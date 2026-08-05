Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Estudiantes de colegios de Bogotá no tendrán clases este jueves 6 de agosto: cuál es la razón

Los colegios oficiales de la capital colombiana suspenderán clases el jueves 6 de agosto de 2026 por el aniversario de la fundación de la ciudad

Maestra detrás de un pupitre en un salón de clases con bancas vacías, un pizarrón verde con ecuaciones y asignaturas, y una ventana.
Los colegios oficiales de Bogotá suspenden las clases este jueves 6 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Miles de estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá tendrán una pausa en sus actividades académicas este jueves 6 de agosto de 2026.

La suspensión de clases hace parte del calendario oficial del Distrito y responde a la conmemoración del aniversario de la fundación de la capital, por lo que los planteles educativos públicos permanecerán cerrados durante esa jornada.

La decisión fue confirmada por la administración distrital y también implica la suspensión de labores en diferentes entidades del Distrito. De esta manera, los alumnos disfrutarán de un descanso de dos días consecutivos, teniendo en cuenta que el viernes 7 de agosto también es festivo en todo el país por la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

PUBLICIDAD

La medida no obedece a situaciones extraordinarias ni a ajustes de última hora en el calendario escolar. Por el contrario, corresponde a una disposición contemplada en la normativa distrital que establece el 6 de agosto como día de fiesta cívica en Bogotá.

Un aula vacía con filas de pupitres de madera y metal blanco. Las paredes son de color azul claro en la parte inferior y crema en la superior. El suelo es oscuro.
Las clases en los colegios oficiales de Bogotá se reanudarán el lunes 10 de agosto y las autoridades recomendaron a las familias reforzar las tareas y evaluaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón de esta jornada especial está relacionada con la celebración de los 488 años de la fundación de Bogotá y, de acuerdo con el Acuerdo Distrital 83 de 1920 y el Decreto Distrital 640 de 2025, la fecha fue declarada día de fiesta distrital, motivo por el cual las entidades oficiales suspenden sus actividades y los colegios públicos no desarrollan clases.

PUBLICIDAD

Es importante precisar que esta decisión aplica únicamente para las instituciones educativas oficiales. En el caso de los colegios privados, cada establecimiento podrá definir si mantiene o no sus actividades, de acuerdo con el calendario académico y las disposiciones internas establecidas por cada institución.

Las clases en los colegios oficiales de Bogotá se reanudarán el lunes 10 de agosto, cuando los estudiantes regresarán a las aulas en los horarios habituales de cada jornada.

Entretanto, las autoridades educativas recomendaron a las familias aprovechar estos días para acompañar el proceso académico de los menores. Entre las sugerencias se encuentran revisar los cuadernos, organizar las tareas pendientes, repasar los temas vistos durante las últimas semanas y preparar las próximas evaluaciones, con el propósito de fortalecer el aprendizaje antes de retomar las actividades escolares.

Calendario del mes de julio de 2025 con la bandera de Colombia, los días 13 y 20 marcados como festivos y una pluma roja en primer plano sobre una mesa de madera.
Los estudiantes de la educación pública en Bogotá tendrán un receso de dos días por el 6 y 7 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los festivos que aún quedan en Colombia después de agosto

Tras el descanso del 7 de agosto, correspondiente a la conmemoración de la Batalla de Boyacá, y el puente festivo del 17 de agosto por la Asunción de la Virgen María, el calendario nacional ofrecerá varias oportunidades más para quienes planean viajes o actividades familiares.

El mes de septiembre no tendrá días festivos, por lo que los colombianos deberán esperar hasta el lunes 12 de octubre, cuando se celebrará el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, una fecha trasladada al lunes en aplicación de la Ley Emiliani para favorecer los fines de semana largos.

En noviembre habrá dos nuevos puentes festivos. El primero será el lunes 2 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos, mientras que el segundo llegará el lunes 16 de noviembre, cuando se conmemorará la Independencia de Cartagena, otra de las fechas que se traslada al lunes más cercano para incentivar el turismo interno.

Finalmente, el año cerrará con dos de las celebraciones más esperadas por los colombianos. El martes 8 de diciembre se conmemorará la Inmaculada Concepción, festividad que tradicionalmente marca el inicio de la temporada navideña, y el viernes 25 de diciembre se celebrará la Navidad, último día festivo del calendario de 2026.

Con este panorama, los colombianos aún cuentan con varios puentes festivos para organizar escapadas, visitar a sus familias o planear vacaciones antes de que termine el año. Las autoridades recomiendan revisar con anticipación los calendarios escolares y laborales, especialmente durante los fines de semana largos, ya que estas fechas suelen incrementar la demanda de transporte y hospedaje en los principales destinos turísticos del país. Planificar con tiempo no solo facilita encontrar mejores tarifas, sino que también permite aprovechar al máximo los últimos días de descanso oficial que tendrá Colombia durante 2026.

Temas Relacionados

Clases colegios BogotáFestivos ColombiaCancelan clases Bogotásuspensión de clasesno habrá clases 6 de agostoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

La administración entrante de Abelardo de la Espriella oficializó que la funcionaria vallecaucana reemplazará a Javier Darío Higuera, en un cambio dentro del servicio exterior que entrará en vigor el 7 de agosto

Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

La cantante colombiana reveló la lista de 14 canciones que componen el proyecto musical que será lanzado el 7 de agosto y que será promocionado durante la gira mundial

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación cafetera se ubica en el segundo puesto del medallero, detrás de la Tri, con más de 60 medallas de oro y 184 preseas en total

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Gloria Arizabaleta, la excongresista que pidió suspender al presidente Gustavo Petro, tendrá que rendir indagatoria ante la Corte Suprema: esta es la fecha de la audiencia

El alto tribunal busca establecer si la exrepresentante del Pacto Histórico incurrió en varios delitos tras firmar una orden sin respaldo legal contra el mandatario colombiano

Gloria Arizabaleta, la excongresista que pidió suspender al presidente Gustavo Petro, tendrá que rendir indagatoria ante la Corte Suprema: esta es la fecha de la audiencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

Johanna Fadul reveló por qué no se ha separado de Juanse Quintero: “Sin mí no tendría dinero”

Pautips reveló lo que ha aprendido en años de terapia y les dejó enseñanza a sus seguidores: “Lo que realmente cambia tu vida”

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Deportes

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Gustavo Puerta sumó otro pretendiente en el mercado de fichajes: la Premier League de Inglaterra iría por la figura de la selección Colombia

Acolfutpro denunció irregularidades en la suspensión provisional del futbolista Yhormar Hurtado del América de Cali

Johan Mojica se refirió a polémico comentario en redes sociales sobre que él si sabe hacer plata: “Manchar la imagen de personas honestas”