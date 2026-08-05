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Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Luego de que se viralizaran los comentarios de la actriz contra el chef Nicolás de Zubiria, usuarios en redes sociales aseguraron que hubo similitudes con las actitudes de la creadora de contenido en otros ‘reality shows’

Yina Calderón salió al paso de un usuario en redes sociales que acusó a Lina Tejeiro de compartarse con la DJ, algo con lo que esta no estuvo de acuerdo - crédito Canal RCN y @yinacalderontv/INstagram
Yina Calderón salió al paso de un usuario en redes sociales que acusó a Lina Tejeiro de compartarse con la DJ, algo con lo que esta no estuvo de acuerdo - crédito Canal RCN y @yinacalderontv/INstagram
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La actriz Lina Tejeiro protagonizó uno de los cruces más comentados en la octava temporada de MasterChef Celebrity 2026, durante el reto creativo del lunes 3 de agosto, cuando discutió con el jurado Nicolás de Zubiría tras las críticas a un plato de aborrajado.

Tras la emisión del episodio, extendió la polémica en redes sociales y en un directo en TikTok, donde afirmó que no piensa cambiar su forma de ser y que su relación con el chef es apenas cordial.

Horas después de la emisión, la participante reaccionó desde su cuenta de X con un mensaje dirigido a quienes cuestionaron su actitud: “Para las que no me quieren… hoy soy el plato fuerte”. También sostuvo que el programa está “muy romantizado” y que, aunque entiende que otros prefieran responder lo que el público espera escuchar, ella no está dispuesta a actuar de esa manera.

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La joven sorprendió al defender su forma de ser con una premisa que causó dilema - crédito Lina Tejeiro / X
La joven sorprendió al defender su forma de ser con una premisa que causó dilema - crédito Lina Tejeiro / X

La actriz llegó al punto de afirmar que hubo un fragmento no emitido del enfrentamiento con el jurado, pues supuestamente en medio de la discusión le dijo a De Zubiría que “no tenía un pelo de buena gente”, una frase que, de acuerdo con su versión, quedó fuera de la edición final del programa.

En ese contexto, y una vez se difundió su publicación en X aludiendo al público que romantizaba el formato de RCN, un usuario equiparó la actitud de Tejeiro con el jurado con la de Yina Calderón, aludiendo a sus roces con creadores de contenido y figuras de contenido a lo largo de los años.

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“Lina Tejeiro y Yina Calderón son iguales, dicen las verdades a su manera. No se puede disfrazar la verdad. Tal para cual”, escribió, etiquetando a las dos celebridades.

Ante esta mención, Yina no tardó en responder a este señalamiento, desmarcándose del comportamiento de Tejeiro. “Estás equivocada, yo jamás he sido irrespetuosa con la producción ni con los jurados. Yo respeto mucho todo programa donde he estado!”, replicó.

Yina Calderón aseguró ser siempre agradecida con los productores de los formatos en que ha participado, desmarcándose de la polémica de Tejeiro - crédito @rechismes/Instagram
Yina Calderón aseguró ser siempre agradecida con los productores de los formatos en que ha participado, desmarcándose de la polémica de Tejeiro - crédito @rechismes/Instagram

La rivalidad entre Yina Calderón y Lina Tejeiro

La tensión y los cruces entre la huilense y la llanera son algunos de los más sonados en la farándula digital colombiana.

Este enfrentamiento, que se ha desarrollado principalmente a través de las redes sociales, tiene su origen en un desaire personal. Según relató en su momento la propia Yina, el conflicto comenzó hace años durante una fiesta, momento en el que sintió un trato despectivo y una mirada de superioridad por parte de la actriz, lo que fracturó cualquier posibilidad de una relación cordial entre ambas.

La rivalidad entre Lina Tejeiro y Yina Calderón volvió a ser tendencia nacional durante el evento - crédito composición fotográfica
La rivalidad entre Lina Tejeiro y Yina Calderón es una de las más prolongadas en la historia reciente de la farándula colombiana - crédito composición fotográfica

Con el paso del tiempo, la tensión escaló de las declaraciones individuales a los encuentros frente a frente. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, donde ambas figuras públicas coincidieron. Testigos del evento confirmaron que la tensión en el lugar fue evidente luego de que Yina en estado de ebriedad se acercara a la mesa de Tejeiro y lanzara duros calificativos en su contra, lo que se produjo un fuerte cruce de palabras, reafirmando una enemistad que ya no solo se limitaba a las pantallas.

El conflicto se mantiene vivo debido a las constantes pullas e indirectas que se lanzan mutuamente aprovechando cualquier coyuntura mediática. Lina Tejeiro suele recurrir a la ironía y al sarcasmo para reaccionar a los escándalos de Yina, como ocurrió cuando la huilense hizo su sonada aparición en Stream Fighters, aguantando apenas unos segundos en el combate de boxeo contra Andrea Valdiri. Esto llevó a que la actriz la calificara de “GAYINA”, haciendo un juego de palabras.

Por su parte, Yina se ha referido de manera directa a Tejeiro, tachándola de ser una persona soberbia y cuestionando desde su apariencia física hasta diferentes aspectos de su vida privada y profesional.

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