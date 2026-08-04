La selección Colombia femenina venció a Venezuela y clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección Colombia empató 2-2 ante Venezuela y por penales se clasificó a la final del fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Centro Caribe Sports

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La selección Colombia femenina disputará la final del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia superó este martes 4 de agosto a Venezuela en una semifinal que exigió los 120 minutos de juego y la definición desde el punto penal.

Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la Tricolor se impuso 4-3 en los cobros desde los once pasos y aseguró la posibilidad de luchar por la medalla de oro el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 7:00 p. m.

El compromiso comenzó con dificultades para el conjunto colombiano. Venezuela encontró rápidamente ventajas en el marcador gracias a los tantos de Génesis Flórez, al minuto 3, y Verónica Herrera, al 23. En poco más de veinte minutos, la Vinotinto aprovechó errores defensivos para ponerse 2-0 arriba, una situación inédita para Colombia durante el certamen, pues en sus tres presentaciones anteriores únicamente había recibido un gol, frente a México en la fase de grupos.

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Sin embargo, el equipo de Marsiglia reaccionó antes del descanso. Al minuto 39, Sara Martínez filtró un pase para Melanín Aponzá, quien definió con categoría ante la salida de la guardameta venezolana para descontar y dejar el marcador 2-1. El tanto cambió el desarrollo del encuentro y permitió que Colombia llegara con mejores sensaciones al entretiempo.

En la segunda parte, la Tricolor asumió el control del juego. Los ajustes realizados por el cuerpo técnico surtieron efecto y el equipo encontró el empate al minuto 52. Mariana Muñoz habilitó a Mariana Zamorana, quien quedó frente a la arquera rival y definió para establecer el 2-2. A partir de ese momento, el partido se tornó equilibrado, con ambos equipos disputando cada balón, aunque sin generar opciones claras que rompieran nuevamente la igualdad.

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La selección Colombia femenina eliminó a Venezuela y clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La serie de Colombia y Venezuela se definió desde la tanda de penales

La paridad se mantuvo durante los 90 minutos y también en el tiempo suplementario. Ninguna de las selecciones consiguió marcar diferencias en los dos tiempos de quince minutos, por lo que el finalista tuvo que definirse mediante los lanzamientos desde el punto penal.

En la serie, Colombia mostró mayor efectividad. Ana González, Fernanda Viáfara, Sara Martínez y Michelle Vásquez convirtieron sus cobros, mientras que Stefanía Perlaza falló su ejecución. La gran figura fue la guardameta Natalia Giraldo, quien detuvo el tercer lanzamiento venezolano. Posteriormente, Melanie Andreina Chirinos erró el quinto cobro de Venezuela, resultado que selló la clasificación colombiana a la final con un marcador de 4-3.

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Colombia perdía 2-0 frente a Venezuela, pero empataron con tantos de Melanin Aponzá y Mariana Zamorano antes de ganar desde los doce pasos - crédito FCF

Giraldo fue una de las jugadoras más destacadas de la semifinal. Además de su intervención decisiva en la tanda de penales, respondió con seguridad durante el encuentro y sostuvo al equipo en momentos de presión, especialmente después del complicado inicio que tuvo la selección nacional.

Colombia alineó con Natalia Giraldo; Kelly Ibargüen, Stefanía Perlaza, Fernanda Viáfara y Angie Salazar; Melissa Moreno, Mariana Muñoz y Sara Martínez; Daniela Garavito, Ingrid Guerra y Melanín Aponzá. El conjunto nacional mostró capacidad de reacción tras verse dos goles abajo y mantuvo la calma para resolver una de las pruebas más exigentes que ha enfrentado en el campeonato.

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Así celebró la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la clasificación a la final de la selección Colombia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito FCF

Colombia, segunda en la Tabla de Medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La clasificación también representa una oportunidad para aportar una nueva medalla de oro al país. Hasta el desarrollo de esta jornada, Colombia ocupa el segundo lugar del medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un acumulado de 60 medallas de oro, 68 de plata y 49 de bronce, ubicándose únicamente por detrás de México.

Ahora, el equipo de Ángelo Marsiglia buscará cerrar su participación con el título. La selección colombiana enfrentará a México en la gran final, luego de que el conjunto mexicano avanzara desde la otra semifinal. El compromiso por la medalla de oro está programado para el jueves 6 de agosto, a las 7:00 p.m., y definirá al nuevo campeón del fútbol femenino en las justas regionales. Para Colombia será la oportunidad de confirmar la campaña que ha realizado durante el torneo y sumar un nuevo triunfo que fortalezca el desempeño de la delegación nacional en Santo Domingo 2026.

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