Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa sigue a la baja, se cotiza al inicio de la jornada del 5 de agosto en $3.190,90

El mercado espera la decisión de la Fed sobre tasas y evalúa si el rebote del dólar se consolida en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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El dólar abrió la jornada del miércoles 5 de agosto en $3.190,90 y volvió a traspasar el nivel de $3.200 en Colombia, una caída que se produjo pese al inicio del programa del Banco de la República para comprar divisas y acumular reservas, una señal que el mercado había interpretado como posible freno para la baja de la moneda estadounidense.

La TRM vigente quedó en $3.204,51, $25,93 por debajo de la del martes 4 de agosto, lo que equivale a una caída diaria de 0,80%. En los primeros minutos de la jornada, la divisa marcó un mínimo de $3.187 y un máximo de $3.192,75, con transacciones por USD 61.500 millones.

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La tasa promedio del mercado según el Banco de la República se encuentra en $3.188,38.

El retroceso se produjo después de una semana de fuerte volatilidad. El repunte del lunes había sido impulsado por el anuncio del Emisor al cierre de la semana pasada sobre el comienzo de un programa de acumulación de reservas internacionales, una decisión que devolvió al dólar a la franja de los $3.200 y le permitió recuperar las pérdidas de las dos semanas previas.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,09%, aunque en el análisis interanual muestra una caída del -16,13%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una señal desfavorable que se ha mantenido durante un día consecutivo.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 35,02%, superando ampliamente la volatilidad de referencia del 13,77%, lo que indica un periodo de alta inestabilidad en el mercado cambiario.

El mercado volvió a presionar a la baja pese a la compra de reservas

El Banco de la República inició un programa para acumular hasta USD 4.000 millones en reservas y lanzó una primera subasta de compra de divisas por USD 400 millones - crédito Colprensa

Según expertos consultados por Infobae Colombia, ese impulso duró poco y el mercado retomó la tendencia bajista incluso después de que se conocieran los resultados de la primera subasta de compra de divisas. El Banco de la República comenzó un programa para adquirir hasta USD 4.000 millones en reservas, y la primera subasta tuvo un cupo de USD 400 millones.

Ese mecanismo introduce un piso potencial para la cotización: cuando el dólar cae con fuerza, aumenta la posibilidad de una demanda institucional. Aun así, la apertura de la jornada mostró que esa referencia no alcanzó para sostener el avance de la moneda estadounidense.

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El martes 4 de agosto, el dólar abrió en $3.225, tocó un máximo de $3.228 y un mínimo de $3.192, con un promedio cercano a $3.204,6 tras negociarse más de USD 1.206 millones.

El valor actual de la divisa también la deja muy por debajo de otras referencias recientes. El dólar vale $552,57 menos que al comenzar 2026 y $892,87 menos que hace un año, una variación que reduce costos para viajeros e importadores, pero también recorta los ingresos en pesos de exportadores y hogares que reciben remesas.

Petróleo, exportaciones y política local explican la presión sobre el tipo de cambio

El repunte del petróleo Brent hacia USD 80 y el alza de 7% en las exportaciones de junio hasta USD 4.233,5 millones fortalecen la expectativa de ingreso de divisas para Colombia - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Sofía Rodríguez, docente de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, explicó que el mercado enfrenta dos fuerzas al mismo tiempo: el petróleo y la debilidad externa del dólar empujan la cotización hacia abajo, mientras las compras del Emisor y la prudencia política limitan la caída.

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Rodríguez dijo que el punto de partida era la TRM de $3.204,51 y que las operaciones comenzarían con una presión moderadamente bajista, posiblemente entre $3.195 y $3.210, por un dólar global que retrocede 0,16% y por la recuperación del petróleo Brent hacia USD 80 por barril.

La académica agregó que, para Colombia, un petróleo más firme suele respaldar al peso porque mejora la expectativa de entrada de divisas por exportaciones.

También señaló que el Dane informó que las exportaciones crecieron 7% anual en junio, hasta USD 4.233,50 millones, impulsadas por combustibles y productos extractivos, una combinación que podría llevar la tasa a una zona entre $3.185 y $3.200 durante la mañana.

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Sobre el rango esperado para el resto del día, sostuvo: “El escenario central es una jornada entre $3.185 y $3.235, con cierre promedio cercano a $3.200-$3.215. Una noticia favorable sobre Oriente Medio podría llevarlo debajo de $3.190; una ruptura de las negociaciones o un dato laboral fuerte en Estados Unidos podría devolverlo hacia $3.230”.

Felipe Mendoza afirmó que la negociación entre Estados Unidos, Catar e Irán, la transición política local y el mercado de oro ilegal influyen sobre el dólar en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Por su parte, Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, ubicó la apertura en $3.197 por dólar y describió un entorno de búsqueda de estabilidad después de que la divisa retomara una tendencia bajista incipiente.

Según su lectura, en el plano internacional pesa una moderada descompresión de los riesgos geopolíticos a medida que avanzan las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Catar e Irán para el desminado y la apertura del estrecho de Ormuz.

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Mendoza señaló que esa perspectiva redujo temporalmente la volatilidad en las materias primas y alivió el choque inflacionario energético, lo que favoreció un mayor apetito por riesgo en los mercados emergentes.

En el frente interno, añadió, la atención de los agentes está puesta en la transición política local, con el inminente cambio de gobierno y las expectativas sobre el rumbo fiscal y de inversión.

El analista también mencionó el impacto de la economía subterránea, en particular el mercado de oro ilegal expuesto por investigaciones de la Universidad Eafit, al considerar que ese fenómeno moviliza grandes recursos, genera distorsiones cambiarias y afecta la recaudación fiscal. Con ese cuadro, proyectó para el resto del día un rango operativo de entre $3.180 y $3.220 por dólar.

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