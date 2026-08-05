Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Kris R revela cómo maneja la fidelidad y el compromiso en su relación con Karina García tras pregunta de Westcol - crédito @krisrofficial/ Instagram

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La relación entre Kris R y Karina García volvió a ser tema de conversación tras una entrevista en la que el cantante urbano respondió a una pregunta directa sobre la posibilidad de caer en la monotonía con su pareja.

La situación se presentó durante una charla en el canal de YouTube WestClips, donde el streamer Westcol cuestionó al artista sobre cómo afrontaría el desgaste en su relación sentimental.

Durante la conversación, Westcol mencionó el éxito profesional, la juventud y la estabilidad económica de Kris R, y le planteó si consideraba posible que la rutina afectara su relación y despertara el interés por otras mujeres. “Ya va a ser padre, es artista, está pegado, es joven, usted es un hombre que muchas mujeres desearían. ¿Qué es lo que usted cree va a hacer que usted de verdad no se canse de la monotonía y no quiera estar con más mujeres?“, preguntó el streamer.

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El cantante respondió sin dudar y expresó que se sentía completamente satisfecho con Karina García, a quien calificó como una mujer excepcional y afirmó que ella cubría todas sus expectativas personales y emocionales.

“Yo desde el principio, dije esto: ella es un mujerón, me encanta todo, y me gusta, me provoca de todo, entonces en ese punto, cuando usted se siente lleno en su casa, usted no sale a buscar otras vueltas, yo siento que es eso, ella me llena en todo”, manifestó el artista, asegurando que la relación lo llenaba completamente. Además, subrayó que no sentía la necesidad de buscar otros vínculos fuera de la pareja, reforzando su compromiso afectivo.

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Durante la entrevista, Westcol también resaltó el crecimiento profesional de Karina García y su capacidad como empresaria, un punto en el que Kris R coincidió, destacando la admiración que siente por el desarrollo laboral de su pareja. La respuesta del cantante generó todo tipo de comentarios en redes sociales y rápidamente se viralizó, en parte porque muchos usuarios la interpretaron como una declaración de amor y fidelidad, mientras otros consideraron que se trató de una salida diplomática para evitar polémicas.

“Wescot está celoso por qué el quería con Karina y no pudo”, “Wescol por qué siempre metiendo cizaña a Kriss y su relación? Cuál es el lío ?”, “Con Kris no pueden ese la tiene Clarita.. me encanta 👏“, ”Kris ❤️ lo dejo callado!!!“, (Sic), dicen las reacciones en redes sociales.

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La historia entre Kris R y Karina García comenzó hace ocho meses, luego de que coincidieran en la grabación de un videoclip titulado Ganas. En ese proyecto, Karina participó como modelo y apareció en la portada del sencillo. Después de ese primer acercamiento, ambos continuaron interactuando y se reencontraron en Cartagena, donde la relación tomó fuerza y se consolidó con el paso del tiempo.

A finales de junio, la pareja anunció públicamente que esperan su primer hijo juntos, aunque todavía no han revelado el género. Karina García comunicó que organizará una fiesta especial para compartir ese dato con sus seguidores, algo que no había hecho en sus embarazos anteriores por limitaciones económicas. La noticia ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada novedad de la pareja.

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La entrevista y las declaraciones de Kris R han intensificado el interés en la relación, llevando el debate sobre la estabilidad y la exposición pública de las parejas del mundo del entretenimiento a las plataformas digitales, donde el tema sigue generando reacciones.