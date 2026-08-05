Colombia reactivará exportación de energía a Ecuador: Palma anuncia 8,6 GWh diarios

Edwin Palma y Daniel Noboa| crédito Justin Tallis/Reuters y Aris Martínez/Reuters

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Colombia reanudará desde este 5 de agosto las exportaciones de energía hacia Ecuador, según anunció el ministro de Energía, Edwin Palma, en un mensaje publicado en X, antes de dejar el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El funcionario aseguró que el país “vuelve a tender la mano” al pueblo ecuatoriano y confirmó que fueron programadas cerca de 8,6 GWh diarios de exportaciones, una cantidad que, según explicó, alcanza a cubrir más del 8 % de la demanda de Ecuador.

“Desde mañana, 5 de agosto, se reinician las exportaciones de energía hacia Ecuador”, escribió Palma en su publicación. El ministro también indicó que esa energía ocupará cerca del 78 % de la capacidad total de los enlaces internacionales de exportación hacia el país vecino.

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El anuncio llega en medio de la transición de gobierno en Colombia y fue presentado por Palma como una decisión técnica, pero también como un gesto de cooperación regional. Según el ministro, la exportación responde a necesidades de generación y seguridad del sistema eléctrico ecuatoriano.

Ministerio de Minas y Energía - Edwin Palma | crédito @PalmaEdwin/X

Palma dice que se protegieron los embalses colombianos

El jefe de la cartera energética sostuvo que la medida fue activada de manera responsable y que la prioridad fue proteger primero la seguridad energética nacional. En su mensaje, aseguró que la decisión se tomó garantizando la conservación del agua de los embalses colombianos.

“La hemos activado de manera responsable, garantizando, como primera medida, la conservación del agua de nuestros embalses”, afirmó Palma.

Según el ministro, esa decisión protege la soberanía y la seguridad energética de Colombia, especialmente frente al fenómeno de El Niño, que suele presionar los sistemas eléctricos por la reducción de lluvias y el menor nivel de los embalses.

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Palma insistió en que el reinicio de las exportaciones no se hace a costa del abastecimiento colombiano. Por el contrario, planteó que el país puede apoyar a Ecuador mientras mantiene una posición más sólida para enfrentar las condiciones climáticas que afectan la generación de energía.

El ministro también anunció que se activaron mecanismos para permitir contratos de exportación entre empresas del sector eléctrico de ambos países. Según dijo, esa posibilidad no había sido habilitada por ningún otro Gobierno en 23 años de transacciones.

“Activamos los mecanismos para que puedan celebrarse contratos de exportación entre las empresas del sector eléctrico de ambas naciones”, señaló.

FOTO DE ARCHIVO: El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma. JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS

Mensaje a Noboa y crítica al Gobierno entrante

Palma aseguró que esta decisión puede contribuir a estabilizar los precios de exportación y fortalecer la cooperación energética entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, su mensaje también incluyó un reclamo político dirigido al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

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“Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para fortalecer la cooperación energética con Ecuador. Ahora esperamos que el país hermano corresponda con el mismo espíritu de reciprocidad sin oportunismo político. Ya las elecciones pasaron”, escribió.

El ministro cerró su publicación con un mensaje directo a Noboa, señalando que el Gobierno Petro deja listas las condiciones para que la energía vuelva a cruzar la frontera.

“Señor presidente Daniel Noboa, dejamos listas las condiciones para que la energía vuelva a cruzar la frontera”, dijo Palma.

El funcionario defendió la integración regional y afirmó que la energía debe servir para unir a los pueblos. También aprovechó para responder a los anuncios del gobierno entrante en Colombia, al señalar que, más allá de discursos, la administración saliente deja tomada la decisión.

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“Por más anuncios del gobierno entrante, de cosas que no pueden hacerse o de discursos grandilocuentes, lo que había que hacer lo deja hecho este gobierno”, agregó.

Con ese mensaje, Palma presentó la reactivación de las exportaciones como uno de los últimos movimientos energéticos del Gobierno Petro. La medida queda planteada como un apoyo al sistema eléctrico ecuatoriano, pero también como una señal política en medio del cambio de mando en Colombia.