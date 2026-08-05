Johan Mojica se refirió a polémico comentario en redes sociales sobre que él si sabe hacer plata: “Manchar la imagen de personas honestas”

El lateral de la selección Colombia ha sido uno de los más criticados, después de la eliminación en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Johan Mojica

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En medio de una oleada de rumores en redes sociales, Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, realizó un video en sus perfiles de X e Instagram para rechazar enérgicamente la autoría de un comentario ofensivo que circuló en internet y fue atribuido a su nombre. El futbolista buscó así despejar cualquier duda sobre su conducta y defender su reputación profesional.

El episodio se originó tras la publicación de unas fotos de vacaciones por parte de Mojica. Un usuario aprovechó la ocasión para criticar su desempeño en el campo, específicamente su capacidad para centrar balones, lo que desató una serie de intercambios en la sección de comentarios. Poco después, comenzó a viralizarse una respuesta, supuestamente firmada por el propio Mojica, en la que el autor descalificaba al crítico con una frase alusiva a su éxito económico.

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El defensor colombiano fue categórico al rechazar cualquier vínculo con el comentario atribuido a su perfil: “Yo sería incapaz de responder a una persona así. Sé lo que cuesta hacer dinero”, afirmó en su mensaje.

El defensor del Mallorca supuestamente le respondió un fuerte comentario a un seguidor que criticó su forma de juego -crédito Instagram y @OutofcontextFPC/X

Mojica explicó que alguien creó un perfil falso utilizando una de sus fotografías y simuló que era una cuenta oficial. Esta acción, según relató, buscaba dañar su imagen y aprovechar la confusión para difundir palabras que nunca dijo. Añadió que jamás ha utilizado esa foto en su perfil y que quienes lo conocen pueden dar fe de su integridad.

El futbolista recordó que lleva diecisiete años de carrera profesional y nunca ha protagonizado situaciones semejantes. Subrayó que siempre ha actuado con respeto, tanto dentro como fuera de la cancha, y que su comportamiento se basa en la humildad y el esfuerzo genuino.

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Mojica lamentó la existencia de personas y supuestos comentaristas deportivos que, bajo el anonimato o la mala fe, buscan “manchar la imagen de quienes trabajan honradamente”. Agradeció los mensajes de apoyo recibidos y remarcó que su vida y su carrera se han guiado por el trabajo y la honestidad.

La controversia no solo se limitó a los usuarios de redes sociales. Figuras del periodismo deportivo, como Carlos Antonio Vélez, se sumaron al debate. Vélez criticó públicamente la supuesta actitud de Mojica frente al dinero, incluso asegurando que por su nivel deportivo no debería tener tanta plata, lo que amplificó la discusión en medios y plataformas digitales.

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Sin embargo, la declaración directa de Mojica desmintió la versión difundida y cuestionó la ligereza con la que algunos comentaristas replican información no verificada. El jugador insistió en que no respondería con soberbia a una crítica futbolística y exhortó a distinguir entre la opinión deportiva y el ataque personal.

En el cierre de su video, Mojica reiteró su agradecimiento a quienes le han manifestado respaldo durante la polémica. Dirigió un mensaje a quienes, según él, “se dedican a manchar la imagen de personas honestas”, pidiéndoles no difundir información falsa y recordando la importancia de actuar siempre con respeto y valores humanos.

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