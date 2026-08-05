Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Resultados Lotería de la Cruz Roja martes 4 de agosto de 2026: números ganadores del premio mayor

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

El premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es de 5 mil millones de pesos. (Infobae)
El premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es de 5 mil millones de pesos. (Infobae)
Guardar

La Lotería de la Cruz Roja difundió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 4 de agosto de 2026.

Este popular juego entrega más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos, así como un premio mayor de $7.000 millones.

Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 4 de agosto de 2026.

Premio mayor: 353.

Serie: 112.

A qué hora se juega la Lotería de la Cruz Roja

¿No sabe como ganar los premios de esta lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabe como ganar los premios de esta lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Loteria de la Cruz Roja solamente celebra un sorteo a la semana todos los martes a las 22:55 horas.

Lista de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premos alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

18 secos de 20 millones de pesos.

En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.

A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

PUBLICIDAD

Recuerda que únicamente tiene 30 días a partir de que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder jugara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse dela fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puede hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?

La probabilidad de ganar el premio mayor en la Lotería de la Cruz Roja en Colombia es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (uno entre un millón).

Esto corresponde a acertar exactamente las cuatro cifras y la serie del billete en el sorteo, lo cual es un reto considerable debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.

Este premio mayor suele ser muy alto, alrededor de 7.000 millones de pesos colombianos y además existen múltiples premios secundarios (conocidos como premios secos) y por aproximaciones que ofrecen más oportunidades de ganar premios menores.

Pero la probabilidad específica para el premio más grande, que requiere la combinación exacta, es la indicada, reflejando un juego de azar con baja probabilidad para el premio mayor, pero con posibilidades más accesibles en otras categorías.

Temas Relacionados

Lotería de la Cruz RojaLotería de la Cruz Roja ColombianaLotería Cruz Roja último sorteoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 4 de agosto

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 4 de agosto

Rescatan en Puerto Nare a un hipopótamo recién nacido hallado solo y en estado crítico

El ejemplar permanece bajo atención veterinaria especializada en Hacienda Nápoles, donde recibe tratamiento por deshidratación, desnutrición y dificultades respiratorias

Rescatan en Puerto Nare a un hipopótamo recién nacido hallado solo y en estado crítico

Sinuano noche resultado último sorteo de hoy martes 4 de agosto de 2026, jugada ganadora

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Sinuano noche resultado último sorteo de hoy martes 4 de agosto de 2026, jugada ganadora

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este miércoles 5 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este miércoles 5 de agosto

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

La restricción vehicular en Villavicencio cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’, a los 85 años

Deportes

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Tres gigantes de Europa buscaron a Radamel Falcao García como fichaje de peso: estos son los equipos

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay