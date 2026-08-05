Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

La designación de Paulina Estrada busca fortalecer los vínculos con las comunidades migrantes y orientar la red diplomática a la atención de sus necesidades - crédito @paulinaestrada5/Instagram

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El relevo en el cuerpo diplomático colombiano, en medio de la transición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, suma otro nombre relevante. Paulina Estrada, abogada vallecaucana con experiencia en la gestión de comunidades en el exterior, asumirá la titularidad del Consulado General de Colombia en Madrid.

La decisión forma parte del paquete de nombramientos impulsado por el gobierno electo que se harán efectivas a partir del 7 de agosto y dejará por fuera a la mayoría de los funcionarios designados por Gustavo Petro.

La trayectoria de Estrada en el ámbito consular no es nueva. Antes de integrarse al equipo de campaña, trabajó como consultora y asistente jurídica en el Consulado de Colombia en Miami, donde atendió asuntos legales de ciudadanos colombianos residentes en Estados Unidos. En 2025, fue convocada para liderar la estrategia internacional de la candidatura presidencial, coordinando equipos de voluntarios y testigos en diversos países.

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Estrada tomará el relevo de Javier Darío Higuera, funcionario de carrera que ocupaba el cargo desde abril de 2025. El perfil profesional de la nueva cónsul combina gestión electoral y experiencia jurídica, elementos que resultaron determinantes en la campaña presidencial, donde De la Espriella obtuvo el mayor respaldo entre los colombianos en el extranjero. Según cifras oficiales, el candidato logró 390.974 votos, equivalentes al 63 % de los sufragios emitidos fuera del país.

Paulina Estrada asumirá la titularidad del Consulado General de Colombia en Madrid en el relevo diplomático del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @paulinaestrada5/Instagram

La nueva cónsul coordinó, durante la contienda electoral, equipos de trabajo distribuidos en varias naciones y articuló la comunicación con la diáspora. También promovió alianzas con líderes y organizaciones de colombianos en el exterior, lo que fortaleció la presencia de la candidatura en escenarios internacionales.

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La designación de Estrada responde a la estrategia del nuevo gobierno de fortalecer los vínculos con las comunidades migrantes y consolidar una red diplomática enfocada en la atención de sus necesidades.

El anuncio se suma a la lista de embajadores y representantes ante organismos multilaterales que ya han sido designados. Entre los nombres confirmados figuran Jorge Jaller en Venezuela, Mauricio Tobón en México, Carlos Felipe Mejía en España, Mauricio Gaona ante las Naciones Unidas en Nueva York y Alejandro Ordóñez en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Paulina Estrada trabajó en el Consulado de Colombia en Miami como consultora y asistente jurídica para atender asuntos legales de colombianos en Estados Unidos - crédito @paulinaestrada5/Instagram

El puesto de embajador en Estados Unidos sigue sin titular confirmado. Reportes periodísticos señalan que el nombre podría darse a conocer el 7 de agosto, durante la ceremonia de posesión presidencial en Cali. La expectativa crece, ya que este cargo es considerado clave en la política exterior del país.

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