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Correos falsos con multas y citaciones judiciales: así operan las estafas que buscan robar sus datos

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una modalidad de fraude digital que utiliza mensajes aparentemente oficiales para generar preocupación entre los ciudadanos y llevarlos a descargar archivos o ingresar a enlaces peligrosos

Ciberdelincuentes emplean logos falsos y dominios aparentes para engañar a las víctimas - crédito Secretaría de Seguridad
Ciberdelincuentes emplean logos falsos y dominios aparentes para engañar a las víctimas - crédito Secretaría de Seguridad
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Los correos electrónicos que anuncian supuestas citaciones judiciales, multas o procesos pendientes se han convertido en una de las estrategias utilizadas por los ciberdelincuentes para engañar a los ciudadanos. La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó a través de su página web sobre esta modalidad y pidió a las personas revisar con cuidado este tipo de mensajes antes de realizar cualquier acción.

Según la entidad, en los últimos meses circulan correos falsos en los que se informa a los usuarios sobre presuntas citaciones judiciales o sanciones que supuestamente les fueron asignadas. El objetivo de quienes envían estas comunicaciones es generar preocupación y provocar que las víctimas ingresen a enlaces desconocidos o descarguen documentos que pueden poner en riesgo su información.

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Una nueva modalidad de estafa involucra falsos trámites y citaciones. Las autoridades recomiendan precaución con mensajes sospechosos que solicitan descargas o pagos - crédito Secretaria de seguridad de Bogotá
Una nueva modalidad de estafa involucra falsos trámites y citaciones. Las autoridades recomiendan precaución con mensajes sospechosos que solicitan descargas o pagos - crédito Secretaria de seguridad de Bogotá

La modalidad funciona mediante la suplantación de entidades públicas. Los responsables del fraude crean mensajes que aparentan ser oficiales al incluir logos institucionales, nombres de organismos reconocidos y direcciones electrónicas similares a las verdaderas. Sin embargo, pequeños detalles pueden revelar que se trata de un intento de engaño. El principal recurso de los atacantes es la sensación de urgencia. Al advertir sobre posibles multas, procesos legales o consecuencias inmediatas, buscan que las personas actúen sin verificar si la comunicación realmente proviene de una entidad autorizada.

Al abrir archivos adjuntos o ingresar a enlaces incluidos en estos correos, los usuarios pueden exponer sus dispositivos a programas maliciosos. Estos pueden permitir que los delincuentes accedan a contraseñas, datos personales, información financiera u otros contenidos almacenados.

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Para reconocer una comunicación fraudulenta, una de las primeras recomendaciones es revisar con detalle la dirección del remitente. Las entidades oficiales utilizan dominios institucionales, como @dian.gov.co o @policia.gov.co. Por esta razón, se debe desconfiar de correos con modificaciones en la dirección, caracteres adicionales, números extraños o dominios que no correspondan a la entidad mencionada.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una extorsión digital que comienza con videollamadas desde números desconocidos - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Revisar el remitente y los enlaces es una de las principales recomendaciones para evitar fraudes digitales - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

También es importante revisar si el mensaje está dirigido correctamente al destinatario. Las comunicaciones oficiales suelen incluir datos específicos de la persona, como su nombre completo y, cuando corresponde, información de identificación. Otro aspecto que puede levantar sospechas son los archivos adjuntos protegidos con contraseñas indicadas dentro del mismo correo. Este tipo de práctica es frecuente en mensajes fraudulentos, ya que busca evitar que el contenido sea revisado antes de que el usuario abra el documento.

Ante cualquier duda, las autoridades recomiendan evitar descargar archivos recibidos desde correos desconocidos y no ingresar información personal en enlaces cuya procedencia no es confirmada. Antes de entregar datos, es preferible ingresar directamente al sitio oficial de la entidad para consultar la información.

Los mensajes que intentan acelerar la respuesta del usuario mediante amenazas de sanciones, embargos o procesos judiciales inmediatos deben revisarse con mayor precaución. La presión es una de las herramientas más utilizadas por los delincuentes para impedir que la víctima identifique las señales de alerta. Si una persona recibe un correo de este tipo, lo recomendable es no responder, no abrir los archivos adjuntos y eliminarlo. En caso de descargar un documento o compartido información personal, se deben cambiar las contraseñas y reportar el caso ante las autoridades.

El sexting y el grooming, graves amenazas para los menores en entornos digitales - crédito Secretaría de Seguridad
Las autoridades recomiendan reportar los mensajes sospechosos y no entregar datos personales - crédito Secretaría de Seguridad

La Secretaría Distrital de Seguridad recordó que adoptar hábitos de prevención ayuda a reducir los riesgos asociados a los delitos informáticos. Verificar el remitente, desconfiar de mensajes inesperados y proteger los datos personales son acciones que pueden evitar caer en estas modalidades de estafa.

Los ciudadanos que necesiten reportar un intento de fraude pueden utilizar ADenunciar, la plataforma virtual de la Policía Nacional para presentar denuncias digitales; SICECON, el sistema de denuncias de la Fiscalía General de la Nación; o comunicarse mediante el correo electrónico ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co. La denuncia de estos casos permite a las autoridades identificar nuevas formas de engaño, avanzar en las investigaciones y generar acciones para prevenir que más personas sean afectadas por los ciberdelincuentes.

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