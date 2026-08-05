Congresistas de la Alianza Verde anunciaron que no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella: estarán en la manifestación en Puerto Resistencia con el petrismo

Santiago Osorio sostuvo que la posesión fuera del Congreso implica un alejamiento del espacio democrático y plural del legislativo - crédito Prensa Santiago Osorio

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La expectativa frente a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue creciendo, especialmente, después de que una parte del partido Alianza Verde se sumara a la ‘desobediencia civil’ del Pacto Histórico y decidiera no acudir al acto protocolario que se llevará a cabo en la ciudad de Cali, Valle.

En lugar de asistir al acto oficial, estos legisladores anunciaron que realizarán un evento alternativo en la zona denominada Puerto Resistencia, el monumento creo luego del estallido social en 2021.

El representante a la Cámara por el departamento de Caldas Santiago Osorio, uno de los voceros de esta postura, justificó la ausencia señalando que la posesión se realizará fuera del recinto tradicional del Congreso. Según Osorio, esto implica un alejamiento del espacio democrático y plural que representa el legislativo.

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Entretanto, a la decisión también se sumaría la representante a la Cámara por Nariño Alejandro Abásolo, además del senador Ariel Ávila, que ha criticado abiertamente al gobierno entrante.

Para Osorio, el evento en una universidad privada de Cali no solo rompe con la costumbre institucional, sino que sería una muestra de apoyo a un mandato al que, al igual que el presidente Gustavo Petro, considera ilegítimo.

“Como congresista de la República por el departamento de Caldas, he tomado la decisión de no asistir al acto de posesión del señor Abelardo de la Espriella, un acto de posesión que lo sacaron del Congreso de la República, el recinto que reúne el pensar democrático, diverso, plural y soberano de este país, para llevarlo a rendir un culto al poder en una universidad privada en Santiago de Cali”, señaló Osorio.

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El congresista argumentó que se han presentado modificaciones en más de 1.600 mesas electorales y que, hasta el momento, las autoridades no han dado respuestas claras sobre las irregularidades denunciadas.

Mi presencia y la presencia de más de 50 congresistas no servirá para legitimar un gobierno que en las últimas horas y con las diferentes pruebas presentadas por colectivos ciudadanos, parece ser absolutamente ilegal e ilegítimo. Hemos visto la modificación de más de 1.600 mesas en todo el país, donde los patrones de las elecciones han sido modificadas a través de algoritmos y que al momento la Registraduría y la justicia colombiana no da parte o no da respuesta absoluta de lo que pasa", sostuvo el representante.

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Entretanto, el grupo de congresistas, entre los que se encuentran miembros de la Alianza Verde y otras fuerzas progresistas, anunció que su acto paralelo busca dar visibilidad a lo que consideran la verdadera expresión democrática del país.

De acuerdo con Osorio, la cita en Puerto Resistencia reunirá a quienes creen que el resultado de las elecciones quedó distorsionado por errores no corregidos, incluso a pesar de las órdenes del Consejo de Estado.

“Y todo esto, en su conjunto, nos hace tomar la decisión de mejor dirigirnos a Santiago de Cali a hacer un acto alterno en compañía de todas las fuerzas progresistas de este país, del pacto histórico y algunos congresistas del partido Alianza Verde, donde en Puerto Resistencia estaremos acompañados del acto real de este país, que es precisamente la expresión democrática de un pueblo que seguramente ganó en las pasadas elecciones y que errores que no han sido mitigados, incluso ordenados por el Consejo de Estado, nos han impedido en esta ocasión ganar la presidencia de la República”, señaló el representante

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La decisión también responde a cuestionamientos sobre el pasado profesional de De La Espriella. Osorio expresó que el ahora mandatario ha representado a personajes polémicos de Colombia y que existen dudas sobre la legalidad en la recolección de firmas que avalaron su candidatura.

“Pero no solo eso, no vamos a servir para legitimar un gobierno de un personaje que viene de representar jurídicamente a narcotraficantes, estafadores, parapolíticos, saqueadores de los recursos públicos. Una persona que otrora ha mostrado absolutamente oscuridad a la hora de la recolección de sus firmas, donde no hay claridad de cuántas millones de firmas fueron recogidas de manera ilegal o fueron falsas”, concluyó el congresista.

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