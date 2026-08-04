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Jessi Uribe y Paola Jara presentarán su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ en Bogotá: todo lo que debe saber

Ambos cantantes presentarán su álbum colaborativo en la capital colombiana, luego de una serie de fechas en Europa

Bogotá recibirá la gira 'Despecho a 2 Voces' de Jessi Uribe y Paola Jara el 20 de diciembre en el Movistar Arena - crédito cortesía Jessi Uribe
Bogotá recibirá la gira 'Despecho a 2 Voces' de Jessi Uribe y Paola Jara el 20 de diciembre en el Movistar Arena - crédito cortesía Jessi Uribe
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Bogotá recibirá la gira Despecho a 2 Voces de Jessi Uribe y Paola Jara, dos de los mayores exponentes de la música popular colombiana. La presentación tendrá lugar el 20 de diciembre en el Movistar Arena.

El álbum Despecho a 2 Voces, producido por Simón Escobar Uribe y Andrés Felipe Alzate Ortiz, se posicionó como uno de los lanzamientos colaborativos más exitosos de la música regional colombiana en 2026, con reconocimientos de Billboard Latin y Billboard Colombia que ratificaron el liderazgo de la pareja dentro del género.

El proyecto reúne 11 canciones que presentan un sonido contemporáneo sin abandonar las raíces del género: el sencillo principal Infidelidad lidera un repertorio que incluye Las botellas y yo, Aún hay amor y Alcohol Traicionero.

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Tras una gira internacional por Europa que reunió a 20.000 asistentes en casi tres horas de show, Jessi Uribe y Paola Jara regresan a Colombia para cerrar su tour en Bogotá. La travesía europea arrancó el 1 de mayo en Madrid, donde la pareja llenó la Cubierta de Leganés en lo que supuso un hito para el regional colombiano en ese continente. La gira prosiguió por Alicante, Zaragoza, Lanzarote, Barcelona y París.

La venta de boletería general para el concierto de Jessi Uribe y Paola Jara en Bogotá comenzará el 5 de agosto - crédito cortesía Jessi Uribe
Billboard incluyó a 'Despecho a 2 Voces' entre los mejores álbumes de música latina de 2026 y lo destacó como único representante del regional colombiano en esa selección - crédito cortesía Jessi Uribe

Esta será la primera vez que se presenten juntos en el que es reconocido como uno de los escenarios más representativos del país. Vale recordar que ambos artistas aparecieron a inicios de 2026 en el homenaje al fallecido Yeison Jiménez, celebrado en dicho recinto.

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El concepto de Despecho a 2 Voces nació como una experiencia integral entre el álbum y la gira: un mano a mano canción tras canción que convirtió el sentimiento del despecho en una vivencia colectiva. En el show del 20 de diciembre, ese repertorio tomará forma en un espectáculo de gran formato ante el público bogotano.

El concierto en el Movistar Arena marcará la primera presentación conjunta de Jessi Uribe y Paola Jara en ese escenario de Bogotá - crédito cortesía Jessi Uribe
La venta de boletería general para el concierto de Jessi Uribe y Paola Jara en Bogotá comenzará el 5 de agosto - crédito cortesía Jessi Uribe

Las boletas estarán disponibles para el público general a partir del miércoles 5 de agosto en TuBoleta. Según pudo confirmar Infobae Colombia, la información se dará a conocer ese mismo día en la página web oficial de la tiquetera.

El concierto representa un nuevo capítulo en las trayectorias de dos artistas que han sido protagonistas en la internacionalización del regional colombiano, logrando que el género trascienda su dimensión local para conectar con audiencias en distintos rincones del mundo.

Los reconocimientos de ‘Despecho a 2 Voces’

El concierto en el Movistar Arena marcará la primera presentación conjunta de Jessi Uribe y Paola Jara en dicho escenario - crédito cortesía Jessi Uribe
El concierto en el Movistar Arena marcará la primera presentación conjunta de Jessi Uribe y Paola Jara en dicho escenario - crédito cortesía Jessi Uribe

El álbum conjunto fue recibido de manera positiva en la prensa especializada, al punto que Billboard lo incluyó en su lista de los mejores álbumes de música latina de 2026, en el puesto 19, convirtiéndolo en el único representante del regional colombiano en esa selección editorial. En la edición exclusiva de álbumes colombianos realizada por la misma publicación, este LP se colocó en la novena ubicación.

La revista describió el álbum como una obra que retrata la “melancolía cruda del desamor” a través de las “voces inconfundibles” de ambos intérpretes, y lo concibió como una conversación íntima entre dos amantes cuyas vidas se vieron fracturadas por la desconfianza. El sencillo Infidelidad, acumula a la fecha más de 15 millones de vistas en YouTube, fue calificado por la publicación como un “dueto magistral” y una “sensación viral”.

Paola Jara explicó la esencia del proyecto en declaraciones recogidas por Uno TV: “Ambos tenemos mucha música de despecho. En nuestro género, la mayoría de las canciones son de despecho y nos gusta interpretarlo. Así estemos enamorados y, gracias a Dios, no estamos viviendo ninguna de estas canciones. Nos gusta y siento que el público, en general, disfruta mucho cantarle al desamor”.

La proyección internacional de la pareja también los llevó a confirmar su participación en la Billboard Latin Music Week 2026, que tendrá lugar entre el 19 y el 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach y reunirá a los principales actores de la industria musical hispanohablante.

“Los últimos meses han sido increíblemente importantes para nosotros con Despecho a 2 Voces, actuando juntos en diferentes países y llevando estas canciones a escenarios cada vez más grandes. Poder compartir ese camino en la Billboard Latin Music Week es un honor para ambos”, declararon los artistas a Billboard.

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