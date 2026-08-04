Millonarios se arriesgó con Leonai Souza: esta es la lesión que sufrió el brasileño y las condiciones de su fichaje

Leonai Souza llegaría a Millonarios en medio de dudas por su nivel actual y poco conocimiento del fútbol colombiano - crédito @leonai_souza/Instagram

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Millonarios está cerca de cerrar su libro de pases con un volante de primera línea que buscaba hace un tiempo, en especial por el bajo nivel de Mateo García, Stiven Vega, Dewar Victoria y la decisión de no inscribir a Juan Carlos Pereira para el segundo semestre de 2026.

Aunque el elegido es Leonai Souza, había preocupación en el azul por una lesión del brasileño, un tema que fue tenido en cuenta por el cuerpo médico durante los exámenes realizados el 4 de agosto, pues la dirigencia quería acelerar el acuerdo con el jugador para que se uniera a la plantilla.

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El riesgo de los embajadores ya no es solo por la parte física, sino porque al club no le ha ido bien con futbolistas de Brasil en los últimos años, el más reciente jugó menos de 10 partidos y solo duró en el club cuatro meses porque las lesiones, el rendimiento y su condición no fueron los mejores.

La lesión de Leonai Souza

Los bogotanos sorprendieron a todos los aficionados en el fútbol colombiano con el que sería su séptimo refuerzo para el segundo semestre de 2026, ya que el mediocampista de 31 años no apareció en el radar de nadie hasta la noche del lunes 3 de agosto, un día antes de que empezaran los exámenes médicos.

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Durante las pruebas, el periodista Alexis Rodríguez, del canal deportivo Win Sports, afirmó que Leonai Souza sufrió hace un tiempo una pubalgia, lesión que se presentó en 2025 con el Barcelona de Guayaquil y provocó que bajara su nivel en el conjunto ecuatoriano.

Leonai Souza jugó con Barcelona de Guayaquil de 2022 a 2026, superando los 100 partidos con los ecuatorianos - crédito @leonai_souza/Instagram

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el brasileño se trató la molestia de muchas maneras, incluso viajó a Uruguay con especialistas y fue una situación que en los azules se evaluó mucho, pues era un obstáculo en los exámenes médicos que se realizó en Bogotá el 4 de agosto.

Sin embargo, el comunicador informó que Leonai Souza superó la pubalgia hace tiempo, se encuentra en buenas condiciones físicas y solo restan detalles para que firme contrato con el conjunto de Fabián Bustos y haga el acondicionamiento para debutar en la Liga BetPlay.

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Leonai Souza sufrió una pubalgia que lo aquejó en los últimos tiempos, pero todo indica que ya la superó para firmar con Millonarios - crédito @alexisnoticias/X

De esta manera, Souza cerrará el libro de pases que arrancó con el fichaje de Francisco Chaverra, le siguieron los porteros Javier Burrai y James Aguirre, luego apareció Jhomier Guerrero, Andrey Estupiñán y finalmente el defensor Stiven Barreiro, además del regreso de su cesión de Daniel Ruiz.

Las condiciones del contrato

La experiencia con jugadores como Bruno Sávio, volante brasileño que arribó libre, de buena trayectoria y por un año, pero que no rindió en 2025, habría sido uno de los factores para que los directivos de los azules analizaran exhaustivamente la contratación del exvolante de Náutico de Brasil.

Leonai Souza solo firmaría un contrato de seis meses, hasta diciembre de 2026, pues el club quiere blindarse en caso de que no funcionen las cosas en la institución y no sea necesario un arreglo para finalizar el vínculo a mitad de camino, como pasó con Sávio en diciembre de 2025.

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Leonai Souza es el séptimo y último refuerzo de Millonarios en el segundo semestre de 2026 - crédito @leonai_souza/Instagram

Alexis Rodríguez explicó que todo dependerá de unos “objetivos”, los cuales no se conocen por el momento, y en caso de cumplirlos en el campo de juego, se le renovará el vínculo hasta junio de 2027, cuando se espera que Millonarios se encuentre en Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Finalmente, Leonai Souza le competirá el puesto a Mateo García, pues son del mismo perfil, y el objetivo es que sea pareja de Rodrigo Ureña en la mitad de la cancha para ganar balones, pelear con los rivales y ayudar a la defensa a no quedar expuesta en los contragolpes.

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