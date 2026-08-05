Ejército afirmó que no hay estructuras activas del ELN en Cundinamarca pese falso cilindro bomba hallado en vías rurales

La revisión del objeto metálico localizado cerca de la vía terciaria concluyó que estaba sin contenido y sin cableado, mientras las autoridades mantienen el acordonamiento del sector y avanzan en la verificación del caso - crédito suministrado a Infobae Colombia

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El hallazgo de elementos propagandísticos y presuntamente explosivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) movilizó a la fuerza pública y generó alarma en el noroccidente del departamento de Cundinamarca.

Según informaron las autoridades, el material fue descubierto a un costado de una vía terciaria en la vereda Montecristo, donde se encontraron varias banderas con los colores y mensajes característicos de la organización armada ilegal.

A pocos días de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, la presencia de estos símbolos y un cilindro vacío activó los protocolos de seguridad en la región.

Descubrimiento y reacción inmediata

Habitantes de la zona rural que conecta los municipios de Chaguaní y Guaduas alertaron a las autoridades ante la presencia de telas rojas y negras amarradas a una cerca de madera, una de ellas con las siglas “ELN” y otra con el mensaje: “ELN 2026. Ojo, ya está advertido”.

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De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el hallazgo se realizó en un entorno rodeado de vegetación, lo que permitió a los responsables actuar sin ser detectados durante la noche.

El hallazgo de banderas y un cilindro con alusiones al ELN activó un operativo de seguridad en la vereda Montecristo, en Cundinamarca - crédito suministrado a Infobae Colombia

La noticia provocó la intervención urgente de unidades de la Policía de Cundinamarca y del Ejército Nacional, que acordonaron el área y activaron un operativo antiexplosivos. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, declaró en su cuenta de X que se inspeccionó un cilindro metálico con inscripciones del ELN, pero el equipo especializado determinó que se encontraba completamente vacío y sin cableado, descartando la presencia de explosivos en ese punto.

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Investigación y contexto de intimidación

El gobernador Rey explicó que el modus operandi coincide con otros cinco casos detectados en los últimos 12 meses en diferentes municipios del departamento, todos asociados a estrategias de intimidación y extorsión, más que a acciones directas de la guerrilla.

“Se encuentra completamente vacío y no tiene ningún tipo de cableado”, subrayó sobre el cilindro, añadiendo que las investigaciones buscan establecer si estos hechos responden a campañas de propaganda del ELN o a delitos comunes que usan su nombre.

El gobernador Jorge Emilio Rey y el Ejército Nacional confirmaron que el cilindro con inscripciones del ELN estaba vacío y no tenía cableado, por lo que se descartaron explosivos - crédito suministrado a Infobae Colombia

La Brigada Trece del Ejército confirmó que no existe presencia activa de estructuras del ELN en Cundinamarca, aunque los elementos hallados continúan generando zozobra entre la población rural. El objetivo principal de la investigación es identificar a los responsables y determinar si buscan sembrar miedo entre los habitantes o preparar escenarios de extorsión a comerciantes y productores agrícolas.

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Medidas de seguridad y refuerzo institucional

Ante la preocupación de los habitantes y el contexto nacional de alerta, Rey solicitó al Gaula del Ejército y la Policía iniciar acercamientos directos con la comunidad para atender denuncias de extorsión e impulsar la investigación:

“He pedido que el GAULA del Ejército y el GAULA de la Policía hagan, a partir de hoy, acercamientos con la población cercana a este sector para que puedan atender cualquier denuncia de extorsión al respecto de manera inmediata, así como proceder con la investigación y dar con la desarticulación de estas bandas (sic)”, indicó el gobernador en la red social,

Las autoridades refuerzan controles hacia el Magdalena Medio antes de la posesión presidencial en Cali - crédito @JorgeEmilioRey / X

Las autoridades reforzaron los controles en las vías que conectan la región con el Magdalena Medio, ante el temor de que estos hechos busquen crear un ambiente de inestabilidad en vísperas de la posesión presidencial en Cali, donde se desplegará un gran dispositivo de seguridad.

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Clima de tensión previo a la posesión presidencial

El hallazgo de material alusivo al ELN ocurre tres días antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado, en un contexto donde se han registrado ataques recientes, como la detonación de un carro bomba en Cúcuta que dejó diez heridos.

El presidente electo reiteró su compromiso de combatir a grupos armados ilegales, anunciando que, si los cabecillas no se entregan voluntariamente en el primer mes de su mandato, serán buscados y capturados.

La aparición de banderas y mensajes amenazantes genera inquietud entre los habitantes rurales de Cundinamarca, quienes dependen de las vías terciarias para sus actividades diarias. El temor a posibles atentados o extorsiones se incrementó, aunque las autoridades insisten en que no existe presencia activa del ELN en la zona.

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