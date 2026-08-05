34.000 empresas y $6,1 billones en ventas: así crece el mercado de animales de compañía en Colombia

El mercado de animales de compañía continúa expandiéndose, impulsado principalmente por la demanda de alimentos y servicios médico-veterinarios. - crédito Expopet

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El mercado de animales de compañía en Colombia continúa registrando un crecimiento sostenido, con una expansión de empresas dedicadas a la producción y comercialización de bienes y servicios para este segmento. Según cifras presentadas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el sector reúne alrededor de 34.000 empresas vinculadas directa o indirectamente y registra ventas cercanas a los $6,1 billones anuales.

Un sector que crece más del 80% en la última década

El crecimiento de esta industria fue destacado por Jhonn Rodríguez Arciniegas, líder del Clúster de Protección y Bienestar Animal (PyBA) de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien explicó que la iniciativa busca organizar y fortalecer un sector que ha aumentado su participación dentro de la economía nacional.

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“Este sector económico en Colombia y en Bogotá en los últimos diez años ha crecido más del 80%”, aseguró Rodríguez durante la presentación de las cifras del mercado.

A escala global, el fenómeno no es menor. Según proyecciones de la CCB, para 2030 se espera que el gasto mundial en productos y servicios para animales de compañía alcance los 380.000 millones de dólares.

Alimentos y servicios veterinarios lideran el mercado

De acuerdo con el líder del Clúster PyBA, la Cámara de Comercio identificó empresas relacionadas con diferentes actividades económicas alrededor de los animales de compañía, entre ellas alimentos, accesorios, productos farmacéuticos, servicios médicos veterinarios y otros bienes especializados.

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“Identificamos 34.000 empresas que están dedicadas directa o indirectamente a desarrollar productos y servicios para animales de compañía: accesorios, mobiliario, farma, medicina y alimentos”, explicó.

Dentro de esta industria, existen segmentos con mayor participación en las ventas. “Los alimentos y los servicios médico-veterinarios representan entre el 80% y el 90% de las ventas anuales relacionadas con animales de compañía”, afirmó Rodríguez.

El líder del clúster agregó que, de acuerdo con el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, “lo que se vendió para animales el año pasado (2025) superó los 6 billones de pesos, casi llegando a los 6,1 billones de pesos”.

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Jhonn Rodríguez Arciniegas aseguró que el sector de animales de compañía ha crecido más del 80% en la última década y continúa ampliando sus oportunidades de negocio. - crédito Expopet

El Clúster PyBA busca fortalecer empresas y fundaciones

La Cámara de Comercio de Bogotá creó el Clúster de Protección y Bienestar Animal (PyBA) como un espacio de articulación entre empresas, entidades públicas, organizaciones sociales y otros actores relacionados con los productos y servicios para animales de compañía.

Rodríguez explicó que la denominación del clúster responde a la intención de darle un enfoque más amplio al sector.

“Uno podría creer que el clúster debería llamarse de mascotas. Y resulta ser que no, nosotros en Cámara de Comercio tomamos la decisión de ponerle PyBA porque precisamente le daba un valor agregado a este sector económico”, señaló.

La iniciativa trabaja en aspectos como fortalecimiento empresarial, competitividad, innovación y acompañamiento a emprendimientos y organizaciones vinculadas con el bienestar animal. Según Rodríguez, el objetivo también es apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro para que puedan desarrollar modelos empresariales sostenibles.

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“Las fundaciones no son necesariamente una fundación para hacer un trabajo social, sino que también pueden tener una dinámica empresarial”, afirmó.

La Cámara de Comercio de Bogotá identificó cerca de 34.000 empresas vinculadas directa o indirectamente con la industria de animales de compañía. - crédito Expopet

Empresas colombianas buscan oportunidades internacionales

Dentro de las acciones del Clúster PyBA se encuentra una ruta de internacionalización para empresas del sector. Rodríguez explicó que la Cámara de Comercio trabaja en la identificación de mercados y segmentos con potencial para los productos colombianos.

“Ya hicimos una identificación de mercados y ya hicimos una identificación de segmentos”, indicó.

Las categorías con mayor oportunidad de expansión internacional están relacionadas con servicios médico-veterinarios, alimentos, accesorios, confección y productos farmacéuticos.

“Los mercados más apetecidos y de mayor oportunidad son Estados Unidos y México, y muy probablemente también hagamos un trabajo para Venezuela”, señaló.

Esta estrategia será presentada durante Expopet Colombia 2026, evento que se realizará del 13 al 17 de agosto en Corferias, Bogotá, y que reunirá empresas, emprendimientos, profesionales y familias interespecie alrededor de productos, servicios y actividades relacionadas con los animales de compañía.

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Expopet Colombia: encuentro clave para el sector

La XI edición de Expopet Colombia contará con una muestra comercial, espacios académicos y actividades relacionadas con el cuidado y bienestar animal.

Durante la feria participarán empresas y organizaciones vinculadas con áreas como alimentación, servicios veterinarios, accesorios, cuidado especializado y otros segmentos del mercado.

Además, la Cámara de Comercio de Bogotá participará con empresarios del sector que presentarán productos y servicios considerados dentro de categorías premium.

“Vamos a tener alimentos, servicios médico-veterinarios, servicios de hotelería, entre otros. La característica, el común denominador, es que son varios segmentos del mercado, pero todos bajo el denominador de que son premium”, explicó Rodríguez.

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Expopet Colombia 2026 reunirá empresas, emprendimientos y profesionales del sector entre el 13 y el 17 de agosto en Corferias, Bogotá. - crédito Expopet

Expopet Colombia abrirá sus puertas del 13 al 17 de agosto de 2026, con actividades para visitantes y espacios dirigidos a empresarios interesados en conocer oportunidades de negocio dentro del sector de animales de compañía.

Las entradas podrán adquirirse en línea y en taquillas, con tarifas de $18.000 para mayores de 12 años y $15.000 para niños de 5 a 12 años.