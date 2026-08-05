Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Colombia reactivará exportación de energía a Ecuador: Palma anuncia 8,6 GWh diarios

El ministro de Energía dijo que desde el 5 de agosto se reinician las ventas al país vecino y pidió reciprocidad al Gobierno de Daniel Noboa

Edwin Palma instó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a dedicarse a gobernar, en rechazo a declaraciones que hizo que afectan al Gobierno colombiano - crédito Justin Tallis/Reuters y Aris Martínez/Reuters
Edwin Palma y Daniel Noboa| crédito Justin Tallis/Reuters y Aris Martínez/Reuters
Guardar

Colombia reanudará desde este 5 de agosto las exportaciones de energía hacia Ecuador, según anunció el ministro de Energía, Edwin Palma, en un mensaje publicado en X, antes de dejar el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El funcionario aseguró que el país “vuelve a tender la mano” al pueblo ecuatoriano y confirmó que fueron programadas cerca de 8,6 GWh diarios de exportaciones, una cantidad que, según explicó, alcanza a cubrir más del 8 % de la demanda de Ecuador.

Desde mañana, 5 de agosto, se reinician las exportaciones de energía hacia Ecuador”, escribió Palma en su publicación. El ministro también indicó que esa energía ocupará cerca del 78 % de la capacidad total de los enlaces internacionales de exportación hacia el país vecino.

PUBLICIDAD

El anuncio llega en medio de la transición de gobierno en Colombia y fue presentado por Palma como una decisión técnica, pero también como un gesto de cooperación regional. Según el ministro, la exportación responde a necesidades de generación y seguridad del sistema eléctrico ecuatoriano.

El Ministerio de Minas y Energía busca limitar la especulación y frenar los aumentos de tarifas de gas tanto para hogares como para industrias - crédito @PalmaEdwin/X
Ministerio de Minas y Energía - Edwin Palma | crédito @PalmaEdwin/X

Palma dice que se protegieron los embalses colombianos

El jefe de la cartera energética sostuvo que la medida fue activada de manera responsable y que la prioridad fue proteger primero la seguridad energética nacional. En su mensaje, aseguró que la decisión se tomó garantizando la conservación del agua de los embalses colombianos.

La hemos activado de manera responsable, garantizando, como primera medida, la conservación del agua de nuestros embalses”, afirmó Palma.

Según el ministro, esa decisión protege la soberanía y la seguridad energética de Colombia, especialmente frente al fenómeno de El Niño, que suele presionar los sistemas eléctricos por la reducción de lluvias y el menor nivel de los embalses.

PUBLICIDAD

Palma insistió en que el reinicio de las exportaciones no se hace a costa del abastecimiento colombiano. Por el contrario, planteó que el país puede apoyar a Ecuador mientras mantiene una posición más sólida para enfrentar las condiciones climáticas que afectan la generación de energía.

El ministro también anunció que se activaron mecanismos para permitir contratos de exportación entre empresas del sector eléctrico de ambos países. Según dijo, esa posibilidad no había sido habilitada por ningún otro Gobierno en 23 años de transacciones.

Activamos los mecanismos para que puedan celebrarse contratos de exportación entre las empresas del sector eléctrico de ambas naciones”, señaló.

FOTO DE ARCHIVO: El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma. JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma. JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS

Mensaje a Noboa y crítica al Gobierno entrante

Palma aseguró que esta decisión puede contribuir a estabilizar los precios de exportación y fortalecer la cooperación energética entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, su mensaje también incluyó un reclamo político dirigido al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para fortalecer la cooperación energética con Ecuador. Ahora esperamos que el país hermano corresponda con el mismo espíritu de reciprocidad sin oportunismo político. Ya las elecciones pasaron”, escribió.

El ministro cerró su publicación con un mensaje directo a Noboa, señalando que el Gobierno Petro deja listas las condiciones para que la energía vuelva a cruzar la frontera.

Señor presidente Daniel Noboa, dejamos listas las condiciones para que la energía vuelva a cruzar la frontera”, dijo Palma.

El funcionario defendió la integración regional y afirmó que la energía debe servir para unir a los pueblos. También aprovechó para responder a los anuncios del gobierno entrante en Colombia, al señalar que, más allá de discursos, la administración saliente deja tomada la decisión.

Por más anuncios del gobierno entrante, de cosas que no pueden hacerse o de discursos grandilocuentes, lo que había que hacer lo deja hecho este gobierno”, agregó.

Con ese mensaje, Palma presentó la reactivación de las exportaciones como uno de los últimos movimientos energéticos del Gobierno Petro. La medida queda planteada como un apoyo al sistema eléctrico ecuatoriano, pero también como una señal política en medio del cambio de mando en Colombia.

Temas Relacionados

Edwin Palmaexportación de energíaEcuadorGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

El estadio Nemesio Camacho “El Campín” será epicentro del compromiso entre bogotanos y pastusos, a partir de las 08:20 p.m., por la tercera fecha

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Pico y Placa Medellín: evita multas este miércoles 5 de agosto

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa Medellín: evita multas este miércoles 5 de agosto

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

En esa época, el ciclista colombiano se encontraba en el Etixx-Quick-Step, equipo que lo había contratado para ganar las grandes competiciones a nivel internacional

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Ya es oficial: la Policía Nacional tiene su propia universidad pública

La propuesta incluye un doctorado, maestrías, especializaciones, pregrados y técnicos, con el objetivo de responder a los desafíos actuales en seguridad y convivencia ciudadana

Ya es oficial: la Policía Nacional tiene su propia universidad pública

Defensora del Pueblo envió carta a De la Espriella y advirtió sobre medidas que busca implementar: “Estas observaciones buscan prevenir retrocesos”

Iris Marín cuestionó la postura del Gobierno entrante sobre la protesta social, el periodismos, los cultivos de uso ilícito y la paz

Defensora del Pueblo envió carta a De la Espriella y advirtió sobre medidas que busca implementar: “Estas observaciones buscan prevenir retrocesos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’, a los 85 años

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: lo gana el “Embajador” por dos goles, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: lo gana el “Embajador” por dos goles, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Tres gigantes de Europa buscaron a Radamel Falcao García como fichaje de peso: estos son los equipos

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay