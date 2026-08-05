Álvaro Uribe se refirió al partido de Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria: “Uno tiene que respetar y querer la democracia”

Una ilustración al estilo acuarela muestra al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a Abelardo de la Espriella frente al logo de Defensores de la Patria - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgar personería jurídica a Defensores de la Patria, el movimiento que lidera el presidente electo Abelardo de la Espriella, y encuadró la aparición de una nueva fuerza de derecha como parte del juego democrático, aunque reafirmó que el Centro Democrático ya tiene una identidad propia basada en seguridad, empresa privada y un Estado austero.

En declaraciones a Noticias Caracol, el expresidente evitó cuestionar la autorización del nuevo partido y defendió el pluralismo político: “Uno tiene que respetar y querer la democracia. Que en la democracia haya mil constelaciones está bien”.

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La reacción de Uribe llegó después de que el CNE reconociera formalmente al movimiento de De la Espriella, una decisión que introduce un nuevo actor en el espacio político de derecha y abre una competencia directa con la colectividad fundada por el exmandatario.

Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgar personería jurídica a Defensores de la Patria, el movimiento que lidera el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Uribe reivindicó la convivencia de distintas fuerzas políticas y marcó una diferencia programática sobre temas económicos, institucionales y morales. Su mensaje central fue que la creación de otra colectividad no altera la definición que, a su juicio, ha sostenido el Centro Democrático: seguridad, defensa de la empresa privada, cohesión social y respeto por las decisiones de la Corte Constitucional.

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Ante la pregunta por la creación de un nuevo partido de derecha, el exmandatario no planteó reparos al reconocimiento otorgado por la autoridad electoral. “Bienvenidas todas las fuerzas políticas”, dijo.

Desde esa respuesta, desplazó el foco desde la irrupción de Defensores de la Patria hacia una exposición de los principios que atribuye a su partido. Sostuvo que el Centro Democrático ha estado “sin faltar, sin fallar, en la lucha por un país seguro para todos, con valores democráticos, por la empresa privada, el emprendimiento privado, el de los jóvenes, pasando por la pequeña, la mediana, la gran empresa”.

En esa descripción también incluyó la idea de un Estado austero y de un vínculo directo con la ciudadanía. Según Uribe, esos elementos han mantenido unido al partido más allá de las etiquetas ideológicas de sus integrantes.

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Un banner azul con el logotipo del partido político Centro Democrático y su lema "Mano firme, Corazón grande" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uribe respondió a la clasificación de “nuevo partido de derecha” con una formulación más amplia sobre la identidad de su colectividad. Afirmó que en el Centro Democrático han coincidido “personas que se llaman de derecha, personas que se llaman de izquierda, de democracia social, de izquierda, todos unidos por eso”.

La frase buscó presentar al partido no como una organización delimitada por una ubicación ideológica rígida, sino por una agenda compartida. En su exposición, esa agenda se concentra en seguridad, actividad privada como vía para resolver problemas sociales y cohesión social.

El exmandatario también mencionó programas de su gobierno y aludió a la reducción de la jornada de trabajo como parte de ese ideario, reforzando la continuidad entre su administración y la propuesta política que hoy reivindica la colectividad.

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En el tramo final de su intervención, el expresidente llevó la respuesta hacia asuntos culturales y constitucionales. Dijo que su partido se ha opuesto a la “ideología de género”, aunque aclaró que no lleva el tema religioso a la política.

Uribe respondió a la clasificación de “nuevo partido de derecha” con una formulación más amplia sobre la identidad de su colectividad - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

“Ustedes saben que yo soy creyente, confeso. Respetamos la libertad de cultos, la intimidad de cada persona en sus convicciones religiosas”, afirmó. Acto seguido, advirtió: “A mí me preocupa muchísimo el radicalismo religioso, porque en la historia de Colombia ha generado mucha violencia”.

Uribe añadió que asuntos como el aborto, la familia y el matrimonio están definidos por la Corte Constitucional y señaló que su postura es de respeto frente a esas decisiones. “Nosotros respetamos muchísimo y respetamos las decisiones constitucionales”.

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La intervención de Álvaro Uribe Vélez ante la aparición de una nueva fuerza política de derecha se caracterizó por un respaldo al pluralismo democrático y una reafirmación de los principios que, según él, definen al Centro Democrático.