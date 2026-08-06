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Caficultores se alistan para El Niño y nuevo Gobierno: exportaciones cayeron 18 %

La Federación Nacional de Cafeteros advirtió que el clima ya golpea la productividad y dijo estar lista para trabajar con Abelardo de la Espriella

Los caficultores colombianos enfrentan un doble reto: prepararse para los efectos del cambio climático sobre los cultivos y ajustar la agenda del sector ante la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella. EFE/ Carlos Ortega
Los caficultores colombianos enfrentan un doble reto: prepararse para los efectos del cambio climático sobre los cultivos y ajustar la agenda del sector ante la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella. EFE/ Carlos Ortega
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Los caficultores colombianos enfrentan un doble reto: prepararse para los efectos del cambio climático sobre los cultivos y ajustar la agenda del sector ante la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella. Así lo planteó desde el Quindío el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien advirtió que los fenómenos climáticos ya están afectando la productividad.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Bahamón señaló que uno de los primeros impactos se refleja en la caída de las exportaciones. Según registros de la Federación, las ventas externas de café sumaron 5,23 millones de sacos, lo que representó una reducción de 18 % en volumen frente al mismo semestre del año anterior.

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El dirigente gremial explicó que la disminución está relacionada con las alteraciones del clima y con los efectos que tienen fenómenos como La Niña y El Niño sobre los cafetales. La preocupación del sector no solo está en producir menos, sino en enfrentar plagas y enfermedades que pueden afectar la calidad del grano y los ingresos de los productores.

Se acentúa la caída por fenómenos de La Niña en el primer semestre y advertimos también lo que nos dicen los expertos de El Niño. Entonces, El Niño también va a afectar”, afirmó Bahamón durante su visita al departamento.

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La producción de café en Colombia cayó un 10% en octubre, según confirmó el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón - crédito @FedeCafeteros/X
Café - Federación Nacional de Cafeteros - Germán Bahamón - Umbral - Cambio climático - Agricultura sostenible - Eje Cafetero | crédito @FedeCafeteros/X

El Niño y La Niña golpean distinto al café

El gerente de la Federación explicó que cada fenómeno climático trae riesgos diferentes para los cultivos. Según dijo, La Niña está asociada con condiciones que favorecen la aparición de roya, mientras que El Niño aumenta la amenaza de broca, una de las plagas más temidas por los caficultores.

¿Qué hace El Niño? Broca. Entonces, nuestras prácticas agrícolas están enfocadas en la protección del cafetero y en proteger el cafetal de la broca. La roya es con La Niña y la broca con El Niño”, señaló.

La advertencia apunta a que los productores deben reforzar sus prácticas agrícolas para proteger los cafetales. En un sector que depende directamente del clima, los cambios en lluvias, temperaturas y humedad pueden alterar la floración, la cosecha, la sanidad vegetal y la capacidad de cumplir con los mercados internacionales.

La caída de 18 % en las exportaciones enciende las alarmas porque el café sigue siendo uno de los productos más representativos de Colombia en el exterior. Además, miles de familias dependen de esta actividad en departamentos productores como Quindío, Caldas, Risaralda, Antioquia, Huila, Tolima y Cauca.

Bahamón insistió en que el trabajo técnico será clave para evitar que los efectos del clima se traduzcan en mayores pérdidas para los productores. La prioridad, según lo dicho, será acompañar al caficultor en el manejo del cultivo y en la protección del grano frente a las nuevas condiciones.

Federación espera trabajar con De la Espriella

El gerente de la Federación también habló sobre la relación del sector con el próximo Gobierno. Bahamón aseguró que ya ha sostenido encuentros con el presidente electo, el vicepresidente y ministros designados, y se mostró optimista frente a una agenda conjunta para fortalecer la caficultura nacional.

Estamos muy contentos de ese trabajo articulado que vamos a poder construir para que Colombia siga progresando”, indicó.

Los caficultores colombianos enfrentan un doble reto: prepararse para los efectos del cambio climático sobre los cultivos y ajustar la agenda del sector ante la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Agencia de Desarrollo Rural
Los caficultores colombianos enfrentan un doble reto: prepararse para los efectos del cambio climático sobre los cultivos y ajustar la agenda del sector ante la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Agencia de Desarrollo Rural

El dirigente recordó que el café sigue siendo el producto no minero más importante de las exportaciones colombianas, por lo que pidió potenciar el sector en la nueva etapa política. “Queremos potenciar el sector y vemos con muy buenos ojos la llegada del presidente Abelardo de la Espriella”, agregó.

Durante su visita al Quindío, Bahamón participó en la entrega del nuevo Centro de Industrialización Regional, ubicado en el corregimiento de Pueblo Tapao, en Montenegro. El espacio fue construido y equipado para mejorar la calidad del grano que se cultiva y transforma en la región.

La apuesta busca darles más herramientas a los productores en un momento complejo. Entre la presión climática, la reducción de exportaciones y el cambio de Gobierno, la caficultura entra a una etapa en la que necesitará adaptación técnica, respaldo institucional y una política clara para sostener su papel en la economía colombiana.

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