Inés María Zabaraín y los hijos de Jorge Alfredo Vargas manifestaron su apoyo al presentador señalado de presunto acoso sexual: “Nunca dudé de ti”

Inés María Zabaraín e hijos de Jorge Alfredo Vargas manifestaron su apoyo al presentador señalado de presunto acoso sexual - crédito @inesmariazabarain/IG

Guardar

Después de 137 días, el periodista Jorge Alfredo Vargas reapareció este 4 de agosto de 2026 con un video en Instagram en el que negó el señalamiento por presunto delito de acoso sexual y dijo que no acepta responsabilidad, en un caso en el que, este martes, una audiencia en la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos.

Vargas afirmó que se mantuvo en silencio por más de cuatro meses y describió ese periodo como especialmente complejo para él y su círculo cercano. También sostuvo que respeta el derecho de cualquier persona a acudir a las autoridades cuando considera vulnerados sus derechos.

PUBLICIDAD

El presentador aseguró que se mantuvo en silencio durante 137 días, tras haber sido denunciado por presunto acoso sexual. Dijo que es inocente - crédito @jorgeavargas67/X

Al referirse al proceso, planteó que quien enfrenta una investigación judicial debe contar con garantías para conocer los señalamientos, responder y ejercer su defensa. Tras la diligencia, anunció que iniciará formalmente la estructuración de su defensa con su equipo de abogados.

Inés María Zabaraín respaldó a su esposo en medio de su polémica por acoso sexual - crédito captura de pantalla/ instagram

En su publicación, Vargas aseguró que es inocente y agradeció a su familia por acompañarlo. En los comentarios, su esposa Inés María Zabaraín escribió: “Nunca dudé de ti. En las buenas y en las malas, siempre contigo”.

La hija de Jorge Alfredo Vargas también salió en defensa del presentador - crédito captura de pantalla/instagram

Sus hijos, Sofía, Laura y Felipe, también dejaron mensajes de respaldo. “Te amamos, pa. Sabemos quién eres y estamos contigo”, escribió Felipe; Sofía expresó: “Te amo, pa. Te creemos y estamos contigo”, y Laura Mare afirmó: “Contigo siempre, aquí estamos y creemos en ti”.

PUBLICIDAD

Tres presuntas víctimas renuncian al juicio contra Jorge Alfredo Vargas

Jorge Alfredo Vargas estuvo presente en la audiencia de imputación de cargos en su contra el 4 de agosto - crédito YouTube

El proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual entró en una nueva fase después de que tres de las cuatro periodistas denunciantes renunciaran a seguir en el juicio, una decisión que mantiene viva la investigación, pero puede limitar la capacidad de la Fiscalía para sostener la acusación en una eventual etapa oral.

La salida de esas tres denunciantes deja a solo una mujer con interés en continuar vinculada al caso. Expertos consultados por Focus Noticias advirtieron que la ausencia de esos testimonios puede abrir escenarios como una preclusión parcial, la ruptura de la unidad procesal o la continuidad exclusiva frente a la denunciante que sigue activa.

PUBLICIDAD

Según la publicación, la novedad se conoció en la más reciente audiencia de imputación. Allí, la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández, informó que el ente acusador recibió un oficio firmado por las tres denunciantes.

En ese documento, las firmantes pidieron que sus identidades permanezcan en reserva en todas las actuaciones judiciales y expresaron que no aceptan representación legal de la Defensoría del Pueblo. La fiscal lo resumió así: “Las víctimas, en número de tres, solicitan que se reserve la identidad de sus nombres en cualquier diligencia judicial y renuncian a la representación que pudiese ejercer la Defensoría Pública”.

PUBLICIDAD

La determinación llegó después de que la Fiscalía gestionara la designación de una defensora pública para garantizar los derechos de las denunciantes dentro del proceso penal. Aun así, las tres también dejaron por escrito que no desean intervenir en las próximas instancias judiciales ni en la etapa de juicio.

Focus Noticias relató que la abogada Ana Bejarano, designada por la cuarta denunciante, compareció de manera breve al inicio de la diligencia. Luego se apartó tras una decisión de la jueza, que exigió poder legal para intervenir formalmente.

Ese requisito implicaba revelar la identidad de la denunciante, algo contrario a la voluntad expresada en el escrito entregado a la Fiscalía. La situación dejó sin formalizar la intervención de la defensa de la única periodista que, por ahora, sigue interesada en el proceso.

PUBLICIDAD

Entre los caminos jurídicos posibles aparece la preclusión parcial respecto de las denuncias de quienes ya anunciaron que no participarán en juicio. Los expertos Johnnie Giraldo y Liliana González plantearon esa posibilidad con base en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, aunque aclararon que la determinación dependerá de la valoración que haga la Fiscalía conforme avance el expediente.

También se discutió la opción de acudir al testimonio adjunto, es decir, a declaraciones previas rendidas ante el organismo de la Rama Judicial. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, sostuvo: “Yo creo que la Fiscalía como institución tiene que irse hasta el final”, pero advirtió que esa figura solo operaría en supuestos específicos, como retractación o cambio de versión de la víctima.

PUBLICIDAD

La Fiscalía deberá definir el curso de la investigación tras la decisión de tres denunciantes de apartarse del juicio, mientras continúa el proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

González añadió que un juez puede ordenar acompañamiento policial para asegurar la comparecencia de un testigo, incluida la víctima, pero no puede forzar el contenido de su declaración. “El juez puede eventualmente pedirle a la Policía que haga el acompañamiento de un testigo, incluida la víctima, llevarlas al juicio, pero no puede obligarlas a que digan una cosa o la otra”.

La Fiscalía también deberá decidir si insiste en la comparecencia de las víctimas o si promueve la ruptura de la unidad procesal para seguir solo con la investigación relacionada con la denunciante que permanece vinculada. Si esa última mujer también se retira o no comparece, la causa podría quedar sin prueba directa suficiente para sostener una eventual condena contra Jorge Alfredo Vargas.

PUBLICIDAD