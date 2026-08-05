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Antonella Petro se robó el show en el último evento público de su papá Gustavo Petro: “Fue nuestro presidente”

La hija del mandatario saliente fue una de las asistentes al último acto público de Gustavo Petro que se realizó en Soacha, Cundinamarca

La hija del mandatario saliente de Colombia participó en el Festival por la defensa de la Educación Pública, realizado en Soacha - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube
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En la noche del martes 4 de agosto de 2026, el presidente saliente de Colombia Gustavo Petro pronunció su último discurso ante la ciudadanía colombiana.

El acto liderado por el mandatario colombiano se registró en el Parque Principal de Soacha, una localidad cercana a Bogotá, en la que presentó algunos avances de su gestión en materia de educación pública.

El evento contó con la participación de varios funcionarios de su gabinete ministerial, entre ellos, el ministro de Educación Daniel Rojas. Sin embargo, una de las personas que también estuvo presente y llamó la atención de la ciudadanía fue Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro y de la primera dama Verónica Alcocer.

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El último acto público del presidente Gustavo Petro se realizó en Soacha, municipio cercano a Bogotá - crédito Presidencia de Colombia
El último acto público del presidente Gustavo Petro se realizó en Soacha, municipio cercano a Bogotá - crédito Presidencia de Colombia

De hecho, al término de la intervención del mandatario nacional, la joven pidió la palabra y le dedicó un emotivo mensaje a su padre.

“Lo digo orgullosamente que se llama Gustavo Petro y fue nuestro presidente”, expresó Antonella Petro de forma eufórica, lo que generó una reacción positiva entre los asistentes. Posterior a ello, el presidente saliente le dió un abrazo fraterno.

El mensaje fue replicado en sus redes sociales, donde generó todo tipo de reacciones entre los internautas. “Mi corazón se arruga, gracias por tanto petro”; “Aunque les duela el c.... Fue el mejor presidente de TODOS LOS TIEMPOS”; “El presidente que siempre anhelé y por el que voté libre y sin presiones”; “fue la época mas oscura de Colombia”; “Ya casi se acaba esta m...”; “Los años más largos de mi vida fuera”, fueron algunos de los comentarios.

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- crédito @anto_petro_alcocer/Instagram
- crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

En otro video, Antonella Petro replica el momento donde expresa su frase para su padre, con la diferencia de que este filme va acompañando con la canción Un beso y una flor del cantante español Nino Bravo.

Así fue el último discurso de Gustavo Petro

En una intervención de más de 20 minutos, el presidente saliente de Colombia Gustavo Petro se refirió nuevamente a la elección de Abelardo de la Espriella como su sucesor en la Presidencia, a lo que nuevamente calificó como “gobierno ilegítimo” y recalcó que existen pruebas con las que, según él, existió un fraude.

En el mismo discurso, el mandatario saliente habló de cerca de 500.000 votos falsos y volvió sobre los reportes de 75.000 testigos digitales para sostener que hubo irregularidades en la contienda, aunque en su intervención no presentó pruebas incontrovertibles sobre ese señalamiento.

Petro atribuyó el desenlace electoral a una campaña basada, según su versión, en “la calumnia y el terror” para inducir a millones de trabajadores a “votar en contra de sus intereses”. A ese fenómeno lo definió como una forma de ignorancia que, a su juicio, solo puede enfrentarse con educación, democracia y una mayor capacidad de poder popular.

En esa misma línea, insistió en presentar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda como el “verdadero” presidente de la República y acusó al registrador Hernán Penagos de ser un presunto “cómplice delincuencial” del supuesto fraude.

El presidente saliente de la República vaticinó que la administración de su sucesor no irá hasta 2030, pues la población inconforme con su elección "lo haría renunciar" - crédito Presidencia

También aseguró que en sectores cercanos al entorno político estadounidense lo estarían llamando “Abelardo el Breve”. Incluso, se atrevió a pronosticar el futuro del dirigente político, advirtiendo que no completaría su periodo hasta 2030. “Ya intuyen que, incluso, no duraría los cuatro años de Gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”, expresó.

A su vez, Petro llamó a preparar una respuesta política ante la administración elegida para conducir el país entre 2026 y 2030. “Y entonces, pues hay que alistarse, no de la misma manera de antes. Ahora no es el momento de sacar candidaturas, dentro de un año, quizá”, dijo.

También centró su mensaje en el futuro de las reformas promovidas por su gobierno. “Ahora es el momento de detener lo que quieren hacer con las reformas de Colombia”, afirmó ante la multitud que lo acompañó en Soacha.

En otro de los apartados más sensibles de su intervención, Petro defendió la creación de “guardias libertadoras”, a las que atribuyó la misión de “cuidar al pueblo” y “defender la vida”. Negó que se tratara de estructuras paramilitares y aseguró que estarían subordinadas a la voluntad colectiva.

Presidente Gustavo Petro desde Soacha
Gustavo Petro volvió a apuntar contra su sucesor, Abelardo de la Espriella, con una dura advertencia sobre la duración de su Gobierno - crédito Ovidio González/Presidencia

Luego añadió una frase sobre armas que provocó reacciones adversas. “Y de pronto las armas tendrían que estar al servicio y bajo las órdenes éticas de la misma ciudadanía territorial”, sostuvo.

Finalmente, el presidente volvió a mencionar un supuesto plan para capturarlo y llamó a una movilización nacional si eso ocurre. “Si se atreven a tocar al presidente actual de Colombia y tratar de mancillarlo con cárceles inmerecidas... yo invito desde aquí, antes de que sea tarde, a que se convoque una huelga general indefinida si eso llega a suceder”, dijo.

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