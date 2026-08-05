Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

La actriz interactuó con sus seguidores en una transmisión en vivo y compartió más información sobre su embarazo y la próxima llegada de su hijo Gael - crédito Notitaencol / Instagram

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La actriz Lina Tejeiro no solo es reconocida por su exitosa carrera en la pantalla chica colombiana, sino por sus videos virales en las diferentes plataformas digitales, en las que cuenta con miles de seguidores que no se pierden las actualizaciones sobre su vida personal y que la respaldan frente a cualquier polémica.

Precisamente, desde la emisión del capítulo de MasterChef Celebrity Colombia en la noche del 3 de agosto de 2026, la artista está atravesando una nueva funa por su actitud con su compañero Iván Marín y sus respuestas al jurado Nicolás de Zubiría que fueron calificadas como “groseras”.

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En contraste con la viralización del contenido, la famosa ha compartido con sus seguidores nuevos detalles de su faceta como madre. Por esta razón, hay quienes afirman que no es el momento para someterla al estrés al criticarla y deciden centrarse en la llegada del pequeño que ya tiene fecha.

Fue la misma famosa la que confirmó el mes de nacimiento de Gael durante una visitada transmisión en vivo por su cuenta oficial de TikTok, en la que además dijo que cursa su séptimo mes de embarazo.

La actriz emocionó a sus seguidores al contar detalles de la fecha del parto - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Según lo informado por Lina Tejeiro, su bebé nacería en octubre de 2026, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los médicos que la acompañan en su proceso de gestación.

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La participante de MasterChef Celebrity habló por primera vez sobre la llegada de su primer hijo: “Gael está para octubre si Dios y la vida lo permite, mi gordo está para octubre”.

Cabe mencionar que la actriz también ha compartido en redes sociales varios momentos de esta etapa, por lo que sus seguidores le agradecen que los haga partícipes de este importante momento.

En esa transmisión, la famosa decidió resolver una de las preguntas que más le hacían sus seguidores sobre el nacimiento de su hijo y causó muchas reacciones.

En medio de la transmisión, Tejeiro expresó la ilusión con la que espera ese momento. También manifestó que está muy emocionada por la pronta llegada de su bebé.

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Entre las expectativas que mencionó, incluyó su interés en pasar Navidad junto a Gael, teniendo en cuenta que esta es una de las temporadas más especiales para las familias, especialmente las que tienen hijos pequeños.

La dulce espera de Gael tiene emocionados a los fanáticos de la actriz - crédito @linatejeiro/IG

La actriz aseguró que está soltera

Muchos de sus seguidores se han preguntado sobre el padre de su hijo y hasta se ha llegado a especular que ella se embarazó por un proceso de fertilización, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada.

En contraste, la famosa aprovechó para hablar del interés que causa entre sus seguidores su estado sentimental después de contar que días atrás varias seguidoras la regañaron después de que dijo que sería mamá soltera.

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“En estos días que dije que iba a ser mamá soltera muchas mujeres me regañaron porque no importa si voy a ser mamá soltera o no, solo mamá”, afirmó.

La actriz añadió que quiere que el nacimiento sea por parto natural. Según contó, hace todo lo posible para poder vivir esa experiencia, por lo que lleva una vida muy saludable acompañada de ejercicio constante y buena alimentación.

Tejeiro atraviesa esta etapa con la expectativa puesta en la cercanía del nacimiento.

Lina Tejeiro sorprendió por su actitud en 'MasterChef Celebrity 2026', grabaciones que dejó tras enterarse de su embarazo - crédito @linatejeiro/IG

Entre los comentarios de sus seguidores se encuentran algunos como: “Estás muy linda”, “Que Dios bendiga a tu bebé”, “Gracias por contarnos” y “Pasarás una muy linda Navidad con ese regalo”.

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Pese a la polémica causada en la emisión del proyecto de cocina, algunos de sus seguidores no están preparados para dejar de verla: “No quiero ni pensar que mi bebé Lina Tejeiro abandona el reality en poco tiempo, obvio por su sueño de ser mamá, pero eso no quitará que me dolerá”.