Andrés Escobar asegura que la Procuraduría le dio la razón y pidió anular la licencia del Monumento a la Resistencia

El concejal sostuvo que el concepto del Ministerio Público se basa en tres presuntas irregularidades: la expedición de la licencia después de construida la obra, la ubicación de la estructura sobre un trazado del MIO y la falta de consulta a Metro Cali. - crédito @escobarandres90/X

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El concejal de Cali Andrés Escobar aseguró que la Procuraduría emitió un concepto en el que solicita al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocar la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de la licencia urbanística del Monumento a la Resistencia, conocido también como “La Mano” de Puerto Resistencia.

La declaración fue realizada a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que sostuvo que el Ministerio Público respaldó los argumentos presentados en la demanda que interpuso contra la Resolución No. 9183 de 2021, acto administrativo mediante el cual se legalizó la estructura construida durante las manifestaciones del paro nacional de 2021.

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No obstante, el concepto de la Procuraduría hace parte del trámite de segunda instancia y no constituye una decisión judicial, por lo que será el Tribunal Administrativo del Valle el que determine si confirma la sentencia de primera instancia o si accede a las pretensiones de la demanda.

Las declaraciones de Andrés Escobar

En el video difundido en sus plataformas digitales, Escobar afirmó que el Ministerio Público solicitó revocar el fallo que rechazó su demanda.

“La Procuraduría nos dio la razón. La mano instalada en Puerto Rellena es ilegal. El Ministerio Público le ha solicitado al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle que revoque el fallo de primera instancia, que había negado nuestros argumentos jurídicos en contra de la licencia y la instalación de esa mano”, manifestó.

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El concejal sostuvo que el concepto presentado por la Procuraduría se fundamenta en tres aspectos relacionados con la expedición de la licencia urbanística y el procedimiento administrativo que permitió mantener el monumento.

Andrés Escobar aseguró que la Procuraduría respaldó los argumentos de su demanda y pidió al Tribunal Administrativo del Valle revocar el fallo de primera instancia sobre la legalidad de la resolución. - crédito Procuraduría y @escobarandres90/X

La licencia habría sido expedida después de construida la obra

De acuerdo con Escobar, uno de los argumentos expuestos por el Ministerio Público consiste en que la licencia urbanística fue otorgada cuando la estructura ya había sido construida.

Según expresó, esa circunstancia impediría validar posteriormente la obra mediante un permiso de construcción.

“Instalaron la mano y después salió la licencia. Por lógica, no se puede expedir una licencia de construcción a algo que ya está construido”, afirmó.

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La ubicación del monumento y el proyecto del MIO

El segundo punto mencionado por el concejal hace referencia al lugar donde fue instalada la estructura.

Según Escobar, Planeación Distrital habría omitido que el espacio hacía parte del trazado previsto para la estación 19 del sistema MIO, situación que, a su juicio, debió ser considerada antes de expedir la resolución.

La participación de Metro Cali

El tercer argumento expuesto por Escobar señala que Metro Cali no habría sido consultada durante el trámite administrativo.

El concejal afirmó que esa situación habría generado modificaciones posteriores en el diseño del proyecto del sistema de transporte y costos adicionales para el Distrito.

Uno de los argumentos expuestos en la demanda señala que la ubicación del monumento habría afectado el trazado previsto para una estación del sistema de transporte masivo MIO. - crédito Colprensa

Cuál es el estado del proceso judicial

La demanda presentada por Andrés Escobar busca que se declare la nulidad de la Resolución No. 9183 de 2021, mediante la cual se legalizó el Monumento a la Resistencia.

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En primera instancia, un juzgado administrativo de Cali negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por el concejal.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió el recurso de apelación, por lo que actualmente el proceso se encuentra en segunda instancia.

Dentro de ese trámite, la Procuraduría emitió un concepto dirigido a los magistrados del Tribunal, en el que, según informó Escobar, recomienda revocar la decisión inicial y declarar la nulidad de la resolución.

Sin embargo, ese concepto corresponde a la intervención del Ministerio Público dentro del proceso y no tiene efectos vinculantes, por lo que la decisión definitiva será adoptada por los magistrados que conocen la apelación.

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El objeto del litigio consiste en determinar si la resolución que legalizó el monumento fue expedida conforme a las normas urbanísticas y administrativas aplicables.

La estructura, levantada durante el estallido social de 2021 en Puerto Resistencia, es objeto de un proceso judicial que busca definir la legalidad de los permisos con los que fue autorizada. - crédito AFP

El monumento también ha sido objeto de debate político

Mientras avanza el proceso judicial, el Monumento a la Resistencia continúa siendo un punto de referencia dentro del debate político en Cali.

En los últimos días, dirigentes del Pacto Histórico convocaron una concentración para el 7 de agosto en Puerto Resistencia, lugar donde se encuentra la estructura, con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Entre quienes anunciaron su participación se encuentran el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, la senadora Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, y el exgobernador de Nariño Camilo Romero, quienes manifestaron que asistirán a la movilización convocada en ese sector de la capital del Valle del Cauca.

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La convocatoria se produjo luego de que luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, reiterara en una entrevista con CW+ Noticias su intención de ordenar la demolición de la estructura una vez asuma el cargo. En esa conversación afirmó: “El 7 de agosto les voy a tumbar esa porquería que hicieron los peludos de la primera línea”. Sus declaraciones provocaron reacciones de distintos sectores políticos y sociales, algunos de los cuales consideran el Monumento a la Resistencia un símbolo de memoria de las manifestaciones ocurridas durante el estallido social de 2021.