Pautips reveló lo que ha aprendido en años de terapia y les dejó enseñanza a sus seguidores: “Lo que realmente cambia tu vida”

La creadora Pautips enumera rutinas para sostener el bienestar cuando falta la motivación - crédito @pautips/tiktok

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La creadora de contenido Paula Galindo, más conocida en redes sociales como Pautips, volvió a generar conversación entre sus millones de seguidores tras compartir un video en el que habló sobre una de las enseñanzas más importantes que, según contó, ha adquirido después de varios años asistiendo a terapia psicológica.

La influenciadora aseguró que el verdadero cambio personal no depende de la motivación, sino de la constancia y de las pequeñas acciones que se repiten todos los días.

En la publicación, la también empresaria explicó que muchas personas esperan sentirse permanentemente inspiradas para modificar aspectos de su vida, una idea con la que dijo no estar de acuerdo después de su proceso personal. Por el contrario, sostuvo que el secreto está en construir rutinas sencillas que, con el tiempo, terminan marcando una diferencia significativa.

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“Aquí van años de terapia en un solo video. A punta de motivación no se va a cambiar la vida. Realmente hay días que uno quiere, hay días que uno no quiere. Lo que realmente cambia tu vida son los hábitos, y los hábitos los construyes con pequeñas decisiones diarias”, expresó al comenzar su reflexión.

La influenciadora Pautips sostiene que el cambio personal depende de los hábitos diarios - crédito @pautips/IG

La creadora de contenido explicó que esos hábitos no tienen que ser grandes cambios ni acciones extraordinarias. Según lo que ella aprendió, son pequeños compromisos cotidianos que permiten mantener el orden, la disciplina y el bienestar incluso cuando la motivación desaparece.

“Saber que todas las mañanas al despertarte debes hacer una pequeña oración y tender la cama. Crear el hábito de dejar tu ropa de gimnasio lista para que todos los días sepas que tienes que ir al menos media hora al gimnasio. Formar el hábito de lavar los platos siempre después de comer para que la cocina no quede hecha un desorden”, comentó mientras enumeraba algunas de las rutinas que considera fundamentales.

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Durante el video, Pautips insistió en que las transformaciones personales no ocurren de un momento a otro, sino como consecuencia de la repetición constante de comportamientos positivos. En ese sentido, afirmó que el enfoque debe dejar de estar en esperar sentirse inspirado y concentrarse en construir disciplina.

“Hábitos, hábitos, hábitos para corregir tu vida. Las pequeñas cosas que haces repetitivamente a diario”, concluyó la influenciadora, resumiendo la filosofía que aseguró haber aprendido durante sus años de terapia.

Pautips comparte la lección que le dejaron años de terapia: la motivación no basta - crédito @pautips/IG

La publicación rápidamente empezó a circular en distintas plataformas y despertó cientos de reacciones entre sus seguidores, quienes compartieron experiencias personales y coincidieron en que la disciplina suele tener un mayor impacto que la motivación pasajera. Otros aprovecharon para agradecerle por abordar temas relacionados con el crecimiento personal y la salud mental desde sus propias vivencias.

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“No todo merece tu reacción. También es algo que aprendí en terapia”, “A veces uno no sabe cuánto necesitaba escuchar esto hasta que lo escuchas”, “Gracias Pau por tus palabras, las necesitaba”, “Me encanta este tipo de contenido”, “Yo también he aprendido eso con el tiempo”, “Gracias por compartirnos tremendo mensaje Pau”, “Que comparta más tips de lo que ha aprendido”, “Una vez mi abuelita paterna me dijo que si te enojas o te hace enojar algo del otro sujeto es porque en ese momento hay algo de ti en esa persona, como un espejo”, escribieron algunos usuarios.

En los últimos años, Pautips ha convertido sus redes sociales en un espacio donde, además de compartir contenido relacionado con belleza, moda y estilo de vida, también habla con frecuencia sobre bienestar emocional, procesos de autoconocimiento y experiencias personales que, según explica, le han permitido construir hábitos más saludables.

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Su más reciente reflexión volvió a posicionarse entre las publicaciones más comentadas de su comunidad digital, al tocar un tema con el que muchos usuarios aseguraron sentirse identificados: la dificultad de mantener cambios importantes cuando la motivación desaparece y la necesidad de desarrollar disciplina para sostenerlos en el tiempo.