Johanna Fadul reveló por qué no se ha separado de Juanse Quintero: “Sin mí no tendría dinero”

La actriz y exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' compartió las 3 razones por las que aún sigue con Juanse - crédito @johannafadul/ Instagram

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La actriz Johanna Fadul volvió a captar la atención en Colombia tras compartir en redes sociales las razones por las que mantiene su matrimonio con el también actor Juanse Quintero, una relación que se ha consolidado como una de las más estables del espectáculo local.

En una reciente publicación, la intérprete sorprendió al explicar con franqueza los motivos detrás de su decisión, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

Johanna Fadul y Juanse Quintero contrajeron matrimonio en 2015. Desde entonces, la pareja ha enfrentado diversas situaciones personales y mediáticas que pusieron a prueba la solidez de su vínculo. Uno de los episodios más difíciles fue la pérdida de los gemelos que ambos esperaban, hecho que, según el propio testimonio de la actriz, marcó profundamente su historia familiar. A pesar de esa experiencia, la pareja ha logrado mantener su unión y proyectar una imagen de estabilidad en el mundo del entretenimiento colombiano.

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Durante una serie de publicaciones en Instagram, Fadul abordó el tema de su matrimonio de forma abierta y cómica; habló de las tres razones por las que no dejaría a Juanse Quintero.

Las declaraciones de Fadul sobre su relación generaron reacciones inmediatas entre sus seguidores en redes sociales - crédito @juansequintero/IG

En la publicación que compartió en historia de Instagram escribió: “Tres razones por las que nunca dejaré a mi esposo: 1. Sería hacerle un favor y yo no hago favores. 2. Sin mí no tendría dinero, yo lo mantengo motivado. 3. Su vida sería tranquila, yo vine a enseñarle paciencia”. El corto video fue acompañado con fotos de ambos de los últimos años.

El corto video en tono de broma fue tomado por los internautas con humor, pues recibió comentarios como: “No veo fallas en esa lógica”, “son las mismas razones por las que no dejó a mi esposo”, “que lo tengas motivado a seguir ya es un logro enorme”, “haces mucho por él, debería estar agradecido”, “mucha paciencia la de ese man la verdad”, “voy a ir tomando nota”, “Juanse es tan hermoso, se ganó el cielo” (Sic).

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Fadul y Quintero planean renovar sus votos tras once años de unión y una nueva propuesta en San Francisco

La relación entre Johanna Fadul y Juanse Quintero ha sumado un nuevo capítulo con la confirmación de una segunda propuesta de matrimonio por parte del actor y cantante.

La actriz reveló el 11 de junio de 2026 que su esposo decidió renovar el compromiso durante un viaje a San Francisco, Estados Unidos, realizado en Semana Santa. Según explicó en una entrevista televisiva, este momento se vivió de manera privada, sin difusión en redes sociales ni registros audiovisuales, ya que ambos quisieron resguardar la intimidad de la ocasión.

El anuncio de la renovación de votos sorprendió a sus seguidores, que permanecen atentos a la próxima etapa en la historia de Fadul y Quintero - crédito @juansequintero/Instagram

La petición sorprendió a buena parte de sus seguidores, especialmente porque la pareja ya había formalizado su unión por lo civil en 2015 y protagonizó una propuesta anterior en septiembre de 2017 con la intención de celebrar una ceremonia religiosa.

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Esta nueva iniciativa surgió de un sueño relatado por Juanse Quintero, quien expresó su deseo de realizar una boda especial en la Catedral de Sal, uno de los sitios más emblemáticos de Colombia. La actriz detalló que, a pesar de no haber fijado fecha ni avanzado en la logística, ambos mantienen la intención firme de organizar el evento en un futuro cercano. “No nos hemos sentado aún a planificar con lápiz y papel, pero sé que lo vamos a hacer”, afirmó Fadul durante la entrevista.

Tras más de una década juntos, Fadul y Quintero anunciaron la renovación de sus votos matrimoniales y nuevos planes de boda - crédito Johana Fadul / Instagram

La noticia generó revuelo en redes sociales y medios de entretenimiento, ya que ninguno de los dos había dado indicios públicos de la renovación de votos. Mientras la planificación de la nueva boda permanece pendiente y sujeta a las agendas profesionales de ambos, los seguidores de Fadul y Quintero esperan novedades sobre el evento, que podría marcar otra etapa memorable en la historia de la pareja.

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