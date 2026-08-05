Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Jáminton Campaz acumula 20 goles en 134 partidos durante su paso por Rosario Central - crédito ESPN

Guardar

El futuro de Jáminton Campaz vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes. El extremo colombiano, figura de Rosario Central durante las últimas temporadas, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del América de México, en una negociación que avanza entre los clubes, aunque todavía existen diferencias económicas que impiden cerrar el acuerdo.

De acuerdo con ESPN México, Campaz es el gran objetivo del conjunto azulcrema para reforzar su plantilla de cara al segundo semestre de 2026. El medio aseguró que las negociaciones ya están en curso y que la intención del América es incorporar al colombiano lo antes posible, consciente de que se trata de uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la operación todavía no está cerrada. La principal diferencia pasa por el monto del traspaso y por el momento en el que Rosario Central estaría dispuesto a desprenderse de una de sus principales figuras.

Jaminton Campaz,. mundialista con la selección Colombia en el 2026, querría salir de Rosario Central para jugar en América de México - crédito AFP

¿Por qué América de México quiere contratar a Jáminton Campaz?

Según informó el periodista Raúl ‘Pollo’ Ortiz, de FOX México, en América consideran que Campaz reúne todas las condiciones deportivas que buscan para potenciar el ataque del equipo. Además, el hecho de que al jugador aparentemente le quede poco tiempo de contrato con Rosario Central hace que la negociación resulte especialmente atractiva para la directiva mexicana.

Ortiz explicó que el club mexicano agotará todas las instancias posibles para convencer a Rosario Central de vender al futbolista en este mercado. Incluso, aseguró que Campaz ya habría dado un paso importante para facilitar su salida.

PUBLICIDAD

“Se reporta que Campaz se plantó en el entrenamiento de Rosario Central y le pidió a Jorge Almirón que lo ayude con la salida. Creo probable que termine jugando en América de México. Es una buena oportunidad para Rosario, porque si no es ahora, solamente le quedarían unos meses de contrato y podría irse gratis en el siguiente mercado”, comentó el periodista mexicano.

César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, anunció este martes 4 de agosto que América de México subió su oferta por Jaminton Campaz - crédito @clmerlo/X

La oferta de América de México no satisface a Rosario Central

No obstante, desde Argentina la situación contractual no sería tan sencilla. El periodista Juan José Buscalia reveló que América presentó una oferta cercana a los 3,5 millones de dólares, mientras que Rosario Central pretende recibir alrededor de 5,5 millones para autorizar la transferencia.

PUBLICIDAD

Buscalia también indicó que el deseo del futbolista es que la operación se concrete. Sin embargo, explicó que Rosario Central habría puesto una condición para facilitar la salida: permitir que Campaz dispute primero la serie frente a Corinthians por la Copa Libertadores antes de incorporarse al fútbol mexicano.

Además, el periodista argentino señaló que en Rosario Central sostienen que existe una cláusula de renovación automática del contrato hasta diciembre de 2028, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos establecidos previamente entre las partes. Esa interpretación contractual podría convertirse en otro punto de discusión durante las negociaciones.

Mientras tanto, desde México consideran que el aspecto económico con el futbolista ya estaría prácticamente resuelto. Raúl ‘Pollo’ Ortiz aseguró que América tendría un acuerdo salarial con Campaz y que el colombiano recibiría condiciones económicas muy superiores a las que actualmente tiene en Rosario Central.

PUBLICIDAD

James Rodríguez también ha sonado con fuerza para llegar al América de México y regresar a la Liga MX - crédito FCF

América de México ya tendría un acuerdo con Jáminton Campaz

“Lo que tengo entendido es que América ya tiene un acuerdo con Campaz en la parte económica. Le mejorarían mucho las condiciones respecto a lo que percibe actualmente en Rosario. Creo que habrá novela durante los próximos días”, afirmó el periodista de FOX México.

No obstante, Ortiz también advirtió que las pretensiones económicas del conjunto argentino podrían complicar la operación. “Si Rosario Central pide 5,5 millones de dólares, creo que el negocio no se va a dar. América también tiene presión mediática por contratar jugadores importantes y no creo que espere demasiado tiempo. Si el jugador ya fue a presionar a la directiva, a Rosario le conviene venderlo por una buena cifra”, agregó.

PUBLICIDAD

Desde Argentina, Buscalia considera que la postura de Rosario Central también tiene argumentos deportivos. El periodista recordó que Campaz se ha convertido en una pieza irremplazable dentro del esquema de Jorge Almirón y que encontrar un sustituto con características similares sería una tarea muy compleja en el mercado actual.

“Rosario Central no tiene cómo reemplazar a Campaz. No hay en el fútbol argentino un jugador con esas características. Si yo fuera Gonzalo Belloso, también me plantaría, independientemente de las ganas que tenga el futbolista de irse”, explicó.