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Caso Petro en Comisión de Acusación se enfriaría: decisión tardaría al menos tres meses

Los nuevos integrantes deberán revisar el expediente por presunta financiación irregular de campaña y definir si acogen la absolución o el llamado a indagatoria

La Comisión de Acusación enfatiza que esta fase no implica una acusación formal ni la violación de derechos fundamentales - crédito Cámara de Representantes
La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre el expediente contra Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022 no se conocería pronto - crédito Cámara de Representantes
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La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre el expediente contra Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022 no se conocería pronto. Aunque el triunvirato que venía estudiando el caso dejó dos posturas sobre la mesa, serán los nuevos integrantes de esa célula legislativa quienes deberán revisar nuevamente el proceso.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, antes de terminar el más reciente periodo legislativo, los tres investigadores que tenían el caso del presidente saliente quedaron divididos. Por un lado, el exrepresentante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, pidió eximir de responsabilidad al jefe de Estado.

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En contraste, Gloria Arizabaleta, también del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de La U, salvaron su voto y propusieron llamar a indagatoria a Petro. Sin embargo, el panorama cambió porque Uribe no fue elegido y salió del Congreso, Arizabaleta tampoco regresó y Carrillo pasó al Senado.

Eso significa que el expediente quedó en manos de una nueva Comisión, que deberá retomar el análisis de las dos posiciones antes de tomar una decisión de fondo. Según el reporte, ese trámite no ocurriría en los próximos tres meses.

La Sala de Consulta del Consejo de Estado aclara que el fuero presidencial no aplica en investigaciones administrativas por financiación de campañas - crédito Colprensa
La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre el expediente contra Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022 no se conocería pronto- crédito Colprensa

Nuevos integrantes deberán revisar el expediente

Aunque el Congreso se posesionó el pasado 20 de julio, los nombres de los integrantes de la Comisión solo se conocieron hacia finales de ese mes. Además, las directivas deben esperar la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para solicitar un giro presupuestal.

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Ese dinero, según el procedimiento usual, se destina a la contratación de abogados y expertos penalistas que apoyan a los congresistas en el desarrollo de las investigaciones. La Comisión maneja procesos sensibles contra altos funcionarios, por lo que requiere equipos técnicos para revisar expedientes, proyectar decisiones y analizar pruebas.

Otro paso pendiente será que los 17 representantes a la Cámara que integran la célula legislativa informen si tienen algún conflicto de interés que los obligue a apartarse de determinadas investigaciones penales o disciplinarias.

Las denuncias contra los magistrados fueron presentadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía - crédito Colprensa
La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre el expediente contra Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022 no se conocería pronto - crédito Colprensa

Después, el presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, tendrá que repartir entre los nuevos legisladores las investigaciones que se adelantan allí. Entre ellas están las más de 200 actuaciones contra Gustavo Petro, incluido el expediente por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial.

El equilibrio político cambió en la Comisión

La nueva composición también será determinante. Según Revista Semana, el petrismo pasó de tener tres integrantes a cinco dentro de la Comisión: María del Mar Pizarro, Heráclito Landinez, Gabriel Becerra y Jorge Bastidas, además de otro asiento afín a esa bancada.

Sin embargo, ese aumento no necesariamente implica una mayoría cómoda para el sector del presidente saliente. El reporte señala que varios congresistas que en la legislatura anterior acompañaron al Gobierno de izquierda ahora no lo harían.

Entre quienes apoyarían a Abelardo de la Espriella aparecen las dos curules de paz con asiento en la Comisión, Luis Ramiro Ricardo Vuelvas y Jorge Rodrigo Tovar. También estaría Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador.

Gustavo Petro denunció un plan para removerlo del poder o intentar contra su vida - crédito Colprensa
La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre el expediente contra Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022 no se conocería pronto - crédito Colprensa

A ese bloque se sumarían los tres representantes del Centro Democrático: Jesús Salim Lorduy, Daniel Briceño y Jhonatan Eduardo Pineda, además de Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical.

El escenario político deja abierta la incertidumbre sobre el futuro del expediente. La Comisión deberá definir si acoge la tesis de absolución que dejó Alirio Uribe o si avanza en la línea de Arizabaleta y Carrillo, quienes plantearon llamar a indagatoria a Petro.

Por ahora, lo único claro es que no habrá una decisión inmediata. El relevo de congresistas, la necesidad de recursos, la revisión de posibles conflictos de interés y el nuevo reparto de expedientes aplazarán cualquier pronunciamiento sobre uno de los procesos más delicados que quedan abiertos contra el presidente saliente.

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