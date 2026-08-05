Famosos reaccionaron a las declaraciones de Jorge Alfredo Vargas después de cuatro meses de silencio: “Te creemos”

El presentador aseguró que se mantuvo en silencio durante 137 días, tras haber sido denunciado por presunto acoso sexual. Dijo que es inocente - crédito @jorgeavargas67/X

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Jorge Alfredo Vargas se pronunció en redes sociales el 4 de agosto en un video horas después de comparecer ante el Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá en una audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual contra compañeras de trabajo en Caracol Televisión.

El periodista afirmó que fue precisamente durante esa diligencia cuando accedió por primera vez al detalle de los casos que investiga la Fiscalía General de la Nación.

“Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil, fue un silencio doloroso mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia”, declaró. Agregó que en ningún momento de ese período conoció de forma concreta las acusaciones en su contra.

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Famosos reaccionaron a las declaraciones de Jorge Alfredo Vargas y respaldaron su presunción de inocencia - crédito @jorgeavargas67/IG

Su equipo jurídico —María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, de la firma Riveros Bazzani— había emitido un comunicado antes de la audiencia para aclarar que ese silencio no podía interpretarse, “bajo ninguna circunstancia”, como un reconocimiento de responsabilidad.

Respaldo de los famosos a sus declaraciones

Los comentarios del video concentraron el apoyo de varias figuras del entretenimiento colombiano. Claudia Bahamón escribió “Te quiero, Jorgito”; Carolina Cruz dejó “Los que te conocemos te creemos”, y Andrea Serna le dedicó un mensaje que evocó años de amistad: “Jorge querido, tantos años de amistad y de trabajo. Siempre viendo en ti el tipazo que eres. Un abrazo, solidario y sentido, para ti y tu familia”.

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Famosos reaccionaron a las declaraciones de Jorge Alfredo Vargas y respaldaron su presunción de inocencia - crédito @jorgeavargas67/IG

Yaneth Waldman fue más directa sobre su postura desde el inicio del caso: “Desde el día 1 te expresé mi solidaridad, sé la persona que eres, y confío en Dios que todo se va a aclarar”.

El mensaje que más atención generó fue el de Alejandra Azcárate, quien cuestionó a quienes solo ahora expresan su apoyo.

“Qué conveniente es la humanidad. Ahora brota el apoyo cuando todo empieza a aclararse y resulta cómodo manifestarlo públicamente sin miedo, pero mientras el panorama estuvo negro, el silencio fue total y los inmesericordes juicios no faltaron. Es ahí, en medio de esa tenebrosa oscuridad, cuando uno comprueba quiénes son los verdaderos familiares, colegas y amigos. Aquí estoy a tu lado como siempre, desde el minuto cero y hasta el final porque sé sin duda alguna que eres un caballero. Para ti y tu familia, mi absoluta solidaridad. No te digo cuánto te quiero porque lo sabes”, escribió la comediante.

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Famosos reaccionaron a las declaraciones de Jorge Alfredo Vargas y respaldaron su presunción de inocencia - crédito @jorgeavargas67/IG

También dejaron mensajes Rodrigo Candamil: “Fortaleza Jorge para ti y tu familia”, al igual que la periodista Mónica Jaramillo escribió: “Mis oraciones siempre contigo, con ustedes. Los adoro”. Otros que reaccionaron fueron Catherine Siachoque, el estilista Franklin Ramos y los periodistas Diva Jessurum y Esteban Hernández, compañero de Vargas en BluRadio.

La defensa que anuncia para las próximas etapas del proceso

La defensa de Jorge Vargas afirmó que no pidió la reserva de las audiencias y sostuvo que su silencio no implica reconocimiento de responsabilidad.- crédito Firma Riveros Bazzani

Vargas reconoció el derecho de cualquier persona a acudir a la justicia, pero reclamó también la garantía del señalado de conocer los hechos imputados antes de preparar su respuesta legal.

Anunció que a partir de ese momento actuará de forma activa. “A partir de hoy ejerceré mi defensa acompañado de mi equipo de abogados y convencido de que soy inocente, con absoluto respeto por el proceso, por la justicia y por todas las personas involucradas”, afirmó.

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El presentador reconoció haber sido blanco de “juicios muy duros” durante los meses en que guardó silencio y pidió a la sociedad que se le permita defenderse con respeto, para que la justicia determine su situación jurídica.

Al cierre del video, agradeció a su familia el respaldo recibido. “A Inés María, a Laura, a Sofía y a Felipe, gracias por creerme, por abrazarme y por sostenerme todos estos meses”, expresó el periodista, en un tono calmado y sin mencionar nada del proceso debido a la orden del juez de tener reserva de lo que pasó en la audiencia.