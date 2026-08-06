Abogado de Petro explica sus reuniones con Gloria Arizabaleta: “Mi labor era jurídica, no tenía nada que ver con la política”

Alejandro Carranza aseguró que sostuvo reuniones con Gloria Arizabaleta, pero afirmó que rechazó actuar como intermediario entre la representante y el Gobierno. - crédito Gloria Elena Arizabaleta/Facebook - @HombreJurista/X

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El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, explicó cómo se desarrollaron las reuniones que sostuvo con la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, y aseguró que su participación en esos encuentros estuvo relacionada únicamente con su labor como defensor del mandatario y no con asuntos políticos.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, en la que respondió a preguntas sobre los encuentros que sostuvo con la congresista y sobre la denuncia que posteriormente presentó por lo que calificó como una presunta presión para negociar en medio de un proceso relacionado con el jefe de Estado.

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Carranza afirmó que hubo dos reuniones iniciales

Al ser consultado sobre los cuatro encuentros de los que se ha hablado públicamente, Carranza señaló que solo hubo dos reuniones iniciales convocadas por la representante.

Según explicó, el primer encuentro fue un almuerzo y el segundo un desayuno realizado en la vivienda de Arizabaleta. En ambos casos, aseguró, la representante le manifestó que buscaba que sirviera de puente entre ella y el Gobierno nacional.

“Solamente hubo dos encuentros iniciales en los que ella me invitó a almorzar y me pidió que sirviera de puente entre el Gobierno del presidente y ella. Otro fue un desayuno que ella hizo en su casa, donde volvió y me insiste lo mismo”, afirmó.

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El abogado indicó que rechazó esa posibilidad porque su función estaba limitada al ámbito jurídico.

“Mi labor era jurídica, no tenía nada que ver con la política ahí”, manifestó durante la entrevista.

El abogado del presidente señaló que uno de los encuentros con Gloria Arizabaleta ocurrió de manera casual en las instalaciones del Dapre. - crédito @HombreJurista/X

Un encuentro casual en el Dapre

Carranza también hizo referencia a un tercer episodio, que describió como un encuentro casual en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Según relató, se encontraba en una oficina cuando llegó Gloria Arizabaleta y le pidió salir del salón donde ella iba a sostener una reunión.

“Yo estaba en la oficina del Dapre, pero llega la doctora Arizabaleta y me pide que me salga a la reunión. Yo me salí de ese salón y ya”, explicó.

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La reunión en la que, según el abogado, se habló de negociar

El abogado aseguró que el último encuentro fue el que motivó la denuncia presentada posteriormente.

De acuerdo con su versión, durante esa conversación Arizabaleta le manifestó que debían negociar porque, según dijo, habría una suspensión del presidente Gustavo Petro y una votación relacionada con ese proceso antes de las elecciones.

“Lo que ella necesitaba era que negociáramos, porque iba a haber una suspensión del presidente, porque iba a haber una votación una semana antes de las elecciones”, afirmó Carranza.

Asimismo, señaló que la representante le expuso cómo, según ella, estaban conformados los apoyos dentro de la Comisión de Acusación para respaldar esa actuación.

Frente a esa situación, aseguró que le respondió que el presidente interpretaría ese planteamiento como un chantaje.

“Lo único que le dije fue que eso no podía ser así, que el presidente seguramente iba a tomar eso como un chantaje”, indicó.

Carranza agregó que posteriormente informó al presidente Gustavo Petro sobre lo ocurrido y que fue entonces cuando decidió presentar la denuncia.

Carranza afirmó que los mensajes intercambiados con la representante no incluyeron negociaciones sobre los procesos que cursaban en la Comisión de Acusación. - crédito Melquisdec Torres/X

Lo que dijo sobre los chats con Gloria Arizabaleta

Durante la entrevista también fue consultado por los mensajes intercambiados con la representante.

Carranza sostuvo que en esas conversaciones no se discutieron procesos contra el presidente Gustavo Petro ni contra personas señaladas como opositoras del Gobierno.

Explicó que uno de los mensajes estaba relacionado con una solicitud presentada ante la Comisión de Acusación para compulsar copias contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por una presunta falsedad y un supuesto falso testimonio en una diligencia relacionada con el caso Ebrick.

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Según afirmó, el objetivo del mensaje era conocer el estado de esa solicitud.

También indicó que Arizabaleta le envió un borrador de una decisión que, según dijo, iba a adoptar la Comisión de Acusación.

“Yo ni se lo pedí, ni interactué, ni le dije nada”, aseguró.

El presidente fue informado antes de que se conociera la solicitud

Carranza también respondió a preguntas sobre el momento en que el presidente Gustavo Petro conoció la intención de Gloria Arizabaleta de promover una actuación en su contra.

El abogado sostuvo que el mandatario no conocía la situación con dos días de anticipación, como se había interpretado en algunas publicaciones, aunque confirmó que él mismo le informó sobre lo ocurrido el martes en la tarde, antes de que el presidente viajara a Nueva York.

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“Sí, yo se lo conté. Así es”, respondió cuando fue consultado sobre si Petro fue informado antes de que se conociera públicamente la actuación de la representante.

No obstante, explicó que en ese momento no conocían las decisiones que, según dijo, Arizabaleta habría adoptado dentro de la Comisión de Acusación.

El abogado confirmó que informó al presidente Gustavo Petro sobre lo ocurrido antes de que se conociera públicamente la actuación de Gloria Arizabaleta. - crédito Colprensa y Presidencia

“Mi labor era jurídica”

Durante la entrevista, Carranza insistió en que nunca asumió funciones de interlocución política entre la congresista y el Gobierno.

Reiteró que su papel se limitó a la representación jurídica del presidente de la República y que esa fue la respuesta que dio desde el primer momento cuando la representante le pidió servir como intermediario.

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El abogado señaló que esa posición se mantuvo durante los encuentros que sostuvo con Gloria Arizabaleta y aseguró que esa fue una de las razones por las cuales decidió informar al presidente sobre lo ocurrido y posteriormente presentar la denuncia correspondiente.