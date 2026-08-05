Gustavo Bolívar presentó nuevas pruebas del supuesto fraude electoral del 21 de junio: “Es más un indicio”

Gustavo Bolívar alertó sobre incremento inusual de votantes en las presidenciales de Colombia - crédito Presidencia de la República - Colombia/YouTube

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El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, compartió en la red social X lo que calificó como “Pruebas del fraude. Parte IV”, centrándose en el aumento de votantes entre la primera del 31 de mayo y la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, donde Abelardo de la Espriella resultó ganador.

Según Bolívar, el fenómeno de municipios con más votantes que habitantes constituye un fuerte “indicio” para sospechar de irregularidades en el proceso electoral.

En su publicación, Bolívar destacó que el crecimiento de votos entre vueltas ha sido cada vez mayor. En 2018, cuando Iván Duque resultó electo presidente, el salto fue de 34.345 sufragios entre la primera y la segunda ronda.

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En los comicios de 2022, con Gustavo Petro como ganador, la diferencia fue de 1.269.279 votos. Para las elecciones de 2026, que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella, el incremento alcanzó los 2.367.060 votos, según cifras citadas por Bolívar.

Gustavo Bolívar denunció posible fraude y pidió investigar el aumento de sufragios entre vueltas - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar señaló: “Explica por qué hay tantos municipios con más votantes que habitantes”, sugiriendo que estos datos deben ser analizados como posible evidencia de fraude. Además, invitó a sus seguidores a compartir la información, exclamando “Favor RT”.

La tabla compartida por el exsenador expone los datos: en 2018, la primera vuelta registró 19.636.714 votos y la segunda 19.671.059; en 2022, la primera vuelta sumó 21.418.631 y la segunda 22.687.910; en 2026, la cifra pasó de 23.978.304 a 26.345.364. Bolívar concluyó que las diferencias evidencian un patrón preocupante que exige explicación por parte de las autoridades electorales.

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Estas fueron las otras pruebas que presentó Gustavo Bolívar sobre el presunto fraude electoral de la segunda vuelta presidencial

Gustavo Bolívar utilizó su cuenta en la red social X para presentar lo que denominó “Las pruebas del fraude”, centrando su denuncia en dos aspectos técnicos del proceso electoral colombiano.

Bolívar advirtió sobre la eliminación de metadatos y la separación de las firmas de los formularios E-14 tras las elecciones de 2022, así como la aparición de patrones matemáticos improbables en la distribución de votos en más de mil puestos de votación del país.

Según Bolívar, hasta 2022, la Registraduría Nacional publicaba los formularios E-14 –documentos fundamentales para el conteo oficial– en un solo archivo digital con todos los datos: información de puesto, resultados por candidato y firmas de los jurados.

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Gustavo Bolívar denunció cambios en el manejo de los formularios E-14 y alertó sobre vulnerabilidad electoral - crédito @GustavoBolivar/X

“Hasta las elecciones de 2022, la Registraduría subía los E-14 a la plataforma en una sola tirilla en la que podíamos ver datos del puesto de votación, votación de candidatos y firmas de jurados”, explicó.

Según Bolívar, a partir de 2023, este proceso cambió y los formularios se subieron en dos bloques separados, uno con la información y el otro con las firmas. “Desde las elecciones de 2023 decidió subir las actas E-14 en dos bloques. Uno con información de puesto de votación y votación de candidatos y aparte las firmas de jurados”, denunció el exsenador.

Bolívar subrayó que, junto con la separación de las firmas, también se eliminaron los candados digitales y la metadata de los archivos. Esto impide saber cuándo se generó, modificó o subió cada documento.

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“No sabemos cuando se genera el archivo, ni la hora en que se crea, ni la hora y la fecha en que se modifica. Todo un sistema electoral que define la democracia, expuesto a cambios de última hora sin dejar huella”, advirtió.

Según él, disponer de las firmas por separado permitiría anexarlas a cualquier documento alterado. Además, criticó que la administración de los datos electorales permanezca en manos privadas, pese a una sentencia del Consejo de Estado que ordenaba lo contrario.

Gustavo Bolívar denunció patrón de votos “imposible” en 1.350 puestos y exigió revisión de urnas - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar defendió que el sistema, antes de 2022, permitía detectar manipulaciones, como ocurrió con el caso de las cuatro curules al Senado.

“Hasta las elecciones de 2022 que ganó Petro había metadata, se podía comprobar si le metían mano a los archivos. Por eso descubrimos el fraude de las 4 curules al Senado en 2022”, recordó. Según el exsenador, una vez expuesto el método de auditoría, las autoridades modificaron el sistema para facilitar cambios sin dejar rastros.

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En otro pronunciamiento, Bolívar alertó sobre la existencia de patrones imposibles en 1.350 puestos de votación de Colombia, donde la alternancia de ganadores entre mesas sigue secuencias perfectas.

“En 1.350 puestos de votación se da un fenómeno imposible: votación por bloques perfectamente sincronizados que sí o sí solo puede hacer un software”, afirmó. Explicó que en varias mesas consecutivas gana un candidato, y luego, en las siguientes, gana el otro, en secuencias exactas.