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Yulieth Angulo, homónima de la capturada por el asesinato de María Camila Potosí, reveló que está siendo amenazada: “Por favor, déjenme tranquila”

En un video difundido en TikTok, la joven aseguró que recibe mensajes que la acusan por el caso de María Camila Potosí y la bebé Alahia, y afirmó que vive en Canadá desde hace años

La joven aseguró que reside desde hace varios años en Canadá y que quedó involucrada por compartir el mismo nombre - crédito yulieth05_0

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La confusión en redes sociales puso a Yulieth Angulo, una joven colombiana residente en Canadá, en el centro de una ola de amenazas y señalamientos injustificados.

Su nombre, idéntico al de la mujer detenida por el asesinato de María Camila Potosí y su hija Alahia en Cali, la ha convertido en blanco de agresiones virtuales.

A través de su cuenta de TikTok, Yulieth decidió aclarar la situación y pedir respeto a quienes la atacan por error. “Les pido de por favor que ya paren todo eso ahí, que me dejen tranquila. Además, yo viví siete años en Ecuador, tenía siete años que no iba para Colombia”, explicó en un video publicado en la plataforma.

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En sus sus últimas publicaciones, la joven ha recibido decenas de mensajes ofensivos y amenazas directas, lo que la llevó a exponer su caso públicamente.

Yulieth Angulo aclaró en un video que no es la misma persona detenida por el caso de María Camila Potosí y Alahia - crédito yulieht05_0/TikTok
Yulieth Angulo aclaró en un video que no es la misma persona detenida por el caso de María Camila Potosí y Alahia - crédito yulieht05_0/TikTok

“Entonces, no me involucren en cosas que yo no tengo nada que ver. Ya me siento sin ánimo, sin fuerza de tantas amenazas, tantos mensajes feos que me mandan. Por favor, déjenme tranquila, de meterse con mis hijos. Yo tengo mis hijos. Ya no aguanto ni un mensaje de amenaza más, por favor”, suplicó en su mensaje.

La situación surge a raíz del reciente y mediático crimen en Cali, donde una mujer con el mismo nombre fue capturada como presunta responsable del asesinato de María Camila Potosí y su bebé. La homonimia llevó a decenas de usuarios a dirigir sus acusaciones hacia la joven equivocada.

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En su testimonio, Yulieth insistió en que la responsable del crimen ya fue detenida por las autoridades. Pidió a quienes la acusan que detengan la campaña de hostigamiento que está afectando su vida y la de su familia. “Ya saben que la culpable está detenida en Colombia, pero ¿por qué se ensañan conmigo de estresarme la vida, hacerme la vida triste? Entonces, les pido de por favor, quiero mi tranquilidad".

En otro video la mujer explicó: “Mi nombre es Yulieth, paso por aquí para recordarle a la gente que me está amenazando, que me están atacando, que yo no soy la persona que sale en esa foto con lo que pasó con la chica en Cali. Amores, yo vivo en Canadá, yo no vivo en Colombia. Soy colombiana, pero no estoy allá. Entonces, ya paren con sus amenazas, sus comentarios fuera de lugar, que no saben en lo que lo afectan a uno”.

La colombiana pidió que la dejen tranquila y remarcó que tiene hijos al reclamar el fin del hostigamiento - crédito yulieth05_0/TikTok

Además, la denunciante pidió parar con los hostigamientos: " Yo tengo mi familia, tengo mis hijos. Entonces, no veo por qué me involucran a mí en algo que está pasando allá cuando ni siquiera vivo allá. Entonces, ya paren con eso y para dejarles muy claro: no soy la persona que están buscando allá. Yo no estoy en Colombia, ya tengo más, casi dos años aquí en Canadá“.

Bebé de María Camila Potosí nació con vida tras una “cesárea artesanal”: esto fue lo que descubrió la Fiscalía

El hallazgo de los restos de Alahia Moncayo Potosí en una zona boscosa de Altos de Santa Elena, días después de que el cuerpo de María Camila Potosí fuera arrojado a la ribera del río Meléndez, reconfiguró la investigación judicial en Cali.

La Fiscalía General de la Nación reveló que la bebé nació con vida tras ser extraída mediante una “cesárea artesanal”, procedimiento realizado mientras la madre era asesinada, según la hipótesis central del proceso.

La audiencia de imputación permitió reconstruir una cronología del caso. El informe oficial detalla que el 20 de julio de 2026, el cuerpo de la joven fue trasladado y abandonado en la orilla del río, en tanto que la búsqueda de la recién nacida concluyó en el suroeste de la ciudad, dentro del megaproyecto de vivienda Altos de Santa Elena.

créditos Mecal y red social Facebook
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los implicados- créditos Mecal y red social Facebook

Según los datos presentados ante el juez, el grupo de presuntos responsables habría llevado a María Camila, con engaños, hasta un inmueble en el sector rural de Altos de Polvorines. Allí, la joven fue retenida, incomunicada y dejada en total indefensión, lo que permitió avanzar en el plan para apropiarse de la bebé.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo: “Lo que hizo nugatorio los esfuerzos de la víctima por defenderse o pedir auxilio, lo que aseguró el resultado. Es decir, la instrumentalización del cuerpo de María Camila como un fin ¿Cuál fue? Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida viva, Alaia Moncayo Potosí, y de manera concomitante causarle la muerte”.

Los cinco implicados —Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan Narváez y Edwin García— recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Las imputaciones incluyen feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios. Ninguno admitió los cargos.

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