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Congreso podría ordenar trabajo en casa y operación mínima por manifestaciones en Bogotá el 7 de agosto: estas son las recomendaciones de la Policía

El Pacto Histórico y algunas organizaciones sociales han dicho que planean manifestaciones y concentraciones en Bogotá, Cali y Barranquilla con motivo de la posesión de Abelardo de la Espriella

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Congreso de la República de Colombia es el órgano legislativo del país, encargado de ejercer el poder legislativo nacional. Está compuesto por dos cámaras - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, recibió una alerta oficial de la Dirección de Protección de la Policía Nacional por posibles disturbios en Bogotá el 7 de agosto de 2026, día de la posesión de Abelardo de la Espriella.

En la comunicación, divulgada por La FM, la institución advirtió que “es previsible que durante dicha jornada puedan presentarse concentraciones ciudadanas, manifestaciones públicas o alteraciones del orden en diferentes sectores de la capital, incluyendo las inmediaciones del Congreso de la República”.

La Policía pidió a la mesa directiva del Congreso adoptar medidas para proteger el Capitolio Nacional y a sus funcionarios, con restricciones de ingreso y ajustes operativos para esa fecha.

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Entre las recomendaciones, la Dirección de Protección planteó “suspender el ingreso de personas ajenas al funcionamiento esencial del Congreso de la República durante la jornada del 7 de agosto de 2026”, con el acceso limitado al personal administrativo y de servicios “estrictamente indispensable”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, recibió una alerta oficial de la Dirección de Protección de la Policía Nacional por posibles disturbios en Bogotá el 7 de agosto de 2026, día de la posesión de Abelardo de la Espriella- crédito Secretaría de Seguridad
El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, recibió una alerta oficial de la Dirección de Protección de la Policía Nacional por posibles disturbios en Bogotá el 7 de agosto de 2026, día de la posesión de Abelardo de la Espriella- crédito Secretaría de Seguridad

La comunicación también sugirió “suspender el agendamiento de visitantes, audiencias, reuniones presenciales, recorridos institucionales, visitas protocolarias y demás actividades que impliquen el ingreso de particulares a las instalaciones del Congreso de la República”, con el objetivo de “reduciendo la exposición a riesgos”.

En otro apartado, el documento aconsejó “abstenerse de programar eventos institucionales, académicos, culturales, administrativos, protocolarios o de cualquier otra naturaleza que generen concentración de público al interior del complejo legislativo”, y concentrar la actividad en lo “indispensable por razones constitucionales, legales o de continuidad administrativa”.

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La Dirección de Protección incluyó la opción de “implementar, cuando las funciones del cargo lo permitan, la modalidad de trabajo en casa para servidores públicos y contratistas”, para disminuir la ocupación de las instalaciones durante la jornada.

Se esperan manifestaciones en Bogotá el 7 de agosto de 2026 durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Carlos Ortega
Se esperan manifestaciones en Bogotá el 7 de agosto de 2026 durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Carlos Ortega

También recomendó “mantener el Congreso de la República con personal administrativo de funcionamiento restringido”, con los servicios de seguridad enfocados en “la protección de la infraestructura, los activos estratégicos, los sistemas de información, los bienes institucionales y la atención de cualquier situación extraordinaria”.

Sobre autorizaciones puntuales, la Policía planteó “restringir la autorización de ingresos excepcionales durante el día 7 de agosto de 2026”, salvo los coordinados y justificados “por razones institucionales de carácter prioritario”, previa valoración del jefe de seguridad del Congreso.

El texto añade que el Pacto Histórico y algunas organizaciones sociales han dicho que planean manifestaciones y concentraciones en Bogotá, Cali y Barranquilla con motivo de la posesión de De la Espriella.

Cierran los senderos de los Cerros Orientales en Bogotá este 7 de agosto

Los bogotanos y turistas que tenían programada una caminata por los Cerros Orientales durante el festivo del viernes 7 de agosto de 2026 deberán modificar sus planes- crédito Eaab
Los bogotanos y turistas que tenían programada una caminata por los Cerros Orientales durante el festivo del viernes 7 de agosto de 2026 deberán modificar sus planes- crédito Eaab

Las actividades de senderismo en los Cerros Orientales de Bogotá se verán interrumpidas el viernes 7 de agosto de 2026 por una decisión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab). La entidad dispuso el cierre total de los senderos ecológicos bajo su administración como parte de los operativos de seguridad previstos para la celebración de la fiesta patria.

La medida, que afecta tanto a residentes como a visitantes que planeaban aprovechar el festivo para recorrer los caminos naturales, busca facilitar la labor de las autoridades durante los eventos oficiales del Día de la Batalla de Boyacá. Según la Eaab, los senderos permanecerán cerrados durante toda la jornada y solo reabrirán el sábado 8 de agosto.

Desde el sábado 8 de agosto, el acceso a los senderos volverá a estar habilitado para el público bajo el sistema de reserva anticipada. Las rutas que podrán recorrerse incluyen Santa Ana – La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco – Vicachá y Guadalupe – Aguanoso.

Cada uno de estos caminos ofrece particularidades en términos de paisaje, patrimonio y biodiversidad. Por ejemplo, el sendero San Francisco – Vicachá combina tramos históricos con recorridos por el bosque altoandino y permite el acceso al funicular de Monserrate desde la avenida Circunvalar.

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