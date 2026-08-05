Quién es quién en la segunda temporada de ‘Cien años de soledad’ en Netflix: nuevos personajes y nuevos actores

La segunda temporada de 'Cien años de soledad' llega a Netflix con nuevos personajes y un cierre definitivo - crédito Mauricio González A/ Netflix / Colprensa

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La segunda y última temporada de Cien años de soledad está disponible en Netflix desde el 5 de agosto, concluyendo la ambiciosa adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.

Esta nueva entrega abarca los últimos cincuenta años de la historia de la familia Buendía y de Macondo, con un reparto renovado y la incorporación de personajes fundamentales para el desenlace.

Los episodios de la temporada arrancan tras el Tratado de Neerlandia, mostrando cómo la supuesta paz nunca llega realmente a Macondo. El avance del progreso, la llegada del tren y la compañía bananera marcan el inicio de la decadencia del pueblo. La serie retrata episodios como la masacre de los trabajadores bananeros y la extensa lluvia que sella el destino de la comunidad. Además, se exploran los secretos de los manuscritos de Melquíades y el cierre definitivo de la estirpe.

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Esta entrega cubre las décadas finales de la familia Buendía y Macondo, incorporando nuevos actores y personajes clave para el desenlace - crédito Mauricio González A / Netflix / Colprensa

Uno de los mayores atractivos de esta fase final es la cantidad de nuevos personajes y el protagonismo de actores que asumen los roles centrales en la última etapa de la historia. El reparto principal y los nuevos integrantes de la serie son los siguientes:

Reparto y personajes de la segunda temporada:

Claudio Cataño : Coronel Aureliano Buendía

Marleyda Soto : Úrsula Iguarán

Julián Román : José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo (interpretación doble de los gemelos)

Jorge Quintero : Versión joven de José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo

Carla Baratta : Fernanda del Carpio (versión adulta)

Laura Taylor : Fernanda del Carpio (versión joven)

Margarita Rosa de Francisco : Fernanda del Carpio (otra versión adulta)

Ángela Cano : Petra Cotes (versión joven)

Licinia Alzate : Petra Cotes (versión mayor)

María Adelaida Puerta : Amaranta Úrsula

Juanita Molina : Meme (Renata Remedios)

Estefanía Piñeres : Amaranta Úrsula (otra etapa)

Emmanuel Restrepo : José Arcadio (hijo de Fernanda del Carpio y Aureliano Segundo)

Daniella Reyes : Remedios, la bella (etapa joven)

Violetta Avendaño : Meme (Renata Remedios, etapa joven)

Mauricio Babilonia: Personaje central en la segunda generación

Así quedó el árbol genealógico en la segunda temporada de Cien años de soledad, mostrando las conexiones y descendientes clave de la familia Buendía en la etapa final de la serie - crédito @emmanuelrestrepozapata/ Instagram

La serie presenta a personajes como Fernanda del Carpio, quien llega a la casa Buendía para imponer su autoridad familiar y social, y a los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo, que representan las distintas facetas y destinos de la estirpe en el tramo final. Otros papeles como Amaranta Úrsula, Meme y Petra Cotes ganan relevancia en este ciclo, y el universo de Macondo amplía su alcance con la inclusión de actores y versiones de los personajes en distintas edades.

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La temporada está compuesta por ocho capítulos, cada uno titulado en alusión a eventos o figuras clave: El armisticio, La reina de Madagascar, Fernanda del Carpio, Había llegado el inocente tren, Fue un once de octubre, Eran más de tres mil, Llovió cuatro años y un episodio final que sella el destino de Macondo y los Buendía, que será estrenado el 26 de agosto a manera de largometraje.

La temporada cuenta con ocho episodios titulados en referencia a eventos y personajes, y culmina con un capítulo especial que cierra la narrativa de los Buendía - crédito Neflix

Bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, la producción afronta el reto de adaptar los pasajes más crudos y complejos del libro, especialmente la violencia y la tragedia de la compañía bananera. La presencia de nuevos personajes y la interpretación de actores reconocidos generan expectativa entre los seguidores, que observan con atención cómo se resuelve la historia y cómo se representa la transformación del pueblo y su estirpe.

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La segunda temporada de Cien años de soledad concluye así la adaptación de uno de los mayores referentes de la literatura latinoamericana, marcando un hito en las producciones de Netflix en la región y abriendo el universo de García Márquez a nuevas generaciones.

La segunda temporada de Cien años de soledad en Netflix inicia su estreno el miércoles 5 de agosto de 2026, día en el que estarán disponibles los primeros siete episodios de esta esperada entrega. El lanzamiento marca el regreso de la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez con el tramo final de la historia de los Buendía y Macondo.

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El desenlace de la serie será el 26 de agosto, con el lanzamiento de un episodio especial a modo de largometraje dirigido por Laura Mora (Créditos: Netflix)

El cierre definitivo de la serie llegará poco después: el gran final, un episodio especial que funciona como largometraje, se estrenará el miércoles 26 de agosto de 2026 en la plataforma. Este capítulo final está dirigido por Laura Mora y está concebido como el desenlace que completa la adaptación televisiva de la novela.