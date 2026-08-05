Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Defensa de Verónica Alcocer anunció posibles acciones legales por difusión de grabaciones de Eva Ferrer: pidió a la Fiscalía anunciar si hay una investigación en su contra

El derecho de petición sostiene que las menciones no precisan tiempo, modo ni lugar, y recuerda que se ha dicho que algunos congresistas impulsarían una denuncia penal, por lo que se pidió información oficial

Verónica Alcocer - Eva Ferrer
La defensa de Verónica Alcocer presentó un derecho de petición ante la fiscal general Luz Adriana Camargo para conocer si hay una actuación formal - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia
Guardar

El derecho de petición presentado por el abogado Ricardo Gaviria Ramírez solicita a la fiscal Luz Adriana Camargo información precisa sobre si existe alguna indagación penal en contra de la primera dama Verónica Alcocer, tras la divulgación de audios atribuidos a Eva Ferrer en medios de comunicación.

La defensa de Alcocer pide a la Fiscalía General de la Nación que confirme “si actualmente cursa alguna indagación o investigación penal en su contra relacionada con los hechos a los que aluden dichas manifestaciones”.

En caso afirmativo, solicita datos como el número de noticia criminal, el despacho asignado y la incorporación al expediente del poder especial adjuntado. El documento también pide que el abogado sea tenido como defensor de confianza y que se le cite a cualquier audiencia de control posterior.

PUBLICIDAD

La solicitud contiene un contexto sobre la reciente difusión de audios que, según el abogado, “corresponderían a manifestaciones realizadas por la ciudadana Eva Ferrer Galcerán”, y que habrían sido obtenidos y divulgados “sin su conocimiento y con vulneración de su derecho a la intimidad”, conforme a lo declarado por la abogada de Ferrer.

La Fiscalía señaló que el proceso contra Nicolás Petro ya estaba en etapa de juicio y que el calendario de audiencias lo dirige el juez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Ricardo Gaviria Ramírez solicitó el número de noticia criminal y el despacho asignado si la Fiscalía abrió una indagación o investigación penal- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Estos audios mencionan a Verónica Alcocer en relación con hechos que, en palabras del abogado, “en abstracto, podrían revestir las características objetivas de conductas punibles”. Además, el texto advierte que “algunos congresistas tendrían la intención de promover una denuncia penal relacionada con dichos acontecimientos”.

La petición argumenta que la ex primera dama busca “restablecer prontamente su buen nombre y el de su familia”, así como su derecho fundamental de defensa y la posibilidad de “promover las acciones judiciales a que haya lugar en contra de quienes hubieren formulado, denunciado o divulgado imputaciones falsas o carentes de sustento”.

PUBLICIDAD

La razón central para requerir esta información es que la ex primera dama busca despejar dudas legales y reputacionales surgidas por la circulación pública de los audios, que la involucran en hechos cuya veracidad ella cuestiona. Solicitar el acceso a detalles de cualquier proceso penal en trámite le permitiría ejercer su defensa y tomar acciones legales contra quienes hayan afectado su nombre.

Finalmente, el documento exige a la Fiscalía que, en caso de existir un proceso, “remita copia de la noticia criminal, denuncia, informe o petición que haya dado inicio a dicha actuación”, para asegurar el derecho de defensa de Alcocer y la transparencia en el procedimiento.

Temas Relacionados

Verónica AlcocerEva FerrerDerecho de peticiónLuz Adriana CamargoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Figuras históricas del humor colombiano expresan gratitud y dolor ante la partida del creador de ‘Sábados Felices’, quien marcó generaciones con su legado en la televisión y sus campañas sociales

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, denunció que le vandalizaron su carro en Francia: “Que casualidad”

La joven empresaria señaló que su vehículo fue violentado mientras se encontraba aparcado en las afueras de su residencia en Francia

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, denunció que le vandalizaron su carro en Francia: “Que casualidad”

Bus intermunicipal de pasajeros chocó contra un camión en la vía La Dorada-Honda: cuál es el reporte de heridos

Las unidades se desplazaron al tramo para revisar a los ocupantes y coordinar el retiro de los vehículos, mientras el tráfico se complicó en el sector

Bus intermunicipal de pasajeros chocó contra un camión en la vía La Dorada-Honda: cuál es el reporte de heridos

Congresistas de la Alianza Verde anunciaron que no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella: estarán en la manifestación en Puerto Resistencia con el petrismo

Los legisladores anunciaron que no asistirán al acto protocolario previsto en Cali y convocaron una concentración paralela en Puerto Resistencia, en medio de la ‘desobediencia civil’ promovida por el Pacto Histórico

Congresistas de la Alianza Verde anunciaron que no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella: estarán en la manifestación en Puerto Resistencia con el petrismo

La Corte Suprema de Colombia tomó importante decisión sobre las pensiones de los colombianos: fondos privados podrán reservar este dinero

El alto tribunal respaldó que se descuente un monto aun si el jubilado no tiene pareja ni descendencia, al considerar que deben contemplarse eventuales derechos de terceros por la prestación de sustitución

La Corte Suprema de Colombia tomó importante decisión sobre las pensiones de los colombianos: fondos privados podrán reservar este dinero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

Johanna Fadul reveló por qué no se ha separado de Juanse Quintero: “Sin mí no tendría dinero”

Pautips reveló lo que ha aprendido en años de terapia y les dejó enseñanza a sus seguidores: “Lo que realmente cambia tu vida”

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Deportes

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Gustavo Puerta sumó otro pretendiente en el mercado de fichajes: la Premier League de Inglaterra iría por la figura de la selección Colombia

Acolfutpro denunció irregularidades en la suspensión provisional del futbolista Yhormar Hurtado del América de Cali

Johan Mojica se refirió a polémico comentario en redes sociales sobre que él si sabe hacer plata: “Manchar la imagen de personas honestas”