilo collage en sepia y ocre.
En la audiencia se dejó concreto el proyecto de monumentalización para los puntos de La Arenera, en la Comuna 13 y La Escombrera, en Medellín - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A lo largo de la jornada del miércoles 5 de agosto de 2026, en Medellín se realizó una audiencia pública de seguimiento a la medida cautelar que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la comuna 13 y La Escombrera, con la que dictó órdenes a distintas entidades del Estado colombiano, responsables en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, particularmente en esta comuna, entre 1978 y 2016.

Y es que, entre 1978 y 2016, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP registró 459 víctimas de desaparición forzada en la comuna 13. Solo en 2002, en el contexto de operaciones militares como Orión, se reportaron 200 casos tras los enfrentamientos entre la fuerza pública, el Bloque Cacique Nutibara y milicias guerrilleras, como parte del despliegue de la política de la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

PUBLICIDAD

En la audiencia se hizo un seguimiento a las medidas cautelares que buscan proteger los puntos de la Comuna 13 y La Escombrera como parte de la memoria histórica del conflicto armado - crédito JEP
En la audiencia se hizo un seguimiento a las medidas cautelares que buscan proteger los puntos de la Comuna 13 y La Escombrera como parte de la memoria histórica del conflicto armado - crédito JEP

Por eso, en garantía de la justicia, la búsqueda, la verdad y la memoria, las disposiciones impartidas por la jurisdicción incluyeron la protección de estos sitios, en los que aún persisten búsquedas de cuerpos enterrados de personas reportadas como desaparecidas.

Estas medidas cautelares fueron dictadas por la jurisdicción con el Auto AI-010 del 20 de agosto de 2020 —y sus consiguientes prórrogas— con el que se prohibió cualquier actividad en los lotes de La Escombrera y La Arenera y se exigió la búsqueda de víctimas.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Administrativo La Alpujarra, y allí acudieron representantes de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, delegados de los Ministerios del Interior y Hacienda: así como del Departamento Nacional de Planeación (DNP); y la empresa Construcciones El Cóndor.

PUBLICIDAD

Se prorrogaron las medidas cautelares del proyecto de memorialización de la Comuna 13 y La Escombrera - crédito JEP
Se prorrogaron las medidas cautelares del proyecto de memorialización de la Comuna 13 y La Escombrera - crédito JEP

Pero también hicieron presencia familiares de las víctimas. Luz Enith Franco, esposa de Arles Edison Guzmán —uno de los desaparecidos— ofreció su testimonio en el evento. Relató que su cónyuge tenía 29 años cuando fue desaparecido en la Comuna 13, el 30 de noviembre de 2002.

Quiero dejarles una frase: mientras exista alguien que los nombre, busque y ame, jamás serán olvidades. Por eso digo su nombre en todas partes: Arles Edison Guzmán. La búsqueda debe continuar”, dijo.

Luz Elena Galeano, también víctima, en nombre de la Organización Mujeres Caminando por la Verdad expresó: “Para nosotras la memoria no es un ritual vacío ni decoración, es en sí misma un acto político y reivindicativo, mediante el cual nos oponemos a que el silencio y la impunidad se impongan frente a la verdad”.

Familiares de las víctimas hicieron llamados a las autoridades para continuar con la búsqueda de las víctimas - crédito JEP
Familiares de las víctimas hicieron llamados a las autoridades para continuar con la búsqueda de las víctimas - crédito JEP

Por esto, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar, relator de las medidas cautelares sobre la Comuna 13, dino que “luego de 25 años de búsqueda, un proceso judicial de 8 años, 2 años continuos de excavación, 63 mil metros cúbicos movidos, la verdad se ha revelado terca y contundente”. Incluso, se conoció que se prorrogaron las medidas cautelares hasta que se concrete el proyecto.

Qué ha pasado con el cumplimiento de las medidas dictadas

En primer lugar, en la audiencia se dio parte del proyecto de memorialización y monumentalización de estos dos puntos, para lo cual, el Ministerio de Cultura explicó “el diseño, la participación de las víctimas, la ubicación de las estaciones de memoria, los costos, la viabilidad y el cronograma de este proceso”.

Pero esta etapa no puede ponerse en marcha, hasta que la búsqueda de cuerpos haya finalizado. Julián Baracaldo, antropólogo forense del Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, reveló que la intervención del polígono protegido en La Escombrera, en su quinta fase ya tiene un 97% de avance en el cumplimiento.

Labores de búsqueda en La Escombrera, en Medellín - crédito JEP
Labores de búsqueda en La Escombrera, en Medellín - crédito JEP

Hemos movilizado más de 48 mil metros cúbicos (…). Podríamos estar en el escenario de documentación final de toda la superficie del polígono de la Fase 5 en la última semana de agosto”, señaló

También aclaró que espera para la fase 6, que “inicia con la instalación de instrumentos de medición (inclinómetros) para mitigar riesgos con el talud y la demolición de una unidad de un canal de aguas. Tenemos los cálculos de movilizar 32 mil metros cúbicos de material, lo cual podría demorar entre 16 y 20 meses de trabajo”.

En ese contexto, se conoció que hasta el momento la búsqueda judicial logró la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos de siete víctimas, cuyos familiares estuvieron en la diligencia.

La transformación de estos espacios en monumentos para la memoria

Según Alejandra Sarria, coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de Cultura, ya avanzan las intervenciones de los puntos para crear los espacios del proyecto de monumentalización.

Para ello, la cartera usó “una metodología de co-creación con las organizaciones de víctimas, quienes han decidido los conceptos, lógicas, lugares y maneras”, en las que se configuró el proyecto enfocado en visibilizar los relatos de las víctimas de desaparición forzada.

Estos son los diseños de los proyectos de monumentalización en La Escombrera y en la Comuna 13 - crédito JEP
Estos son los diseños de los proyectos de monumentalización en La Escombrera y en la Comuna 13 - crédito JEP

La propuesta contempla la creación de un espacio de memoria en La Escombrera y una ruta con intervenciones artísticas a lo largo de la Comuna 13. El recorrido inicia en el Ágora de las Piedras, donde se honra la memoria de las mujeres buscadoras y el trabajo de las organizaciones de víctimas.

Continúa en La Silueta Portón, un sendero marcado por siluetas que representan a las personas desaparecidas. El siguiente espacio, llamado La Grieta o Herida, simboliza los hechos victimizantes a través de un recorrido tipo laberinto con información cronológica y número de víctimas.

El trayecto concluye en el Recinto de la Memoria, un pabellón ideado como símbolo de esperanza y justicia, que servirá como galería para retratos, exposiciones y encuentros de la comunidad, reuniendo los hallazgos del proceso forense y promoviendo la reparación y la no repetición.

Para los efectos de este proyecto, desde el Gobierno nacional y Alcaldía de Medellín se confirmó que se están respaldando todas las acciones, a la vez que se están priorizando recursos con el fin de cubrir todos los requerimientos.

Temas Relacionados

Audiencia JEPComuna 13La EscombreraMemoriaMonumentoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

El partido se jugará desde las 8:30 p. m. y podría definir el nuevo líder de la Liga BetPlay jugadas tres jornadas del campeonato en el segundo semestre del año

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Fenómeno de El Niño podría encarecer los alimentos y presionar la inflación en Colombia hasta 2027

Un análisis económico advierte que las condiciones climáticas previstas para los próximos meses podrían afectar la oferta agrícola y generar nuevas presiones sobre los precios, en un momento en que el costo de vida ya muestra señales de aumento

Fenómeno de El Niño podría encarecer los alimentos y presionar la inflación en Colombia hasta 2027

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: Colombia dejaría de ser parte de ‘La Ruta de la Seda’ para alinearse con Estados Unidos

El presidente electo habría informado al nominado para ser embajador norteamericano en Colombia, Nate Morris, la decisión que tomaría en su Gobierno

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: Colombia dejaría de ser parte de ‘La Ruta de la Seda’ para alinearse con Estados Unidos

En video | Arijon Ibrahimović, suplente de Luis Díaz en el Bayern Múnich, afirmó que el guajiro es una persona “muy divertida”

La alternativa del equipo alemán en reemplazo del colombiano tiene 20 años y ya lo había elogiado previamente por sus cualidades futbolísticas

En video | Arijon Ibrahimović, suplente de Luis Díaz en el Bayern Múnich, afirmó que el guajiro es una persona “muy divertida”

Implementan nuevas medidas de seguridad en Manizales por riesgo de terrorismo: estas son las restricciones y operativos especiales

Las autoridades implementaron una serie de restricciones excepcionales tras la incautación de explosivos que tenían como destino final la capital caldense, en medio de alertas por posibles atentados vinculados a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Implementan nuevas medidas de seguridad en Manizales por riesgo de terrorismo: estas son las restricciones y operativos especiales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Cancelaron el concierto de Myke Towers en Bogotá: así puede solicitar la devolución del dinero

Cancelaron el concierto de Myke Towers en Bogotá: así puede solicitar la devolución del dinero

José Ordóñez recordó al fallecido Alfonso Lizarazo: “No sabía que yo sería un dolor de cabeza”

Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

Juan Daniel Sepúlveda, el ex de Andrea Valdiri, reveló si devolverá la camioneta que le regaló la bailarina antes de su ruptura: “Para eso la estoy lavando”

Deportes

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

En video | Arijon Ibrahimović, suplente de Luis Díaz en el Bayern Múnich, afirmó que el guajiro es una persona “muy divertida”

Esto es lo que Atlético Nacional pediría para dejar salir a Juan Manuel Rengifo: sería la venta más cara en Colombia

Marino Hinestroza pasó de ser jugador de selección Colombia a quedar en el olvido en Brasil: Vasco da Gama lo ‘borró’

El preparador físico Hernando Arias habló de la negativa de James Rodríguez a montar bicicleta luego de entrenar: “Debería aprender de Haaland”