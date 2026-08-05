Indignación por video de fuerte agresión contra una mujer en plena vía pública: “Lo tengo grabado, con las mujeres no se meta”

El metraje mostró al sujeto con camiseta roja y gorra negra mientras jaloneaba a la víctima, la tomaba del cuello y la empujaba al suelo - crédito Colombia Oscura

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La rápida viralización de un video sobre violencia intrafamiliar en Pitalito, Huila, provocpo una oleada de indignación y llamados de acción en todo el país.

El registro muestra el momento en que un hombre agrede a una mujer en plena calle, bajo la mirada impotente de una niña pequeña, generando alarma tanto en la comunidad local como a escala nacional.

La grabación, difundida ampliamente en redes sociales, expone cómo un sujeto vestido con camiseta roja y gorra negra somete con fuerza a su pareja sentimental.

El hombre la tira del pelo, la toma del cuello y la empuja varias veces hacia el suelo, sin reparar en la presencia de una menor, aparentemente hija de ambos, que observa la escena a pocos metros, mostrando signos de angustia.

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La grabación registró que un hombre sometió a quien sería su pareja sentimental mientras una menor de edad observaba la escena - crédito Captura de video

Las imágenes fueron captadas por una vecina que, desde el segundo piso de su vivienda, decidió intervenir grabando y confrontando verbalmente al agresor. Se le escucha gritar: “Lo tengo grabado. Con las mujeres no se meta, mal* abusivo”**, mientras el hombre, al notar que estaba siendo filmado, apresura el paso y arrastra a la víctima.

La publicación del video no tardó en movilizar a la opinión pública. Numerosas voces exigieron la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación para localizar al responsable, asegurar la protección de la mujer y la menor, y avanzar en la judicialización por violencia intrafamiliar.

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Las reacciones no se hicieron esperar, “Las mujeres por que permiten que estos hps vuelneren sus derechos y estos miserables necesitan una retroalimentación de golpes haber que tan machos son”; “Maldito desgraciado, ojalá lo encuentren y le den unos cariñitos para que aprenda a respetar a las mujeres”; “En vez de estar grabando deberían de intervenir , que cómodo no”; “Ni intenten acercarse o conocerán la real furia”; “No entiendo cual es el escandalo, si ese es el tipo de hombre que les gusta a las mujeres, Porque el hombre que las trata bien las aburre”; “Tristemente NO pasa nada con esos cobardes desgraciados , porque hay mujeres que NO los demandan y después de una golpiza con mechoneada patadas y nariz y boca reventada al poco rato ya están acostada con ese hombre. SON MAS SINVERGÜENZAS ELLAS QUE ELLOS”; “Ese tipo de situaciones afectan a los hijos, ellos son frágiles y vulnerables,no pueden hacer nada. A futuro se ven las consecuencias sobre esos niños q fueron testigos de la violencia. Crecen con depresión o iguales de agresivos”: fueron algunos de los mensajes.

Una niña de aproximadamente tres años presenció el maltrato contra su madre durante la agresión en Huila - crédito Captura de video

Tras la difusión del video, la Policía de Pitalito emitió un comunicado breve para rechazar el hecho e instó a la ciudadanía a presentar denuncias formales ante las autoridades. Hasta el momento, la Alcaldía del municipio no ha emitido declaraciones públicas respecto al caso.

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Los habitantes del sector, así como usuarios en redes sociales de distintas regiones del país, han expresado su preocupación por la reiteración de estos hechos y la exposición de menores a situaciones traumáticas.

En video quedó registrado el momento en el que un sujeto golpea salvajemente a una mujer en Medellín: la lanzó contra el asfalto

El video grabado en Robledo, Medellín, muestra una escena que ha generado un intenso debate en redes sociales por la crudeza de la agresión registrada frente a la unidad residencial La Toscana. En la grabación, se observa cómo una mujer, tras una discusión con su pareja, opta por autolesionarse antes de que se desate la violencia física por parte del hombre.

Las imágenes, difundidas originalmente por la cuenta de X Colombia Oscura, muestran el momento en que la joven se agacha en medio de gritos para tomar una piedra de gran tamaño y golpearse la cabeza. Este acto ocurre segundos antes de que el hombre, visiblemente alterado, la tome por el cabello y la arroje con fuerza contra el asfalto.

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El sujeto golpeó a su pareja y ella siguió detrás de él - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En las imágenes se aprecia que, después de la agresión, el sujeto recoge un celular del suelo y se retira mientras la joven, aún aturdida, logra ponerse de pie e incluso lo sigue caminando por la vía. El hecho de que la víctima continúe tras el agresor, a pesar de la violencia sufrida, fue motivo de preocupación y análisis entre quienes vieron el video.

El registro del ataque en Robledo expone cómo una discusión de pareja puede transformarse en un episodio de violencia física en espacios públicos, involucrando tanto daño directo como conductas autolesivas por parte de la víctima. El video, viralizado en plataformas digitales, ha impulsado llamados para que las autoridades investiguen el caso y se brinde atención a la joven afectada.

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