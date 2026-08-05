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Millones de colombianos le pagaron esta cifra a la Dian en impuesto de renta, retención y 4x1.000 al cierre del primer semestre de 2026

Las cifras de la entidad muestran una desaceleración mensual que siembra dudas sobre la fortaleza fiscal en lo que resta del año

La Dian implementó herramientas digitales para declaración de renta 2023 - crédito @SenadoGOV/X
El impuesto de renta es clave para el recaudo tributario de la Dian - crédito @SenadoGOV/X
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio a conocer las cifras de recaudo tributario a junio de 2026. La entidad indicó que obtuvo $21,07 billones, frente a $21,86 billones del mismo mes de 2025, con una baja de 3,6% o de cerca de $790.000 millones. La caída del recaudo tributario en junio interrumpió la tendencia de crecimiento que había mostrado en los meses anteriores.

Pese a ese retroceso, entre enero y junio acumuló $165,54 billones, 11% más que en el mismo periodo de 2025, y avanzó 52% de la meta anual de $317 billones fijada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

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El principal factor de la caída mensual fue el impuesto sobre la renta, que pasó de $7,13 billones en junio de 2025, cuando representaba 32,6% del total del mes, a $4,63 billones en junio de este año. La reducción fue de 35,1%. A esa variación se sumó el descenso de los tributos asociados a la actividad económica interna. El componente bajó de $17,63 billones a $16,81 billones entre junio de 2025 y junio de 2026.

Los contribuyentes podrán agendarse en la página web www.dian.gov.co o en el centro de atención telefónica 60(1)3078064.
La Dian venía de cinco meses cumpliendo con las metas del recaudo tributario - crédito Dian

Cómo se repartió el recaudo de junio

En la composición de junio, los tributos asociados a la actividad económica interna representaron 79,8% del total, equivalentes a $16,81 billones. Los vinculados al comercio exterior aportaron $4,26 billones, es decir, 20,2%.

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Según la entidad, también se consignó una cifra total de $21,06 billones para ese mes en el desglose por componentes. Sobre esa base, la utilización de títulos de devolución de impuestos (Tidis) llegó a $1,77 billones.

Por rubros, la retención en la fuente fue el mayor aporte de junio, con cerca de $8,4 billones y 39,9% del total. Después quedaron:

  • Impuesto sobre la renta: $4,6 billones y 22%
  • Tributos aduaneros: $4,2 billones y 20,2%.

El resto del recaudo mensual se distribuyó entre:

  • Otros gravámenes: $2,3 billones y 11,3%.
  • Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000): $1,3 billones y 6,6%.

El retroceso del mes se concentró en algunos rubros y no en la totalidad de los tributos.

Diego Montañez-Herrera, investigador de la Eafit, precisó que el pago de la deuda de Colombia equivale a casi $1 de cada $4 del recaudo tributario proyectado para 2026 - crédito @DiegoMontanezH/X
Diego Montañez-Herrera, investigador de la Eafit, precisó que el pago de la deuda de Colombia equivale a casi $1 de cada $4 del recaudo tributario proyectado para 2026 - crédito @DiegoMontanezH/X

Balance del semestre frente a la meta anual

Entre enero y junio de 2026, la Dian acumuló $165,54 billones, frente a $149,15 billones en el mismo lapso de 2025. El resultado representó un crecimiento de 11% y un aumento nominal de $16,39 billones.

A junio, la entidad había cubierto 52% de la meta de $317 billones prevista para 2026 en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Los tributos asociados a la actividad económica interna fueron el principal motor del semestre, con $141,39 billones, equivalentes a 85,4% del total.

Qué tributos impulsaron el semestre y cuánto aportó la gestión de cobro

En el desglose semestral por tributo, los resultados fueron los siguientes:

  • Retención en la fuente: encabezó el recaudo con $58,65 billones, con una participación de 35,4%.
  • IVA: ocupó el segundo lugar con $36,27 billones, con una participación de 21,9%.
  • Tributos aduaneros: con $24,15 billones y una participación de 14,6%.
  • Impuesto de renta: sumó $18,09 billones, con 10,9% del total.
  • Otros gravámenes: aportaron $28,38 billones, con un peso de 17,1%.
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La suma de esos rubros explica la mayor parte del recaudo acumulado en la primera mitad del año. La entidad también detalló el recaudo obtenido por su gestión. Las acciones de control y facilitación, junto con la recuperación de cartera, permitieron un recaudo adicional de $34,48 billones.

De ese monto, $16,22 billones, equivalentes a 45,4%, provinieron de la recuperación de cartera por medio de cobro coactivo y persuasivo. Esos procesos abarcaron obligaciones con más de 120 días de mora y deudas de entre uno y 120 días.

Otros $19,51 billones, es decir, 54,6%, correspondieron a gestión masiva, fiscalización, formalización tributaria y factura electrónica. El avance de la meta anual será clave para financiar el gasto del Estado, en un contexto en el que esos objetivos no se han alcanzado en los últimos años.

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