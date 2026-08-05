Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Exlíder de la Primera Línea acusó al Gobierno de Petro de ‘engañar’ a los jóvenes: “No se cumplió”

Cinco años después del estallido de 2021, la activista de Puerto Resistencia dijo que las ofertas hechas durante la campaña no se materializaron y que quienes se movilizaron en Cali terminaron sin oportunidades

La lideresa de Puerto Resistencia sostuvo que el Ejecutivo no cumplió casi nada de las promesas hechas a quienes participaron en las protestas en Cali - crédito Remux Creative Commons/Europa Press
La lideresa de Puerto Resistencia sostuvo que el Ejecutivo no cumplió casi nada de las promesas hechas a quienes participaron en las protestas en Cali - crédito Remux Creative Commons/Europa Press
Guardar

Cinco años después del estallido social de 2021, Elizabeth Serna criticó al Gobierno de Petro y afirmó que los jóvenes de la Primera Línea que apostaron por el cambio fueron engañados, porque el Ejecutivo “no cumplió casi nada” de lo que, según su testimonio, se les prometió a quienes arriesgaron todo durante las protestas en Cali.

La lideresa social sostuvo además que la capacidad de movilización ya no es la misma que en 2021, aunque advirtió que un nuevo estallido sí podría ocurrir si la nueva presidencia “comienza a hacer las cosas mal”. A su juicio, “ya no es la misma cantidad, los ríos de gente que había antes no”.

PUBLICIDAD

Serna, conocida como “Nikita”, lleva más de dos décadas de trabajo social en el Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali, y fue una de las gestoras del acompañamiento a los jóvenes en Puerto Resistencia durante las protestas. Según su balance, tras haber apoyado activamente la campaña de Gustavo Petro, la experiencia con el gobierno “no fue positiva”.

En ese balance, dijo que las promesas dirigidas a los jóvenes de la Primera Línea se quedaron en el papel. “No se cumplió, pues para mi concepto no se cumplió la mayoría de las cosas, para mí casi nada”, afirmó en declaraciones reveladas por Semana.

PUBLICIDAD

Elizabeth Serna criticó al Gobierno de Petro y afirmó que los jóvenes de la Primera Línea fueron engañados tras el estallido social ed 2021 - crédito @nikita_escarlata_22/Instagram
Elizabeth Serna criticó al Gobierno de Petro y afirmó que los jóvenes de la Primera Línea fueron engañados tras el estallido social ed 2021 - crédito @nikita_escarlata_22/Instagram

Uno de los cuestionamientos más duros de la lideresa apuntó al programa de ayudas para jóvenes que participaron en el estallido. Según relató, vio ese proceso como “un círculo cerrado”, porque, de acuerdo con su versión, no incluyó a todos y entre sus cercanos no quedó ninguno beneficiado.

“De los míos no quedó ninguno y muchos que yo conocí tampoco quedaron, en sí no supe a quién fue que ayudaron”, sostuvo. Esa percepción, dijo, alimentó su ruptura con el petrismo, al que antes respaldó de manera abierta.

Serna remarcó que su apoyo político fue genuino y sin retribución económica. “A mí nunca me dieron ni un peso, pero lo dimos todo y ganó”, señaló, antes de resumir su distancia actual con esa orilla: “Fui petrista, no del pacto histórico, fui petrista. Ahora no, no soy de ningún partido”.

La lideresa también cuestionó la judicialización de jóvenes a los que describió como mediadores dentro de las protestas. Sobre dos de ellos, afirmó que fueron enviados a prisión pese a que, según su versión, eran “pelados estudiados” que actuaban para contener daños y mantener el control en las manifestaciones.

Para Serna, esos casos reflejan una contradicción entre el discurso político y el desenlace que enfrentaron algunos participantes del estallido. “Los catalogaron como delincuentes, los metieron presos”, dijo.

La ruptura de Serna con el Pacto Histórico se profundizó tras un episodio con Wilson Arias por un proyecto juvenil que buscaba respaldo de Gustavo Bolívar - crédito Mariano Vimos/Colprensa
La ruptura de Serna con el Pacto Histórico se profundizó tras un episodio con Wilson Arias por un proyecto juvenil que buscaba respaldo de Gustavo Bolívar - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Serna situó el quiebre en un episodio ocurrido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, cuando se encontró con el senador Wilson Arias y le pidió ayuda para gestionar un espacio con el entonces senador Gustavo Bolívar en favor de un proyecto juvenil. Según su relato, buscaba respaldo para impulsar una iniciativa dirigida a los jóvenes.

“Le dije, mire, necesito que me ayude con Gustavo Bolívar, necesitamos hacer algo por los jóvenes”, contó. La respuesta que recibió, según su testimonio, fue: “No tengo nada que ver y yo en eso no me meto”.

Para la lideresa, esa reacción condensó el trato que recibió de la dirigencia del Pacto Histórico. Según planteó, resultaba incomprensible que no quisieran involucrarse en un asunto relacionado con quienes, en sus palabras, “dieron todo” para que ese gobierno llegara al poder.

Su conclusión sobre el resultado del estallido fue desigual. “Algunos salieron beneficiados, pero otras personas de verdad que merecían haber tenido cargos, oportunidades más grandes y todo, no, siento que no”, afirmó.

Tras alejarse del petrismo, Elizabeth Serna buscó apoyo en Álvaro Uribe para impulsar Jóvenes Semillas en Ruta en el Distrito de Aguablanca, además confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella y negó haber recibido dinero por orientar votos hacia esa campaña presidencial- crédito Colprensa
Tras alejarse del petrismo, Elizabeth Serna buscó apoyo en Álvaro Uribe para impulsar Jóvenes Semillas en Ruta en el Distrito de Aguablanca, además confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella y negó haber recibido dinero por orientar votos hacia esa campaña presidencial- crédito Colprensa

El giro político más fuerte de su relato fue su acercamiento al expresidente Álvaro Uribe, a quien decidió buscar después de no encontrar respaldo en el gobierno de izquierda para su proyecto social “Jóvenes Semillas en Ruta”. La iniciativa, según explicó, está enfocada en niños y jóvenes en riesgo por el “chacaleo” y el “güireo” en el Distrito de Aguablanca.

Serna relató que Uribe le propuso sentarse a hablar y que esa disposición la llevó a aceptar un encuentro pese a su antigua confrontación con él. “Yo tanto que le hice la guerra a ese señor, tanto que peleamos con ese señor, y si él quiere, pues nos sentamos a hablar con él”, recordó.

Según su versión, el expresidente le expresó que quería “aportar algo diferente” porque sentía que no podían seguir peleando. Ese acercamiento avanzó hasta una visita a la Calle 21, en el Jarillón de Aguablanca, donde, siempre según Serna, fue recibido por jóvenes de pandillas, exintegrantes de la Primera Línea y habitantes del sector “con toda la decencia del mundo”.

La lideresa aseguró que esa decisión le costó amenazas. “Comenzaron a decirme que merecía que me muriera, que me querían hacer de todo, palabras horribles”, relató.

Serna también confirmó que apoyó la candidatura del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella y rechazó las versiones según las cuales recibió dinero por orientar votos hacia esa campaña. “No me ha pagado nada, no lo conozco personalmente (...) a mí nadie me pagó nada, yo fui de corazón”, afirmó.

Sobre la instalación de sedes alternas de gobierno en Cali, se mostró optimista y pidió no prejuzgar la decisión. La definió como “una oportunidad muy grande” para la ciudad y sostuvo que puede convertirla en un “foco principal a nivel mundial”.

Consultada sobre un eventual nuevo ciclo de protestas, insistió en que ese escenario depende de cómo actúe la nueva presidencia.

También expresó malestar por escándalos que han golpeado al Gobierno nacional, como el caso de Juliana Guerrero, y cuestionó las versiones oficiales sobre su formación académica. Su crítica final volvió al punto de partida: jóvenes con talento y capacidades que, según ella, terminaron sin los cargos ni las oportunidades que se les habían prometido.

Temas Relacionados

Primera LíneaGustavo PetroElizabeth SernaPuerto ResistenciaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aida Victoria Merlano arremetió contra la influenciadora que acusó a J Balvin de infidelidad: “Se acordó que se lo comió”

La influenciadora colombiana ironizó en una transmisión en vivo sobre las acusaciones de Melanie Pavola, quien asegura haber tenido un encuentro con el cantante en Nueva York mientras Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo Río

Aida Victoria Merlano arremetió contra la influenciadora que acusó a J Balvin de infidelidad: “Se acordó que se lo comió”

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

El cuadro “Embajador” se olvidó de su mala pretemporada ante Universitario del Perú, ante Colo-Colo de Chile y su mal debut en la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

Gobierno Petro tomó decisión que afecta al aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín: se quedaría sin nueva pista

La exclusión del terminal de Rionegro del paquete de trece iniciativas 2026-2035 reduce el acceso a dinero estatal y pone en duda la segunda pista y otra infraestructura, pese al aumento del tráfico aéreo

Gobierno Petro tomó decisión que afecta al aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín: se quedaría sin nueva pista

Por alerta de explosivos en Cali y un posible atentado durante la posesión de Abelardo de la Espriella se pronunció la gobernadora del Valle: “Hay una seguridad establecida”

La mandataria del Valle del Cauca respondió a la advertencia de Gustavo Petro sobre una presunta amenaza para la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto y pidió esperar confirmaciones oficiales

Por alerta de explosivos en Cali y un posible atentado durante la posesión de Abelardo de la Espriella se pronunció la gobernadora del Valle: “Hay una seguridad establecida”

Inés María Zabaraín y los hijos de Jorge Alfredo Vargas manifestaron su apoyo al presentador señalado de presunto acoso sexual: “Nunca dudé de ti”

La también periodista y presentadora ha permanecido al lado de su esposo, que no aceptó la imputación de cargos, en medio de las denuncias de cuatro víctimas

Inés María Zabaraín y los hijos de Jorge Alfredo Vargas manifestaron su apoyo al presentador señalado de presunto acoso sexual: “Nunca dudé de ti”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ cuestionó el nivel y dejó en riesgo a diez famosos: “El plato de la muerte”

Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ cuestionó el nivel y dejó en riesgo a diez famosos: “El plato de la muerte”

Aida Victoria Merlano arremetió contra la influenciadora que acusó a J Balvin de infidelidad: “Se acordó que se lo comió”

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Deportes

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

Faustino Asprilla criticó al Millonarios de Fabián Bustos: “No le ha ganado a nadie”

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Tres gigantes de Europa buscaron a Radamel Falcao García como fichaje de peso: estos son los equipos