Héctor Cruz, médico deportólogo con pasado en América de Cali, explicó la lesión que padece David Ospina

David Ospina se resintió de su problema de codo y podría terminar anticipadamente su carrera. La información la dio el técnico del Atlante, Miguel Herrera - crédito Atlante F.C

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La continuidad de David Ospina en el Atlante de México quedó en suspenso luego de que el entrenador Miguel Herrera confirmara que el arquero colombiano volvió a presentar molestias en el codo que fue operado en 2023.

Aunque el técnico dejó claro que la decisión dependerá de la evaluación médica y de la voluntad del jugador, el caso volvió a poner sobre la mesa una lesión que ha marcado los últimos años de la carrera del histórico guardameta de la selección Colombia.

Ante este panorama, Héctor Cruz, médico deportólogo con pasado en América de Cali, explicó el alcance de este tipo de lesiones y aseguró que, aunque se trata de una articulación de alta exigencia para un arquero, es una situación que puede resolverse con un tratamiento adecuado.

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El de la derecha es Héctor Cruz, el médico deportólogo con pasado en América de Cali, quien analizó la lesión de fractura de codo que padece David Ospina desde el 2023 - crédito Héctor Cruz/Atlante

¿Qué tan grave es la lesión de David Ospina en el codo?

El médico Héctor Cruz recordó que David Ospina sufrió una fractura de radio asociada a una luxación del codo, una lesión compleja por la función que cumple esa articulación en un portero. “Es una lesión bastante grave, especialmente en un arquero, porque trabaja permanentemente con hombros, codos y muñecas. Después de una fractura de radio a nivel del codo y de una osteosíntesis, cualquier impacto puede generar molestias”, explicó.

El especialista señaló que, pese a la recuperación que ha tenido el colombiano desde la cirugía realizada en enero de 2023, nunca desaparece por completo el riesgo de resentirse tras una caída o un golpe. “David ha podido competir después de esa lesión y lo ha hecho muy bien, pero no está libre de que vuelva a resentirse. Una caída o cualquier trauma pueden afectar nuevamente los ligamentos del codo”, indicó.

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Después de varios intentos fallidos para llegar al futbol mexicano, el histórico portero colombiano había iniciado una nueva etapa defendiendo la portería del Atlante - crédito Atlante

Las recaídas en la lesión que puede tener David Ospina

Precisamente, el entrenador Miguel Herrera reveló que Ospina decidió detener su actividad apenas aparecieron las molestias para consultar nuevamente a los especialistas que lo operaron en Madrid. Además, reconoció que esa situación incluso ha puesto en duda la continuidad del colombiano en el club, que esperaba contar con él como uno de sus principales refuerzos para la temporada.

Para Cruz, ese tipo de recaídas pueden presentarse incluso durante un entrenamiento normal. “Es totalmente factible que, en una práctica o en un partido, al exigir un balón o simplemente en una caída, la articulación vuelva a resentirse. El codo soporta movimientos de mucha precisión y cualquier limitación puede generar molestias nuevamente”, explicó.

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Sin embargo, el médico insistió en que no se trata de una lesión que comprometa necesariamente el futuro deportivo de Ospina. “Es una lesión manejable. Si revisamos su evolución, vemos que después de la cirugía actuó sin inconvenientes y mostró un gran nivel. Con una buena terapia puede recuperarse completamente otra vez”, afirmó.

¿El doctor Cruz ya manejó este tipo de lesiones?

El deportólogo también destacó que los procesos de rehabilitación incluyen un trabajo específico para disminuir el riesgo de nuevas lesiones. Según explicó, el arquero debe realizar programas de fortalecimiento y reentrenamiento enfocados en mejorar la estabilidad de la articulación y reducir el impacto de las caídas, una acción habitual en su posición.

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Como respaldo a su explicación, Cruz compartió experiencias de su carrera profesional. “Tuve alrededor de cuatro casos de luxaciones de codo en jugadores de campo. Al caer sufrían fracturas del radio, pero todos se recuperaron sin mayores inconvenientes. Lo importante siempre es comprobar que el codo no quede inestable después del tratamiento”, comentó.

David Ospina se emociona junto a su hijo en el terreno de juego tras su despedida con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. - crédito @nacionaloficial/X

Mientras se conoce el diagnóstico definitivo, Atlante mantiene como titular al mexicano Óscar Jiménez. Herrera fue claro al afirmar que actualmente no contempla otra alternativa para el arco y que el colombiano solo regresará a la competencia si recibe el alta médica y decide continuar con su carrera.

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El entrenador también reiteró que las decisiones ya no dependen del cuerpo técnico. “Si David está al cien por ciento y quiere seguir con este proyecto para cerrar su carrera, será bienvenido”, expresó.

Por ahora, el futuro de David Ospina permanece en evaluación. No obstante, las explicaciones de Héctor Cruz apuntan a un mensaje de tranquilidad: aunque la lesión del codo exige un manejo cuidadoso y puede presentar recaídas, existen antecedentes que demuestran que un deportista de alto rendimiento puede volver a competir al máximo nivel después de una recuperación adecuada.