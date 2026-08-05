Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Rigoberto Urán, el ciclista colombiano, estuvo cerca de retirarse del profesionalismo, después de que el dueño del equipo en el que se encontraba en el 2015, le dijera que habían botado la plata en él - crédito La Tobón Show

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El exciclista colombiano Rigoberto Urán reveló uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva y confesó que en 2015 estuvo muy cerca de retirarse del ciclismo profesional.

En una conversación con La Tobon Show, el antioqueño recordó que una mala actuación en el Tour de Francia, sumada a la presión de su equipo y al impacto emocional que atravesó, lo llevaron a pensar que no quería seguir compitiendo. Sin embargo, un viaje a Colombia cambió por completo su perspectiva y terminó marcando el rumbo de los años más exitosos de su trayectoria.

Durante la entrevista en La Tobon Show, Urán explicó que en ese momento corría para el equipo belga Etixx-Quick-Step, escuadra que lo había contratado con el objetivo de pelear por el título del Tour de Francia y el Giro de Italia. El colombiano recordó que en su primera temporada había conseguido el subcampeonato del Tour, por lo que el equipo apostó fuerte para intentar conquistar la edición de 2015.

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Rigoberto Urán pensó en retirarse del ciclismo profesional en el 2015, cuando corría el Tour de Francia - crédito Colprensa

La etapa más fácil para los colombianos en el Tour de Francia

“Habíamos pasado los primeros nueve días, que son los más difíciles porque son etapas planas y nosotros, los escaladores, casi no tenemos opciones. Pensábamos que ese año sí o sí íbamos a pelear”, relató Urán en La Tobon Show.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de la alta montaña. El antioqueño aseguró que en la primera etapa de los Pirineos sufrió una fuerte alergia que afectó por completo su rendimiento y terminó perdiendo más de 14 minutos en la clasificación general. “Perdí 14 minutos y 30 segundos. Me dio una alergia y de ahí para adelante fue un sufrimiento”, recordó el exciclista.

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La situación empeoró cuando recibió un duro comentario por parte del propietario del equipo. Según contó Urán, el dirigente le manifestó que la inversión realizada en él no había dado resultados. “El dueño del equipo llegó y me dijo: ‘Perdimos la plata en ti’. Esa fue una vaina muy hijueputa. Ahí me pregunté qué estaba haciendo con mi vida”, confesó durante la entrevista.

A pesar de continuar en competencia, el colombiano explicó que las semanas restantes del Tour fueron especialmente complicadas desde lo emocional. Aunque disputaba la carrera que más disfrutaba y tenía un contrato importante, aseguró que ya no encontraba felicidad dentro del pelotón. “Estaba en el Tour de Francia, en el equipo que soñaba y con un gran sueldo, pero no disfrutaba porque no estaba adelante. En ese momento pensé: ‘Me retiro, no sirve de nada seguir en esto’”, afirmó.

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Urán también reveló que la situación llegó a tal punto que el equipo decidió enviarlo al psiquiatra al considerar que el problema podía ser más psicológico que físico. Después del Tour regresó a Colombia con la sensación de haber decepcionado a la escuadra. “Todo el equipo estaba ofendido conmigo y con razón, porque cuando te pagan esperan resultados. Yo ya no quería continuar porque esa tristeza también afectaba a mi familia; en la casa no éramos felices”, explicó en La Tobon Show.

Rigoberto Urán fue dos veces subcampeón del Giro de Italia, una vez del Tour de Francia y ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 - crédito AFP

El regreso de Rigoberto Urán a Colombia, lo que lo cambió todo

El punto de quiebre llegó durante unas vacaciones en Barú, Cartagena. Allí fue invitado a conocer el trabajo de la Fundación Juanfe, donde compartió con jóvenes que enfrentaban condiciones de vida muy difíciles. Esa experiencia terminó transformando su manera de entender el deporte.

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“Vi niñas que habían pasado por situaciones muy duras y, aun así, eran felices y estaban empoderadas. Ahí entendí que un simple hecho deportivo no podía causarme todo ese sufrimiento”, relató.

Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Esteban Chaves y Paula Patiño integrantes de la Selección Colombiana de Ruta del 2021 - crédito Colprensa

Tras esa reflexión, Urán llamó a su representante para comunicarle que quería poner fin a su carrera. Sin embargo, su mánager lo convenció de no tomar una decisión apresurada y le propuso buscar un nuevo equipo.

“Le dije que no quería seguir con esta mierda, pero él me respondió que íbamos a conseguir un equipo diferente. Desde ese momento mi vida cambió completamente”, recordó el colombiano.

Esa decisión terminó siendo determinante. En los años posteriores, Urán recuperó el protagonismo en el ciclismo mundial y volvió a subir al podio del Tour de Francia, además de consolidarse como uno de los referentes del deporte colombiano.

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