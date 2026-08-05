Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, denunció que le vandalizaron su carro en Francia: “Que casualidad”

El ataque fue denunciado por la hija del presidente colombiano en sus redes sociales - crédito Captura de Pantalla @andreapetro91/Instagram

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A portas de que se finalice el periodo presidencial de Gustavo Petro, el entorno familiar del mandatario saliente viene padeciendo varias dificultades.

Además del escándalo que involucra a la primera dama Verónica Alcocer, sus hijos también denunciaron actos violentos en su contra.

Ese fue el caso de Andrea Petro, hija mayor del presidente colombiano que denunció que su vehículo particular fue vandalizado mientras se encontraba estacionado cerca a su residencia en Marsella, Francia.

El hecho fue informado por Mary Luz Herrán, madre de Andrea Petro - crédito @MaryLuzHerran/X

El hecho fue confirmado por su madre Mary Luz Herrán en su cuenta de X, quien difundió algunas fotografías sobre el ataque que se presentó al interior del automotor, recalcando que no contaba con documentación de vital importancia.

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Sin embargo, la mujer no descartó que sea en represalia por ser familiar del actual mandatario de los colombianos. “Ayer (4 de agosto) en la noche vandalizaron el vehículo de mi hija Andrea Petro al frente de su casa en Marsella (Francia). Ella sólo tiene papeles y juguetes de las niñas. Para mí puede ser un hostigamiento, o tal vez un intento de robo fallido. Coincidencias…“, escribió Herrán en las redes sociales.

La madre de Andrea Petro denunció el ataque contra el vehículo de su hija en Marsella, Francia - crédito @MaryLuzHerran/X

Posteriormente, la empresaria también compartió las imágenes del ataque contra su vehículo en stories publicadas en su cuenta de Instagram, donde tampoco descartó que este ataque tenga relación con posibles opositores de su padre. “Que casualidad. Me abrieron la Ferrari”, comentó.

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Posteriormente, compartió un video en la que aborda sobre el comportamiento de la persona que, a su visión, pudo actuar en su contra.

Acto seguido, difundió una fotografía donde aparece una copa de vino y le dedica un mensaje al posible atacante. “Esta es para ti ladrón o lo que quieras ser (...) La Ferrari la estoy manifestando pero dale screen y tradúcelo en francés pendeja”, expresó.

La joven empresaria no descarta que haya sido efectuado por sectores opositores a su padre - crédito @andreapetro91/Instagram

Por último, Andrea Petro, a través de una imagen en la que se observa un coral bajo el mar con diferentes especies acuíferas, cuestionó: “Cuántos carros más quieres romper? (...) No te preocupes. Te dediqué todo un episodio”, puntualizó.

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Hasta el momento, se desconoce la responsabilidad de los atacantes contra el vehículo de la empresaria colombiana residente en Francia.

Andrea Petro afirmó que Gustavo Petro terminará su gobierno con desgaste personal y con la expectativa de descansar tras cuatro años de cansancio acumulado - crédito @andreapetro91/Instagram

Final del Gobierno de Gustavo Petro

Posterior a su denuncia, la empresaria Andrea Petro se refirió al fin del periodo presidencial de su padre Gustavo Petro, al considerarlo como un periodo complejo, no solo por la situación futura del país sino en su entorno familiar.

“4 años de luchas, lágrimas y fortaleza. Nada de esto fue fácil”, escribió la empresaria en un post de Instagram, en la que compartió una fotografía donde se observan los 10 tomos del libro Las palabras del cambio que aborda los discursos emitidos por el propio mandatario nacional durante su gestión entre 2022 y 2026.

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Así mismo, la joven recordó algunos de los episodios que marcaron su vida durante el periodo presidencial de Petro. “Hubo días de incertidumbre, de desgaste y de renuncias que nadie vio. Pero cada lágrima, cada desvelo y cada sacrificio cobraron sentido al saber por qué y por quiénes luchábamos”, mencionó.

Finalmente, Andrea Petro le dedicó un mensaje al presidente Gustavo Petro, asegurando que el fin de su presidencia no significa la finalización de su vida política.

La empresaria también compartió el libro de 10 tomos sobre los discursos de Petro durante su mandato presidencial - crédito @andreapetro91/Instagram

“Hoy no termina una historia. Solo concluye un capítulo. Porque las convicciones no se entregan, no se negocian y no se abandonan. Y si la vida nos diera la oportunidad de volver a recorrer este camino, lo volveríamos a hacer. Una y mil veces más”, concluyó.

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Previamente, en una entrevista concedida a Semana, la empresaria sostuvo que la familia contará con protección vitalicia a través de sus unidades de seguridad, aunque situó su principal inquietud en otro plano.

“Me preocupa más bien el nivel de violencia que puede ser normalizado. No tanto el Gobierno que llega, sino las personas psicópatas que estén por ahí y que crean que ahora pueden hacerlo todo”, dijo al medio citado.

Así mismo, afirmó que su padre “descansará y dormirá” cuando termine el mandato porque “durante cuatro años casi no lo hizo”, y señaló que, por su situación en la Lista Ofac, no podrá salir del país, “a menos que lo haga antes de que se termine su gobierno”.

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