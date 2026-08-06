El preparador físico Hernando Arias habló de la negativa de James Rodríguez a montar bicicleta luego de entrenar: “Debería aprender de Haaland”

El volante que actualmente se encuentra sin equipo fue fuertemente cuestionado tras ser titular en todos los partidos con la Tricolor-crédito @JulesEDF/X-Documental de James - Manchester City

Guardar

El preparador físico Hernando Arias aseguró que el mensaje de James Rodríguez, actual capitán de la selección Colombia, sobre su disgusto de hacer bicileta después de entrenar fútbol, es “perverso” para la juventud.

En diálogo con Blu Radio, el especialista afirmó que el volante debería tomar como ejemplo la actitud del delantero noruego Erling Haaland, quien, pese a no disfrutar ciertos ejercicios, los realiza como parte de su preparación.

Arias explicó que el fútbol de alto rendimiento ha cambiado y que cada vez depende más de aspectos físicos, metabólicos y nutricionales. Por esa razón, sostuvo que ejercicios como la bicicleta estática cumplen una función específica dentro de la planificación deportiva y no responden únicamente a una preferencia del entrenador.

PUBLICIDAD

Erling Halannd manifestó que a él tampoco le gustaba hacer bicicleta, pero sabía que eso era bueno para su cuerpo y por eso lo hacía - crédito Dylan Martinez/Reuters

“En el alto rendimiento, cuando se entrena a esa intensidad, todos los procesos pasan por temas nutricionales y metabólicos. Muchas veces, después de entrenamientos exigentes, se realizan trabajos aeróbicos para disminuir el impacto sobre las rodillas, y por eso se utiliza la bicicleta”, explicó el preparador físico.

Fue entonces cuando comparó la actitud de James con la de Erling Haaland. Según Arias, el atacante del Manchester City ha reconocido que tampoco disfruta ese tipo de ejercicios, pero entiende que hacen parte de su preparación.

“Haaland decía: ‘A mí no me gusta, pero pongo música y lo hago’. En cambio, el mensaje de James es perverso para la juventud que se está entrenando”, afirmó Arias.

PUBLICIDAD

James Rodríguez terminó el Mundial 2026 y empezó a buscar equipo porque no renovó contrato con Minnesota United - crédito FCF

El nivel físico del fútbol colombiano

Más allá del caso puntual de James Rodríguez, el preparador físico Hernando Arias aprovechó la conversación para hacer un análisis del estado físico del futbolista colombiano. Aunque reconoció que el país sigue produciendo jugadores con gran talento técnico, considera que existen deficiencias en la intensidad con la que se juega y se entrena.

A su juicio, el problema no solo radica en las condiciones de algunas canchas, sino también en el modelo de juego que predomina en el fútbol colombiano.

“Colombia tiene buen balón, pero las canchas sí inciden. También influye el modelo de juego de los equipos, porque aquí no se juega a alta intensidad. Esa es la verdad y tiene mucho que ver con la forma en que entrenamos”, sostuvo al mencionado medio.

PUBLICIDAD

El preparador físico incluso fue más allá al comparar la exigencia del fútbol con la de otras disciplinas deportivas, asegurando que los futbolistas suelen mostrar mayor resistencia a las cargas de entrenamiento.

“El peor deportista de alto rendimiento que nosotros tenemos es el futbolista. Cuando les exigen dos entrenamientos o una carga mayor dicen que están reventados. El futbolista realmente se queja mucho del entrenamiento”, señaló.

Arias también destacó que, a diferencia de otros atletas que entrenan con el objetivo de conseguir medallas y muchas veces sin grandes recompensas económicas, los futbolistas tienen la posibilidad de vivir de su profesión, lo que, según él, debería traducirse en una mayor disciplina.

PUBLICIDAD

Pacheco es preparador físico y entrenador del club Real Independiente Ginebra - crédito @hernandoariaslondono/Instagram

“Al talentoso lo consentimos demasiado”

Otro de los puntos que abordó el especialista fue la forma en que se trata a los jugadores con mayor calidad técnica en Colombia. En su concepto, el talento suele convertirse en una excusa para reducir la exigencia física, cuando debería ocurrir exactamente lo contrario.

“En nuestro medio, al futbolista que tiene talento lo consentimos mucho. Lo ‘chocholeamos’, en vez de exigirle más precisamente porque tiene talento”, aseguró en Blu Radio.

Dentro de ese análisis volvió a mencionar a James Rodríguez como ejemplo de un estilo de juego que, según él, no encaja con las exigencias actuales del fútbol internacional.

PUBLICIDAD

“Dicen que James tiene una gran condición, pero juega caminando. Así no se juega el fútbol moderno, esa es la verdad”, manifestó.

Finalmente, Arias comparó la velocidad e intensidad que observa en otras competencias con el ritmo que, en su opinión, todavía falta desarrollar en el fútbol colombiano. Puso como referencia deportes de alta exigencia física y también el caso de Lionel Messi.

“El fútbol de Estados Unidos es mucho más directo y dinámico. Hay jugadores como Messi, pero incluso él no juega a una intensidad tan baja; administra esfuerzos, pero cuando prende la moto es algo impresionante”, concluyó.

PUBLICIDAD