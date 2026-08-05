Defensa de Verónica Alcocer anunció posibles acciones legales por difusión de grabaciones de Eva Ferrer: pidió a la Fiscalía anunciar si hay una investigación en su contra

La defensa de Verónica Alcocer presentó un derecho de petición ante la fiscal general Luz Adriana Camargo para conocer si hay una actuación formal - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

Guardar

El derecho de petición presentado por el abogado Ricardo Gaviria Ramírez solicita a la fiscal Luz Adriana Camargo información precisa sobre si existe alguna indagación penal en contra de la primera dama Verónica Alcocer, tras la divulgación de audios atribuidos a Eva Ferrer en medios de comunicación.

La defensa de Alcocer pide a la Fiscalía General de la Nación que confirme “si actualmente cursa alguna indagación o investigación penal en su contra relacionada con los hechos a los que aluden dichas manifestaciones”.

En caso afirmativo, solicita datos como el número de noticia criminal, el despacho asignado y la incorporación al expediente del poder especial adjuntado. El documento también pide que el abogado sea tenido como defensor de confianza y que se le cite a cualquier audiencia de control posterior.

PUBLICIDAD

La solicitud contiene un contexto sobre la reciente difusión de audios que, según el abogado, “corresponderían a manifestaciones realizadas por la ciudadana Eva Ferrer Galcerán”, y que habrían sido obtenidos y divulgados “sin su conocimiento y con vulneración de su derecho a la intimidad”, conforme a lo declarado por la abogada de Ferrer.

Ricardo Gaviria Ramírez solicitó el número de noticia criminal y el despacho asignado si la Fiscalía abrió una indagación o investigación penal- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Estos audios mencionan a Verónica Alcocer en relación con hechos que, en palabras del abogado, “en abstracto, podrían revestir las características objetivas de conductas punibles”. Además, el texto advierte que “algunos congresistas tendrían la intención de promover una denuncia penal relacionada con dichos acontecimientos”.

La petición argumenta que la ex primera dama busca “restablecer prontamente su buen nombre y el de su familia”, así como su derecho fundamental de defensa y la posibilidad de “promover las acciones judiciales a que haya lugar en contra de quienes hubieren formulado, denunciado o divulgado imputaciones falsas o carentes de sustento”.

PUBLICIDAD

La razón central para requerir esta información es que la ex primera dama busca despejar dudas legales y reputacionales surgidas por la circulación pública de los audios, que la involucran en hechos cuya veracidad ella cuestiona. Solicitar el acceso a detalles de cualquier proceso penal en trámite le permitiría ejercer su defensa y tomar acciones legales contra quienes hayan afectado su nombre.

Finalmente, el documento exige a la Fiscalía que, en caso de existir un proceso, “remita copia de la noticia criminal, denuncia, informe o petición que haya dado inicio a dicha actuación”, para asegurar el derecho de defensa de Alcocer y la transparencia en el procedimiento.

PUBLICIDAD