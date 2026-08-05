Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

La famosa actriz, que se volvió tendencia en las últimas horas en redes sociales, abrió su corazón sobre los deseos de vivir una Navidad diferente al iniciar una nueva etapa junto a su bebé

La actriz interactuó con sus seguidores en una transmisión en vivo y compartió más información sobre su embarazo y la próxima llegada de su hijo Gael - crédito Notitaencol / Instagram

Guardar

La actriz Lina Tejeiro no solo es reconocida por su exitosa carrera en la pantalla chica colombiana, sino por sus videos virales en las diferentes plataformas digitales, en las que cuenta con miles de seguidores que no se pierden las actualizaciones sobre su vida personal y que la respaldan frente a cualquier polémica.

Precisamente, desde la emisión del capítulo de MasterChef Celebrity Colombia en la noche del 3 de agosto de 2026, la artista está atravesando una nueva funa por su actitud con su compañero Iván Marín y sus respuestas al jurado Nicolás de Zubiría que fueron calificadas como “groseras”.

PUBLICIDAD

En contraste con la viralización del contenido, la famosa ha compartido con sus seguidores nuevos detalles de su faceta como madre. Por esta razón, hay quienes afirman que no es el momento para someterla al estrés al criticarla y deciden centrarse en la llegada del pequeño que ya tiene fecha.

Fue la misma famosa la que confirmó el mes de nacimiento de Gael durante una visitada transmisión en vivo por su cuenta oficial de TikTok, en la que además dijo que cursa su séptimo mes de embarazo.

Sus seguidores afirman que luce más hermosa en esta etapa - crédito Lina Tejeiro / Instagram
La actriz emocionó a sus seguidores al contar detalles de la fecha del parto - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Según lo informado por Lina Tejeiro, su bebé nacería en octubre de 2026, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los médicos que la acompañan en su proceso de gestación.

PUBLICIDAD

La participante de MasterChef Celebrity habló por primera vez sobre la llegada de su primer hijo: “Gael está para octubre si Dios y la vida lo permite, mi gordo está para octubre”.

Cabe mencionar que la actriz también ha compartido en redes sociales varios momentos de esta etapa, por lo que sus seguidores le agradecen que los haga partícipes de este importante momento.

En esa transmisión, la famosa decidió resolver una de las preguntas que más le hacían sus seguidores sobre el nacimiento de su hijo y causó muchas reacciones.

En medio de la transmisión, Tejeiro expresó la ilusión con la que espera ese momento. También manifestó que está muy emocionada por la pronta llegada de su bebé.

Entre las expectativas que mencionó, incluyó su interés en pasar Navidad junto a Gael, teniendo en cuenta que esta es una de las temporadas más especiales para las familias, especialmente las que tienen hijos pequeños.

---
La dulce espera de Gael tiene emocionados a los fanáticos de la actriz - crédito @linatejeiro/IG

La actriz aseguró que está soltera

Muchos de sus seguidores se han preguntado sobre el padre de su hijo y hasta se ha llegado a especular que ella se embarazó por un proceso de fertilización, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada.

En contraste, la famosa aprovechó para hablar del interés que causa entre sus seguidores su estado sentimental después de contar que días atrás varias seguidoras la regañaron después de que dijo que sería mamá soltera.

En estos días que dije que iba a ser mamá soltera muchas mujeres me regañaron porque no importa si voy a ser mamá soltera o no, solo mamá”, afirmó.

La actriz añadió que quiere que el nacimiento sea por parto natural. Según contó, hace todo lo posible para poder vivir esa experiencia, por lo que lleva una vida muy saludable acompañada de ejercicio constante y buena alimentación.

Tejeiro atraviesa esta etapa con la expectativa puesta en la cercanía del nacimiento.

Lina Tejeiro se lanza a la aventura de MasterChef Celebrity 2026 y sus fans ya celebran el reto - crédito @linatejeiro/IG
Lina Tejeiro sorprendió por su actitud en 'MasterChef Celebrity 2026', grabaciones que dejó tras enterarse de su embarazo - crédito @linatejeiro/IG

Entre los comentarios de sus seguidores se encuentran algunos como: “Estás muy linda”, “Que Dios bendiga a tu bebé”, “Gracias por contarnos” y “Pasarás una muy linda Navidad con ese regalo”.

Pese a la polémica causada en la emisión del proyecto de cocina, algunos de sus seguidores no están preparados para dejar de verla: “No quiero ni pensar que mi bebé Lina Tejeiro abandona el reality en poco tiempo, obvio por su sueño de ser mamá, pero eso no quitará que me dolerá”.

Temas Relacionados

Lina TejeiroMasterChef CelebrityLina Tejeiro hijoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: lo gana el “Embajador” por dos goles, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Nemesio Camacho “El Campín” será epicentro del compromiso entre bogotanos y pastusos, a partir de las 08:20 p.m., por la tercera fecha

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: lo gana el “Embajador” por dos goles, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

En esa época, el ciclista colombiano se encontraba en el Etixx-Quick-Step, equipo que lo había contratado para ganar las grandes competiciones a nivel internacional

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Ya es oficial: la Policía Nacional tiene su propia universidad pública

La propuesta incluye un doctorado, maestrías, especializaciones, pregrados y técnicos, con el objetivo de responder a los desafíos actuales en seguridad y convivencia ciudadana

Ya es oficial: la Policía Nacional tiene su propia universidad pública

Defensora del Pueblo envió carta a De la Espriella y advirtió sobre medidas que busca implementar: “Estas observaciones buscan prevenir retrocesos”

Iris Marín cuestionó la postura del Gobierno entrante sobre la protesta social, el periodismos, los cultivos de uso ilícito y la paz

Defensora del Pueblo envió carta a De la Espriella y advirtió sobre medidas que busca implementar: “Estas observaciones buscan prevenir retrocesos”

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Los seguidores de la competencia se sorprenden noche a noche con cada emisión en la que los imitadores muestran su talento, por lo que el programa se convierte en tendencia en redes sociales durante la franja ‘prime’

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’, a los 85 años

Carlos Vives y Juan Luis Guerra lanzaron el videoclip de ‘Buscando el Mar’, un homenaje a Gabriel García Márquez

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: lo gana el “Embajador” por dos goles, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: lo gana el “Embajador” por dos goles, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Tres gigantes de Europa buscaron a Radamel Falcao García como fichaje de peso: estos son los equipos

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay