Estudiantes de colegios de Bogotá no tendrán clases este jueves 6 de agosto: cuál es la razón

Los colegios oficiales de Bogotá suspenden las clases este jueves 6 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Miles de estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá tendrán una pausa en sus actividades académicas este jueves 6 de agosto de 2026.

La suspensión de clases hace parte del calendario oficial del Distrito y responde a la conmemoración del aniversario de la fundación de la capital, por lo que los planteles educativos públicos permanecerán cerrados durante esa jornada.

La decisión fue confirmada por la administración distrital y también implica la suspensión de labores en diferentes entidades del Distrito. De esta manera, los alumnos disfrutarán de un descanso de dos días consecutivos, teniendo en cuenta que el viernes 7 de agosto también es festivo en todo el país por la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

PUBLICIDAD

La medida no obedece a situaciones extraordinarias ni a ajustes de última hora en el calendario escolar. Por el contrario, corresponde a una disposición contemplada en la normativa distrital que establece el 6 de agosto como día de fiesta cívica en Bogotá.

Las clases en los colegios oficiales de Bogotá se reanudarán el lunes 10 de agosto y las autoridades recomendaron a las familias reforzar las tareas y evaluaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón de esta jornada especial está relacionada con la celebración de los 488 años de la fundación de Bogotá y, de acuerdo con el Acuerdo Distrital 83 de 1920 y el Decreto Distrital 640 de 2025, la fecha fue declarada día de fiesta distrital, motivo por el cual las entidades oficiales suspenden sus actividades y los colegios públicos no desarrollan clases.

PUBLICIDAD

Es importante precisar que esta decisión aplica únicamente para las instituciones educativas oficiales. En el caso de los colegios privados, cada establecimiento podrá definir si mantiene o no sus actividades, de acuerdo con el calendario académico y las disposiciones internas establecidas por cada institución.

Las clases en los colegios oficiales de Bogotá se reanudarán el lunes 10 de agosto, cuando los estudiantes regresarán a las aulas en los horarios habituales de cada jornada.

Entretanto, las autoridades educativas recomendaron a las familias aprovechar estos días para acompañar el proceso académico de los menores. Entre las sugerencias se encuentran revisar los cuadernos, organizar las tareas pendientes, repasar los temas vistos durante las últimas semanas y preparar las próximas evaluaciones, con el propósito de fortalecer el aprendizaje antes de retomar las actividades escolares.

PUBLICIDAD

Los estudiantes de la educación pública en Bogotá tendrán un receso de dos días por el 6 y 7 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los festivos que aún quedan en Colombia después de agosto

Tras el descanso del 7 de agosto, correspondiente a la conmemoración de la Batalla de Boyacá, y el puente festivo del 17 de agosto por la Asunción de la Virgen María, el calendario nacional ofrecerá varias oportunidades más para quienes planean viajes o actividades familiares.

El mes de septiembre no tendrá días festivos, por lo que los colombianos deberán esperar hasta el lunes 12 de octubre, cuando se celebrará el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, una fecha trasladada al lunes en aplicación de la Ley Emiliani para favorecer los fines de semana largos.

PUBLICIDAD

En noviembre habrá dos nuevos puentes festivos. El primero será el lunes 2 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos, mientras que el segundo llegará el lunes 16 de noviembre, cuando se conmemorará la Independencia de Cartagena, otra de las fechas que se traslada al lunes más cercano para incentivar el turismo interno.

Finalmente, el año cerrará con dos de las celebraciones más esperadas por los colombianos. El martes 8 de diciembre se conmemorará la Inmaculada Concepción, festividad que tradicionalmente marca el inicio de la temporada navideña, y el viernes 25 de diciembre se celebrará la Navidad, último día festivo del calendario de 2026.

PUBLICIDAD

Con este panorama, los colombianos aún cuentan con varios puentes festivos para organizar escapadas, visitar a sus familias o planear vacaciones antes de que termine el año. Las autoridades recomiendan revisar con anticipación los calendarios escolares y laborales, especialmente durante los fines de semana largos, ya que estas fechas suelen incrementar la demanda de transporte y hospedaje en los principales destinos turísticos del país. Planificar con tiempo no solo facilita encontrar mejores tarifas, sino que también permite aprovechar al máximo los últimos días de descanso oficial que tendrá Colombia durante 2026.