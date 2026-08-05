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Bloques de Seguridad Urbana: así funcionará el plan de De la Espriella contra delincuencia

El presidente electo anunció que la estrategia arrancará el 8 de agosto en principales ciudades, con grupos especializados de Policía contra hurto, extorsión y crimen organizado

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. REUTERS/Charlie Cordero
Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. REUTERS/Charlie Cordero
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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció desde Barranquilla que, a partir del sábado 8 de agosto, pondrá en marcha los Bloques de Seguridad Urbana, una estrategia con la que busca reforzar la ofensiva contra la delincuencia en las principales ciudades del país.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el anuncio se produjo junto con la confirmación de los nombramientos del general en retiro Jesús Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional y del general en retiro Norberto Mujica como subdirector de la institución.

La estrategia estará conformada por grupos especializados de Policía que serán desplegados en capitales y zonas urbanas críticas. Su objetivo será perseguir estructuras delincuenciales, responsables de hurtos, extorsiones, organizaciones criminales y personas que, según el presidente electo, manejan dinero o dan órdenes desde las cárceles.

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“Tengan la certeza de que estamos trabajando desde ya para implementar nuestro plan de recuperación de seguridad en las ciudades y en todos los territorios de Colombia. Vamos a empezar con nuestros bloques de seguridad urbana”, dijo De la Espriella.

El mandatario entrante aseguró que la ciudadanía espera resultados concretos y no más discursos. “Estaremos dando resultados porque la gente está cansada de los discursos, quieren tranquilidad y ese es un beneficio que le vamos a llevar con la ayuda de nuestra fuerza pública”, agregó.

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. REUTERS/Charlie Cordero
Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. REUTERS/Charlie Cordero

Persecución a estructuras criminales

De la Espriella sostuvo que su estrategia no solo buscará actuar contra quienes cometen delitos en las calles, sino también contra quienes financian o coordinan actividades criminales desde otros escenarios.

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Los delincuentes que han azotado a este departamento y al resto del país tienen pocas horas para someterse a la justicia. Si no lo hacen, iremos por ellos”, afirmó el presidente electo durante su intervención.

El mensaje también incluyó una advertencia contra los cabecillas y personas que, según dijo, se mantienen “tras bambalinas” dentro de las organizaciones criminales. “También vamos a perseguir a quienes les manejan la plata, a quienes dan las órdenes y están tras bambalinas”, señaló.

La puesta en marcha de estos bloques se dará en el arranque del nuevo Gobierno y estará articulada con la Policía Nacional. La idea, según lo explicado por los mandatarios locales presentes, es que los grupos operen con independencia frente a las dinámicas administrativas de cada ciudad y se concentren en los delitos de mayor impacto.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entregó detalles sobre el funcionamiento de la estrategia y aseguró que responde a una preocupación común de las principales ciudades del país.

La idea es trabajar de la mejor manera por nuestro país y esta es la molestia común de todas las ciudades”, dijo Turbay.

Alcaldes alistan operativos en ciudades críticas

El mandatario cartagenero explicó que los bloques estarán integrados por policías acompañados de distintas especialidades. Según dijo, se trata de grupos dedicados completamente a combatir delitos como extorsión, hurto y organizaciones criminales.

La brigada planeada garantiza un éxito inmediato porque son grupos de policías acompañados con todas las especialidades, trabajando independiente de las circunstancias de la capital”, sostuvo.

Desde Barranquilla también habló el alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien aseguró que en su ciudad ya tienen identificados 69 operativos para ejecutar en zonas críticas durante los próximos 100 días.

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. REUTERS/Charlie Cordero
Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. REUTERS/Charlie Cordero

Esos bloques de seguridad urbana van a ser un complemento del trabajo que adelanta la fuerza pública, o sea Policía y Fiscalía, se van a fortalecer las capacidades”, afirmó Éder.

El alcalde agregó que la capital del Valle del Cauca actuará de forma contundente. “En Cali, por ejemplo, ya tenemos identificados 69 operativos que queremos adelantar en los próximos 100 días”, señaló.

Con esta estrategia, De la Espriella busca marcar desde el inicio de su Gobierno una línea de acción centrada en seguridad urbana. El plan tendrá su primera prueba en las ciudades donde los alcaldes reclaman más apoyo frente a delitos de alto impacto, economías criminales y estructuras que operan desde barrios, cárceles y corredores urbanos.

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