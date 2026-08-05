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Esta sería la delegación de Estados Unidos que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

La comitiva incluiría altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump, congresistas y representantes de organismos de seguridad y justicia

La representación de EE. UU. incluiría funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la DEA y el Congreso - crédito Infobae-Itzallana
La representación de EE. UU. incluiría funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la DEA y el Congreso - crédito Infobae-Itzallana
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Una delegación de alto nivel de Estados Unidos asistiría el próximo 7 de agosto a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, un gesto que reflejaría el interés de Washington por acompañar el inicio del nuevo Gobierno colombiano y mantener la cooperación bilateral en temas de seguridad, justicia y lucha contra el narcotráfico.

La información fue divulgada por el corresponsal de la Casa Blanca, Juan Esteban Silva, quien reveló la lista de los funcionarios estadounidenses que integrarían la comitiva oficial para la ceremonia de investidura.

De acuerdo con Silva, la delegación estaría encabezada por Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos. También asistirían Hugo Guevara, encargado de Negocios ad interim de la Embajada de Estados Unidos en Colombia; Steve Witkoff, asistente del presidente y enviado especial para las Misiones de Paz; y Kristine Blanche, esposa del alto funcionario.

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El senador estadounidense Bernie Moreno haría parte de la delegación de EE. UU. que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press
El senador estadounidense Bernie Moreno haría parte de la delegación de EE. UU. que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press

La representación estadounidense incluiría además al senador Bernie Moreno y al representante a la Cámara Mario Díaz-Balart, dos congresistas republicanos que han participado activamente en asuntos relacionados con América Latina.

En la lista también aparecen Sara Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA); Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente de Estados Unidos; Viviana Bovo, asesora senior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Kris Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan y agregado judicial.

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La composición de la delegación reúne representantes de la justicia, el Congreso, la política exterior, la seguridad nacional y los organismos encargados de combatir el narcotráfico, lo que ha sido interpretado como una muestra del interés de Washington por fortalecer la relación con la nueva administración colombiana.

Máxima seguridad para la ceremonia

La posesión presidencial se desarrollará en Cali bajo un amplio dispositivo de seguridad, diseñado para proteger a los mandatarios y delegaciones internacionales que asistirán al acto.

Más de 6.000 policías harán parte del operativo, que contará además con apoyo de las Fuerzas Militares, controles especiales en los principales accesos a la ciudad, sistemas antidrones y corredores de seguridad para garantizar el desplazamiento de los invitados.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps
Cali será la sede de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y recibirá a delegaciones internacionales bajo un amplio dispositivo de seguridad - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

Según Semana, el esquema será similar al implementado durante la realización de la COP16 en la capital del Valle del Cauca, evento que reunió a miles de asistentes y delegaciones de diferentes países.

Las autoridades buscan prevenir cualquier alteración del orden público durante la jornada, en medio de un ambiente político marcado por la convocatoria de movilizaciones por parte de sectores de oposición.

Delegaciones internacionales confirmadas

La ceremonia también contará con la presencia de representantes de distintos países. Hasta el 4 de agosto habían confirmado su asistencia el rey Felipe VI de España; los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández Delgado, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; José Antonio Kast, de Chile; y Nasry Asfura, de Honduras. También participarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, además de primeras damas, vicepresidentes, cancilleres y otros altos funcionarios extranjeros.

La lista de invitados incluye igualmente a representantes de México, Portugal, Corea del Sur, la Santa Sede y Estados Unidos, consolidando una amplia participación internacional en la ceremonia de investidura.

De acuerdo con La Silla Vacía, entre los asistentes también estaría Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien viajaría por primera vez a Colombia para asistir a un acto político.

Oposición anuncia movilizaciones

Mientras avanzan los preparativos para la posesión presidencial, el Pacto Histórico anunció que no asistirá a la ceremonia al no reconocer a Abelardo de la Espriella como jefe de Estado y convocó movilizaciones para el mismo 7 de agosto.

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en una ceremonia que contará con la asistencia de delegaciones internacionales - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en una ceremonia que contará con la asistencia de delegaciones internacionales - crédito Charlie Cordero/Reuters

Se espera, por otra parte, la asistencia de la mayoría de los congresistas del Senado y la Cámara de Representantes, así como de gobernadores y alcaldes de diferentes regiones del país.

En cuanto a los expresidentes, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su presencia. Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria fueron invitados, mientras que Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no harían parte de la lista de asistentes.

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