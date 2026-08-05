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Por alerta de explosivos en Cali y un posible atentado durante la posesión de Abelardo de la Espriella se pronunció la gobernadora del Valle: “Hay una seguridad establecida”

La mandataria del Valle del Cauca respondió a la advertencia de Gustavo Petro sobre una presunta amenaza para la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto y pidió esperar confirmaciones oficiales

"Solo aquí en el Valle del Cauca nos deben 6 billones de pesos, nos tienen que pagar las EPS para poder lograr que los pacientes tengan la atención con calidad", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro - crédito Colprensa
La gobernadora del Valle del Cauca sostuvo que existen alertas de seguridad, pero dijo que no hay hechos confirmados en Cali. - crédito Colprensa
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La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha un amplio operativo de seguridad ante la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta presencia de “decenas de toneladas de explosivos”.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aclaró que no existe evidencia concreta de la presencia de explosivos en la ciudad ni en municipios vecinos.

A pesar de las alarmas generadas por las palabras del mandatario nacional, Toro explicó que las autoridades han reforzado el monitoreo y vigilancia en la región. “Pues que tengamos ya certeza de que hay algún tipo de explosivo en Cali o en las ciudades vecinas, no”, sostuvo la gobernadora, quien además remarcó que los dispositivos de seguridad están plenamente coordinados.

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El comité de seguridad departamental determinó un paquete de medidas preventivas para el 7 de agosto. Entre ellas, el día sin carro y la ley seca regirán desde la mañana hasta las 12:00 p. m., y numerosos puestos de control se desplegarán en los puntos de acceso principales a la ciudad.

La gobernadora del Valle del Cauca sostuvo que existen alertas de seguridad, pero dijo que no hay hechos confirmados en Cali - crédito Charlie Cordero/REUTERS
La gobernadora del Valle del Cauca sostuvo que existen alertas de seguridad, pero dijo que no hay hechos confirmados en Cali - crédito Charlie Cordero/REUTERS

La vigilancia abarcará las vías hacia Buenaventura, el aeropuerto y el norte del Cauca, zonas estratégicas para garantizar la seguridad durante el acto de posesión.

Desde la confirmación oficial de que la ceremonia se realizaría en Cali, la gobernación y la fuerza pública diseñaron corredores seguros, establecieron restricciones para el uso de drones y extendieron la vigilancia a municipios cercanos como Palmira y Jamundí.

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Además, se ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes suministren información que ayude a prevenir hechos violentos.

Hasta el momento, las autoridades solo han recibido alertas, pero no confirmaciones de amenazas materiales. Toro destacó que las reuniones con el ministro de Defensa y la fuerza pública han sido clave para conocer el panorama de riesgos, aunque insistió: “Hay una seguridad ya muy establecida, muy planeada, y esperamos que todo transcurra normalmente”.

Abelardo de la Espriella confirmó el reintegro del mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña para asumir la Dirección General de la Policía Nacional - crédito Visuales IA
Cali tendrá día sin carro y ley seca desde la mañana hasta la medianoche durante la posesión presidencial del 7 de agosto- crédito Visuales IA

La gobernadora también se refirió a las movilizaciones anunciadas por sectores del Pacto Histórico. Toro garantizó el respeto a las protestas pacíficas, pero fue enfática en que no se permitirán bloqueos ni hechos de violencia.

El Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado desde la semana pasada, monitorea permanentemente la situación y coordina la respuesta ante cualquier alteración del orden público.

Toro cerró su intervención con un llamado a la calma, dirigido tanto a los residentes del Valle del Cauca como a quienes se trasladarán a Cali para presenciar la posesión de De La Espriella. Insistió en que la seguridad está garantizada y pidió confiar en el trabajo conjunto de las autoridades civiles y militares.

La mandataria reiteró: “Esperamos que todo transcurra normalmente”, destacando la solidez del dispositivo de seguridad y la voluntad de las instituciones para proteger la jornada.

¿Qué dijo el alcalde de Cali?

El alcalde Alejandro Eder instó a que este tipo de información se maneje exclusivamente por los canales oficiales y en coordinación con las autoridades de seguridad.

Alejandro Éder anticipó beneficios económicos y turísticos para Cali por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @alejoeder/X
Alejandro Éder anticipó beneficios económicos y turísticos para Cali por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @alejoeder/X

Ante la consulta de si el mandatario nacional contaba con datos de inteligencia confidenciales o simplemente estaba generando alarma, Eder optó por la cautela. “Sugiero, Julio, que le hagan esa pregunta al señor Petro, porque francamente, como digo, eso no es responsable, esto es un tema muy serio que se tiene que tratar al más alto nivel”, expresó durante la entrevista en el programa de Caracol Radio.

El alcalde enfatizó que, de cara al cambio de mando presidencial previsto para el 7 de agosto, la administración local reforzó todos los dispositivos de seguridad. Aseveró que el objetivo es garantizar el desarrollo normal de la ceremonia y la tranquilidad tanto de los habitantes como de quienes visitarán la ciudad en esa fecha.

Actualmente, la preocupación en Cali gira en torno al posible riesgo que implican las declaraciones del presidente Petro. Sin embargo, el alcalde Eder aseguró que el municipio está tomando todas las precauciones necesarias y mantiene coordinación constante con los organismos de seguridad.

Eder dirigió unas palabras de confianza a los caleños: “Lo que yo sí le puedo informar a la ciudadanía es que tengan la certeza que no nos estamos ahorrando esfuerzos para blindar a Cali”, subrayó el mandatario local.

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