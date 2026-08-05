Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Indignación por video de fuerte agresión contra una mujer en plena vía pública: “Lo tengo grabado, con las mujeres no se meta”

La grabación difundida en redes registró a un hombre que somete a quien sería su compañera sentimental, mientras una niña de unos tres años presencia el ataque y camina cerca durante la escena

El metraje mostró al sujeto con camiseta roja y gorra negra mientras jaloneaba a la víctima, la tomaba del cuello y la empujaba al suelo - crédito Colombia Oscura

Guardar

La rápida viralización de un video sobre violencia intrafamiliar en Pitalito, Huila, provocpo una oleada de indignación y llamados de acción en todo el país.

El registro muestra el momento en que un hombre agrede a una mujer en plena calle, bajo la mirada impotente de una niña pequeña, generando alarma tanto en la comunidad local como a escala nacional.

La grabación, difundida ampliamente en redes sociales, expone cómo un sujeto vestido con camiseta roja y gorra negra somete con fuerza a su pareja sentimental.

El hombre la tira del pelo, la toma del cuello y la empuja varias veces hacia el suelo, sin reparar en la presencia de una menor, aparentemente hija de ambos, que observa la escena a pocos metros, mostrando signos de angustia.

PUBLICIDAD

La grabación registró que un hombre sometió a quien sería su pareja sentimental mientras una menor de edad observaba la escena - crédito Captura de video
La grabación registró que un hombre sometió a quien sería su pareja sentimental mientras una menor de edad observaba la escena - crédito Captura de video

Las imágenes fueron captadas por una vecina que, desde el segundo piso de su vivienda, decidió intervenir grabando y confrontando verbalmente al agresor. Se le escucha gritar: “Lo tengo grabado. Con las mujeres no se meta, mal* abusivo”**, mientras el hombre, al notar que estaba siendo filmado, apresura el paso y arrastra a la víctima.

La publicación del video no tardó en movilizar a la opinión pública. Numerosas voces exigieron la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación para localizar al responsable, asegurar la protección de la mujer y la menor, y avanzar en la judicialización por violencia intrafamiliar.

PUBLICIDAD

Las reacciones no se hicieron esperar, “Las mujeres por que permiten que estos hps vuelneren sus derechos y estos miserables necesitan una retroalimentación de golpes haber que tan machos son”; “Maldito desgraciado, ojalá lo encuentren y le den unos cariñitos para que aprenda a respetar a las mujeres”; “En vez de estar grabando deberían de intervenir , que cómodo no”; “Ni intenten acercarse o conocerán la real furia”; “No entiendo cual es el escandalo, si ese es el tipo de hombre que les gusta a las mujeres, Porque el hombre que las trata bien las aburre”; “Tristemente NO pasa nada con esos cobardes desgraciados , porque hay mujeres que NO los demandan y después de una golpiza con mechoneada patadas y nariz y boca reventada al poco rato ya están acostada con ese hombre. SON MAS SINVERGÜENZAS ELLAS QUE ELLOS”; “Ese tipo de situaciones afectan a los hijos, ellos son frágiles y vulnerables,no pueden hacer nada. A futuro se ven las consecuencias sobre esos niños q fueron testigos de la violencia. Crecen con depresión o iguales de agresivos”: fueron algunos de los mensajes.

Una niña de aproximadamente tres años presenció el maltrato contra su madre durante la agresión en Huila - crédito Captura de video
Una niña de aproximadamente tres años presenció el maltrato contra su madre durante la agresión en Huila - crédito Captura de video

Tras la difusión del video, la Policía de Pitalito emitió un comunicado breve para rechazar el hecho e instó a la ciudadanía a presentar denuncias formales ante las autoridades. Hasta el momento, la Alcaldía del municipio no ha emitido declaraciones públicas respecto al caso.

Los habitantes del sector, así como usuarios en redes sociales de distintas regiones del país, han expresado su preocupación por la reiteración de estos hechos y la exposición de menores a situaciones traumáticas.

En video quedó registrado el momento en el que un sujeto golpea salvajemente a una mujer en Medellín: la lanzó contra el asfalto

El video grabado en Robledo, Medellín, muestra una escena que ha generado un intenso debate en redes sociales por la crudeza de la agresión registrada frente a la unidad residencial La Toscana. En la grabación, se observa cómo una mujer, tras una discusión con su pareja, opta por autolesionarse antes de que se desate la violencia física por parte del hombre.

Las imágenes, difundidas originalmente por la cuenta de X Colombia Oscura, muestran el momento en que la joven se agacha en medio de gritos para tomar una piedra de gran tamaño y golpearse la cabeza. Este acto ocurre segundos antes de que el hombre, visiblemente alterado, la tome por el cabello y la arroje con fuerza contra el asfalto.

El sujeto golpeó a su pareja y ella siguió detrás de él - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto golpeó a su pareja y ella siguió detrás de él - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En las imágenes se aprecia que, después de la agresión, el sujeto recoge un celular del suelo y se retira mientras la joven, aún aturdida, logra ponerse de pie e incluso lo sigue caminando por la vía. El hecho de que la víctima continúe tras el agresor, a pesar de la violencia sufrida, fue motivo de preocupación y análisis entre quienes vieron el video.

El registro del ataque en Robledo expone cómo una discusión de pareja puede transformarse en un episodio de violencia física en espacios públicos, involucrando tanto daño directo como conductas autolesivas por parte de la víctima. El video, viralizado en plataformas digitales, ha impulsado llamados para que las autoridades investiguen el caso y se brinde atención a la joven afectada.

Temas Relacionados

Agresión mujerViolencia intrafamiliarPitalitoHuilaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: congresistas y representantes de organismos de seguridad y justicia de Estados Unidos asistirán a Cali

El gobierno de Donald Trump designó a un equipo de alto nivel para que el 7 de agosto acompañen la investidura presidencial

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: congresistas y representantes de organismos de seguridad y justicia de Estados Unidos asistirán a Cali

Esta sería la delegación de Estados Unidos que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

La comitiva incluiría altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump, congresistas y representantes de organismos de seguridad y justicia

Esta sería la delegación de Estados Unidos que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 5 de agosto

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 5 de agosto

Álvaro Uribe se refirió al partido de Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria: “Uno tiene que respetar y querer la democracia”

Ante la pregunta por la creación de un nuevo partido de derecha, el exmandatario no planteó reparos al reconocimiento otorgado por la autoridad electoral

Álvaro Uribe se refirió al partido de Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria: “Uno tiene que respetar y querer la democracia”

Mario Cimarro le envió fuerte mensaje a Caracol Televisión por segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: “Borren todo eso”

El protagonista de la telenovela colombiana denunció en redes sociales que la continuación estrenada en 2022 perdió el ADN de la producción original, reveló la existencia de un final nunca transmitido y pidió que cualquier nueva entrega se ruede con talento colombiano

Mario Cimarro le envió fuerte mensaje a Caracol Televisión por segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: “Borren todo eso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Mario Cimarro le envió fuerte mensaje a Caracol Televisión por segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: “Borren todo eso”

Mario Cimarro le envió fuerte mensaje a Caracol Televisión por segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: “Borren todo eso”

Creador de contenido reveló cuáles son las cinco cosas que se deberían comprar para el hogar sin importar el costo: “Valen cada centavo”

Polémica entre creadoras de contenido por dificultades durante la feria Colombiamoda: “Ser influencer no es un trabajo difícil”

Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ cuestionó el nivel y dejó en riesgo a diez famosos: “El plato de la muerte”

Aida Victoria Merlano arremetió contra la influenciadora que acusó a J Balvin de infidelidad: “Se acordó que se lo comió”

Deportes

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 5 de agosto

Para qué no los dejaran por fuera, esta es la razón por la cual Santa Fe se metió al grupo del G8 por los derechos de televisión del fútbol colombiano: “Ya se la hicieron”

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto