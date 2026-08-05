Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Congresistas de la Alianza Verde anunciaron que no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella: estarán en la manifestación en Puerto Resistencia con el petrismo

Los legisladores anunciaron que no asistirán al acto protocolario previsto en Cali y convocaron una concentración paralela en Puerto Resistencia, en medio de la ‘desobediencia civil’ promovida por el Pacto Histórico

Santiago Osorio
Santiago Osorio sostuvo que la posesión fuera del Congreso implica un alejamiento del espacio democrático y plural del legislativo - crédito Prensa Santiago Osorio
Guardar

La expectativa frente a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue creciendo, especialmente, después de que una parte del partido Alianza Verde se sumara a la ‘desobediencia civil’ del Pacto Histórico y decidiera no acudir al acto protocolario que se llevará a cabo en la ciudad de Cali, Valle.

En lugar de asistir al acto oficial, estos legisladores anunciaron que realizarán un evento alternativo en la zona denominada Puerto Resistencia, el monumento creo luego del estallido social en 2021.

El representante a la Cámara por el departamento de Caldas Santiago Osorio, uno de los voceros de esta postura, justificó la ausencia señalando que la posesión se realizará fuera del recinto tradicional del Congreso. Según Osorio, esto implica un alejamiento del espacio democrático y plural que representa el legislativo.

PUBLICIDAD

Entretanto, a la decisión también se sumaría la representante a la Cámara por Nariño Alejandro Abásolo, además del senador Ariel Ávila, que ha criticado abiertamente al gobierno entrante.

Para Osorio, el evento en una universidad privada de Cali no solo rompe con la costumbre institucional, sino que sería una muestra de apoyo a un mandato al que, al igual que el presidente Gustavo Petro, considera ilegítimo.

“Como congresista de la República por el departamento de Caldas, he tomado la decisión de no asistir al acto de posesión del señor Abelardo de la Espriella, un acto de posesión que lo sacaron del Congreso de la República, el recinto que reúne el pensar democrático, diverso, plural y soberano de este país, para llevarlo a rendir un culto al poder en una universidad privada en Santiago de Cali”, señaló Osorio.

PUBLICIDAD

El congresista argumentó que se han presentado modificaciones en más de 1.600 mesas electorales y que, hasta el momento, las autoridades no han dado respuestas claras sobre las irregularidades denunciadas.

Mi presencia y la presencia de más de 50 congresistas no servirá para legitimar un gobierno que en las últimas horas y con las diferentes pruebas presentadas por colectivos ciudadanos, parece ser absolutamente ilegal e ilegítimo. Hemos visto la modificación de más de 1.600 mesas en todo el país, donde los patrones de las elecciones han sido modificadas a través de algoritmos y que al momento la Registraduría y la justicia colombiana no da parte o no da respuesta absoluta de lo que pasa", sostuvo el representante.

Entretanto, el grupo de congresistas, entre los que se encuentran miembros de la Alianza Verde y otras fuerzas progresistas, anunció que su acto paralelo busca dar visibilidad a lo que consideran la verdadera expresión democrática del país.

De acuerdo con Osorio, la cita en Puerto Resistencia reunirá a quienes creen que el resultado de las elecciones quedó distorsionado por errores no corregidos, incluso a pesar de las órdenes del Consejo de Estado.

“Y todo esto, en su conjunto, nos hace tomar la decisión de mejor dirigirnos a Santiago de Cali a hacer un acto alterno en compañía de todas las fuerzas progresistas de este país, del pacto histórico y algunos congresistas del partido Alianza Verde, donde en Puerto Resistencia estaremos acompañados del acto real de este país, que es precisamente la expresión democrática de un pueblo que seguramente ganó en las pasadas elecciones y que errores que no han sido mitigados, incluso ordenados por el Consejo de Estado, nos han impedido en esta ocasión ganar la presidencia de la República”, señaló el representante

La decisión también responde a cuestionamientos sobre el pasado profesional de De La Espriella. Osorio expresó que el ahora mandatario ha representado a personajes polémicos de Colombia y que existen dudas sobre la legalidad en la recolección de firmas que avalaron su candidatura.

“Pero no solo eso, no vamos a servir para legitimar un gobierno de un personaje que viene de representar jurídicamente a narcotraficantes, estafadores, parapolíticos, saqueadores de los recursos públicos. Una persona que otrora ha mostrado absolutamente oscuridad a la hora de la recolección de sus firmas, donde no hay claridad de cuántas millones de firmas fueron recogidas de manera ilegal o fueron falsas”, concluyó el congresista.

Temas Relacionados

Alianza VerdePosesión Abelardo de la EspriellaPuerto ResistenciaCaliColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estudiantes de colegios de Bogotá no tendrán clases este jueves 6 de agosto: cuál es la razón

Los colegios oficiales de la capital colombiana suspenderán clases el jueves 6 de agosto de 2026 por el aniversario de la fundación de la ciudad

Estudiantes de colegios de Bogotá no tendrán clases este jueves 6 de agosto: cuál es la razón

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

La DJ colombiana se hizo cuatro tatuajes en el rostro a finales de 2021, los defendió públicamente durante meses y hoy lleva varias sesiones de remoción láser para eliminarlos

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Chontico Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

La administración entrante de Abelardo de la Espriella oficializó que la funcionaria vallecaucana reemplazará a Javier Darío Higuera, en un cambio dentro del servicio exterior que entrará en vigor el 7 de agosto

Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

La cantante colombiana reveló la lista de 14 canciones que componen el proyecto musical que será lanzado el 7 de agosto y que será promocionado durante la gira mundial

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

Johanna Fadul reveló por qué no se ha separado de Juanse Quintero: “Sin mí no tendría dinero”

Pautips reveló lo que ha aprendido en años de terapia y les dejó enseñanza a sus seguidores: “Lo que realmente cambia tu vida”

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Deportes

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Gustavo Puerta sumó otro pretendiente en el mercado de fichajes: la Premier League de Inglaterra iría por la figura de la selección Colombia

Acolfutpro denunció irregularidades en la suspensión provisional del futbolista Yhormar Hurtado del América de Cali

Johan Mojica se refirió a polémico comentario en redes sociales sobre que él si sabe hacer plata: “Manchar la imagen de personas honestas”