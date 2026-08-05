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Bus intermunicipal de pasajeros chocó contra un camión en la vía La Dorada-Honda: cuál es el reporte de heridos

Las unidades se desplazaron al tramo para revisar a los ocupantes y coordinar el retiro de los vehículos, mientras el tráfico se complicó en el sector

El accidente de tránsito ocurrió en la mañana del miércoles 5 de agosto en el corredor que conecta a Caldas y Tolima - crédito El Olfato
El accidente de tránsito ocurrió en la mañana del miércoles 5 de agosto en el corredor que conecta a Caldas y Tolima - crédito El Olfato
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La colisión entre un bus intermunicipal y un camión en la vía que une a La Dorada con Honda generó congestión este miércoles 5 de agosto. El accidente, ocurrido en un corredor clave que enlaza los departamentos de Caldas y Tolima, movilizó a los organismos de emergencia para controlar la situación y brindar asistencia en el lugar.

El hecho involucró a un bus de la empresa Velotax, identificado con las placas TGU-192 (Ibagué), que impactó contra la parte trasera de un camión de placas SNF-674 (Barbosa).

Las imágenes que circularon tras el accidente muestran el frente del bus con severos daños, lo que da cuenta de la fuerza del choque.

Según la información recabada en el lugar, las autoridades aún no han confirmado si el incidente dejó personas lesionadas. Los equipos de emergencia se concentraron en verificar el estado de los ocupantes de ambos vehículos y en coordinar la remoción de los mismos para restablecer el flujo vial.

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Las autoridades investigan las causas del choque entre el bus de placas TGU-192 de Ibagué y el camión de placas SNF-674 de Barbosa - crédito El Olfato
Las autoridades investigan las causas del choque entre el bus de placas TGU-192 de Ibagué y el camión de placas SNF-674 de Barbosa - crédito El Olfato

El accidente provocó afectaciones en la movilidad, pues el corredor es uno de los principales entre los dos departamentos. Las autoridades instaron a los conductores a extremar la precaución al transitar por la zona, mientras se desarrollan las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

Actualmente, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro. Por lo pronto, el llamado oficial es a mantener la prudencia y atender las recomendaciones viales para evitar nuevos incidentes en este tramo.

Se volcó bus escolar en Antioquia: más de 20 estudiantes resultaron heridos

Más de veinte menores resultaron heridos tras el volcamiento de un bus escolar en la zona rural de Apartadó, hecho que movilizó de inmediato a los equipos de emergencia y a la comunidad local.

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El vehículo, identificado con placas UAO 434, transportaba a estudiantes de la Institución Educativa El Reposo y se accidentó en la vía que conecta San Martín con Tres Esquinas, en el corregimiento El Reposo.

La rápida reacción de los habitantes permitió que los menores recibieran auxilio antes de la llegada del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y varias ambulancias. Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos centros médicos de la región, entre ellos la Clínica Panamericana, Fundadores, Chinita, Urabá y Promedan, donde recibieron atención especializada.

Las autoridades investigan si el volcamiento del bus en Apartadó se produjo por una falla en los frenos, por la vía mojada por las lluvias o por una combinación de factores - crédito Redes sociales/X
Las autoridades investigan si el volcamiento del bus en Apartadó se produjo por una falla en los frenos, por la vía mojada por las lluvias o por una combinación de factores - crédito Redes sociales/X

De acuerdo con los reportes oficiales, diecisiete menores fueron dados de alta tras ser estabilizados, mientras que siete permanecen bajo observación médica. Uno de los estudiantes fue sometido a una intervención quirúrgica y sigue en seguimiento por parte del personal sanitario. La situación de los afectados evolucionó de manera positiva en la mayoría de los casos.

El incidente ocurrió cuando el bus, que cumplía su ruta habitual hacia el colegio, perdió el control y terminó volcado a un costado de la carretera durante el descenso por una pendiente. Versiones preliminares apuntan a una posible falla en el sistema de frenos como desencadenante del siniestro, aunque no se descarta que el pavimento mojado por lluvias recientes haya influido en la pérdida de control.

La prioridad para los organismos de socorro fue el traslado seguro de los estudiantes a clínicas cercanas, donde recibieron atención inmediata. Los centros asistenciales confirmaron que, salvo un caso que requirió cirugía, el resto de los menores heridos evolucionó favorablemente y se encuentran fuera de peligro.

Más de 20 estudiantes resultaron heridos cuando un bus escolar se volcó en una vía rural de Apartadó, en el Urabá antioqueño - crédito Captura video
Más de 20 estudiantes resultaron heridos cuando un bus escolar se volcó en una vía rural de Apartadó, en el Urabá antioqueño - crédito Captura video

En el accidente del bus escolar en Apartadó, la mayoría de los estudiantes heridos recibió atención médica y fue dada de alta en las primeras horas. Siete menores permanecen hospitalizados bajo observación o tratamiento y uno continúa en seguimiento tras ser intervenido quirúrgicamente. Las autoridades investigan si el hecho se debió a una falla mecánica o a las condiciones de la vía.

Las autoridades de tránsito inspeccionaron el vehículo y verificaron que tanto la documentación del bus como la licencia de conducción del chofer estaban en regla al momento del accidente. Los peritajes técnicos seguirán en curso para determinar con precisión si la causa principal fue la falla en los frenos o las condiciones resbaladizas del asfalto.

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