Enviaron a prisión a un hombre señalado de agredir y amenazar de muerte a su padre con un arma artesanal en Mompox, Bolívar

Las autoridades locales desarrollaron una campaña de prevención para reducir lesiones personales y promover la resolución pacífica de conflictos - crédito Departamento de Policía Bolívar / X

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En la jornada del 4 de agosto de 2026 se confirmó que un hombre identificado como Juan David Gómez Navarro fue enviado a prisión en Mompox (Bolívar) después de ser capturado por, según las autoridades, golpear y amenazar de muerte a su padre con un arma de fabricación artesanal.

Este nuevo caso de violencia intrafamiliar acabó con la judicialización del señalado ante la Fiscalía General de la Nación, y puso sobre la mesa la importancia de una denuncia rápida para evitar que las amenazas terminen en una fatalidad.

Información revelada por el diario local El Universal indicó que el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales, que abrieron un proceso en su contra por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

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En las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, debido al riesgo que representa para su progenitor.

Según la Policía, el hombre tenía un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho calibre 38 sin percutir ocultos en la pretina del pantalón, que habría utilizado para amedrentar al hombre que le dio la vida.

El criminal atacó a puños a su propio padre y lo amenazó con un arma - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La captura ocurrió después de una denuncia por violencia intrafamiliar

El caso se conoció después de que uniformados de la Policía Nacional recibieran el aviso sobre una agresión dentro de una vivienda de ese sector de Mompox. Al lugar llegaron agentes de la Zona de Atención Policial con apoyo del Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 del Ejército Nacional.

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Los policías ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con las entregadas en el reporte. Durante el registro le encontraron el arma artesanal y el cartucho, y constataron que no contaba con ningún tipo de permiso para portarla.

Cabe mencionar que el procedimiento se realizó en el sector 16 de Julio, sobre la vía nacional, tras una alerta ciudadana por el comportamiento del sujeto.

El sujeto quedó en manos de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el operativo adelantado por los uniformados, Edy Alfonso Gómez Rojas, el padre del capturado le dijo a los oficiales que había sido agredido físicamente y amenazado de muerte, presuntamente con la misma arma que llevaba su hijo.

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Debido a que el ciudadano tenía lesiones visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo, las autoridades realizaron el debido procedimiento de atención, en el que no solo detuvieron al señalado, sino que brindaron apoyo a la víctima.

El hombre fue trasladado al Hospital Local Santa María de Mompox, donde recibió atención médica y valoración psicológica por parte de especialistas que se encargaron de acompañar el proceso.

La ciudadanía pidió que le caiga todo el peso de la ley al hombre involucrado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El detenido tiene antecedentes por los mismos delitos

De acuerdo con la Policía, Gómez Navarro registra anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía por los mismos delitos.

El comandante del Departamento de Policía de Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, citado por El Universal afirmó lo siguiente: “La Policía Nacional mantiene una respuesta oportuna frente a los casos de violencia intrafamiliar y no bajará la guardia contra quienes porten armas de manera ilegal. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad de las familias, porque la protección de nuestros ciudadanos es una prioridad”.

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A través de las redes sociales, las autoridades también recordaron el mensaje de prevención que se ha difundido en Bolívar ante la cantidad de actos de violencia registrados, que no solo involucran a personas de la misma familia, sino a terceras personas.

“Resolver las diferencias con diálogo siempre será la mejor decisión. En Bolívar desarrollamos campaña de prevención para reducir las lesiones personales, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos, el respeto y la tolerancia como herramientas para la solución”, indicó el Departamento de Policía.