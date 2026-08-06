Colombia recibirá primeros US$700 millones de CAF para energía solar y obras regionales

Sergio Díaz-Granados dijo que el primer desembolso saldrá en 15 días y hace parte de los US$9.000 millones previstos para proyectos entre 2026 y 2030. REUTERS/Claudia Morales

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Colombia recibirá en los próximos 15 días los primeros desembolsos de los US$9.000 millones que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, separó para financiar proyectos en el país durante el periodo 2026-2030. El primer paquete autorizado será de cerca de US$700 millones y estará dirigido a iniciativas regionales, entre ellas generación de energía solar en Antioquia.

El anuncio lo hizo desde Barranquilla el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, quien explicó que el banco ya firmó el primer contrato para un proyecto de energía solar en Medellín. También señaló que los comités internos de la entidad ya tienen prácticamente aprobados recursos para avanzar con alcaldías y gobernaciones durante este semestre.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el desembolso inicial hace parte de una agenda más amplia de inversión con la que la CAF busca acompañar al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella en proyectos de infraestructura, agua, saneamiento, energía y reducción de brechas sociales.

“Comenzamos prácticamente en 15 días porque ya firmamos el primer contrato para generación de energía solar en Medellín”, afirmó Díaz-Granados.

El presidente ejecutivo de la CAF explicó que el banco tiene autorizados cerca de US$700 millones para este semestre, recursos que se ejecutarán en distintos territorios. REUTERS/Dado Ruvic

US$700 millones para proyectos este semestre

El presidente ejecutivo de la CAF explicó que el banco tiene autorizados cerca de US$700 millones para este semestre, recursos que se ejecutarán en distintos territorios. Entre las zonas mencionadas están Santander, Medellín, Urabá y el Caribe, donde ya existen proyectos adelantados.

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“Tenemos ya prácticamente autorizados por parte de los comités internos del banco cerca de 700 millones de dólares para este semestre, con el fin de avanzar con alcaldías y gobernaciones”, señaló el directivo.

Díaz-Granados agregó que espera que las primeras ejecutorias comiencen este mismo semestre. La intención es que los recursos no se queden únicamente en anuncios, sino que pasen rápidamente a proyectos concretos con impacto regional.

La financiación de energía solar en Antioquia aparece como uno de los primeros pasos de esa agenda. El proyecto se suma a una línea de inversión que busca ampliar la generación con fuentes renovables y apoyar soluciones energéticas en territorios estratégicos.

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El directivo también destacó que la CAF comparte parte de la visión del nuevo Gobierno frente al cierre de brechas sociales. “Compartimos mucho la visión que tiene el nuevo gobierno respecto al cierre de brechas de desigualdad y de pobreza. Allí vamos a estar trabajando desde el banco”, afirmó.

Ciénaga Grande, Urabá y Caribe entran en la agenda

Tras una reunión con el presidente electo Abelardo de la Espriella, Díaz-Granados aseguró que la CAF está interesada en impulsar el laboratorio Patria Milagro en la Ciénaga Grande de Santa Marta, una zona que describió como una de las más pobres del Caribe colombiano.

Díaz-Granados aseguró que la CAF está interesada en impulsar el laboratorio Patria Milagro en la Ciénaga Grande de Santa Marta, una zona que describió como una de las más pobres del Caribe colombiano. REUTERS/Claudia Morales

La iniciativa buscaría integrar obras de saneamiento de agua, mejoramiento de vivienda y acceso a programas sociales. Para la CAF, este tipo de proyectos permitiría combinar inversión en infraestructura con atención a comunidades vulnerables.

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Entre los planes también aparece un acueducto regional en Urabá, con una inversión cercana a los US$400 millones. Además, se espera avanzar en un centro de mejoramiento de agua potable y saneamiento básico en Santa Marta, así como en proyectos para Cartagena y Barranquilla.

La agenda de la CAF apunta a trabajar directamente con territorios, alcaldías y gobernaciones, no solo con el Gobierno nacional. Esa estrategia puede ser clave para acelerar obras que dependen de coordinación regional y que suelen enfrentar retrasos por financiación, estudios o trámites administrativos.

El anuncio se conoció durante la visita de Díaz-Granados a Barranquilla, donde recibió el título honorífico de Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y Políticas por parte de la Universidad Simón Bolívar, en el Centro Cultural La Perla.

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El directivo viajará este jueves a Cali para asistir a la posesión presidencial. Mientras tanto, la CAF deja claro que su apuesta inicial en Colombia será activar recursos desde el arranque del nuevo Gobierno, con un primer desembolso de US$700 millones dentro de una bolsa total de US$9.000 millones para los próximos cuatro años.