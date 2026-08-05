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Abren convocatoria para la beca Chevening 2026: así puede postularse a una maestría en el Reino Unido

La iniciativa financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo británico, también asume costos de visa y apoyos de llegada y salida, con opciones de aportes extra de socios

La convocatoria de la beca Chevening 2026 estará abierta hasta el 6 de octubre de 2026 y los seleccionados ingresarán a una red global de líderes vinculada con la cooperación con el Reino Unido - crédito Embajada Británica en Colombia

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La embajada Británica en Colombia anunció la apertura de la convocatoria para la beca Chevening 2026, una de las oportunidades académicas internacionales más prestigiosas para profesionales colombianos interesados en realizar una maestría en cualquier universidad del Reino Unido con todos los gastos cubiertos.

El plazo para postularse estará abierto hasta el 6 de octubre de 2026, y quienes resulten seleccionados se unirán a una red global de líderes que contribuyen a la transformación de sus países de origen y al fortalecimiento de la cooperación con el Reino Unido. En link de registro pueden hallarlo haciendo clic aquí.

El programa Chevening, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, así como por organizaciones asociadas, busca identificar y apoyar a futuros líderes excepcionales en áreas de prioridad compartida entre el Reino Unido y Colombia.

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La beca Chevening cubre matrícula, estipendio mensual y costos de viaje desde Colombia hasta el Reino Unido - crédito Johan Largo/Infobae
El programa Chevening, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido y organizaciones asociadas, busca apoyar a futuros líderes en áreas prioritarias para Colombia y el Reino Unido - crédito Johan Largo/Infobae

Requisitos y beneficios de la beca Chevening

La beca Chevening está dirigida a ciudadanos colombianos que cuenten con título universitario de pregrado, al menos dos años de experiencia laboral (equivalentes a 2.800 horas), potencial de liderazgo demostrado y el compromiso de regresar a Colombia por un periodo mínimo de dos años tras culminar los estudios en el Reino Unido.

Los requisitos principales para postularse son:

  • Nacionalidad: ser ciudadano colombiano.
  • Educación: contar con título universitario de pregrado.
  • Experiencia: tener mínimo dos años de experiencia laboral.
  • Admisión: postularse a tres programas de maestría elegibles en universidades del Reino Unido y obtener, al menos, una oferta incondicional.
  • Retorno: comprometerse a regresar a Colombia durante al menos dos años al finalizar los estudios.

La beca cubre el costo total de la matrícula de la maestría, estipendio mensual para manutención, pasajes de ida y regreso al Reino Unido, costos de visa y subsidios para llegada y salida. Además, los becarios podrán acceder a premios adicionales ofrecidos por socios de Chevening, lo que incrementa las posibilidades de obtener el apoyo financiero.

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Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
La beca Chevening exige a los colombianos tener título universitario de pregrado, al menos dos años de experiencia laboral, potencial de liderazgo y el compromiso de regresar a Colombia durante dos años - crédito Icetex

Cómo aplicar y consejos para elegir universidad

La postulación a la beca Chevening se realiza de manera virtual y requiere que los candidatos completen un formulario en línea, redacten ensayos convincentes y cuenten con una dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos. Es importante anotar el código de acceso único que genera el sistema, pues será necesario durante todo el proceso.

Uno de los pasos clave para una postulación exitosa es la elección de la universidad y el programa de maestría. El Reino Unido ofrece una amplia gama de experiencias universitarias y los aspirantes deben considerar factores como:

  • Universidades colegiadas vs. no colegiadas: las primeras, como Oxford, Cambridge, Durham y York, ofrecen comunidades reducidas e integración social rápida; las no colegiadas, como Manchester, brindan un ambiente más amplio y diverso.
  • Universidades con campus vs. sin campus: las universidades con campus facilitan la movilidad interna y la vida estudiantil concentrada, mientras que las sin campus dispersan sus edificios en la ciudad, ideal para quienes prefieren explorar diferentes entornos urbanos.
  • Ubicación: universidades en el campo ofrecen acceso a entornos naturales y tranquilidad; las urbanas, vida social activa y acceso a actividades culturales.
  • Grupos universitarios: el ‘Russell Group’ agrupa a 24 universidades líderes en investigación, pero existen otros grupos enfocados en negocios, tecnología u otras áreas. Investiga las fortalezas de cada grupo según tu interés profesional.

La beca Chevening no solo facilita formación académica de alto nivel, sino que también brinda acceso a una red internacional de profesionales, oportunidades de networking y desarrollo de competencias prácticas para afrontar retos globales.

Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
Los postulantes a Chevening deben aplicar a tres programas de maestría elegibles en universidades del Reino Unido y obtener al menos una oferta incondicional de admisión - crédito Icetex

Proceso de selección y oportunidades adicionales

Los candidatos deben asegurarse de cumplir con todos los criterios de elegibilidad y presentar una solicitud bien fundamentada, resaltando su potencial de liderazgo, sus metas profesionales y el impacto esperado al regresar a Colombia. Es recomendable postularse también a becas de socios de Chevening, ya que suelen ser menos demandadas y aumentan las probabilidades de ser seleccionado.

El proceso incluye la revisión de la solicitud, entrevistas y la obtención de ofertas de admisión por parte de las universidades elegidas. Chevening prioriza la transparencia y la igualdad de oportunidades, por lo que la convocatoria es abierta a todas las áreas del conocimiento.

Impacto y proyección

La red Chevening ya cuenta con miles de exbecarios que lideran iniciativas en acción climática, desarrollo económico, gobernanza y recuperación social. La formación en el Reino Unido, con acceso a profesores de renombre e instalaciones de vanguardia, permite a los becarios fortalecer su perfil profesional y convertirse en agentes de cambio en Colombia.

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial de Chevening, asistir a charlas informativas y revisar los recursos disponibles para postulantes. La embajada Británica en Colombia invitó a todos los profesionales elegibles a postularse antes del 6 de octubre de 2026 y a aprovechar esta oportunidad única para contribuir al desarrollo del país y fortalecer los lazos con el Reino Unido.

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