Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Tres gigantes de Europa buscaron a Radamel Falcao García como fichaje de peso: estos son los equipos

El delantero colombiano, que se encuentra como agente libre, reveló las opciones que se le aparecieron en el mercado, además de que descartó un regreso a River

El contrato de Radamel Falcao se extiende hasta junio, por lo que junto a las directivas debe negociar su renovación - crédito Colprensa/Lina Gasca
Falcao quedó libre en el mercado de fichajes luego de terminar contrato con Millonarios en junio de 2026 - crédito Colprensa/Lina Gasca
Guardar

Radamel Falcao García se encuentra como agente libre en el mercado de fichajes luego de su segundo ciclo con Millonarios, en el primer semestre de 2026, y busca un nuevo club con el que seguramente terminará su carrera a los 40 años, llena de títulos y reconocimientos por ser goleador.

El “Tigre” reveló que tres clubes importantes en Europa lo buscaron, uno de ellos de la Premier League y dos de la Serie A, y demostró que mantiene una buena imagen en el fútbol del Viejo Continente, donde brilló en conjuntos como el Porto de Portugal y el AS Mónaco, de la Ligue 1 de Francia.

PUBLICIDAD

Sumado a eso, el samario dijo que no se dio la oportunidad de volver a River Plate, el club en el que debutó en 2005 y se convirtió en referente, pero en la actualidad no pasa por su mejor momento por las tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura.

Los equipos que buscaron a Falcao

En una entrevista con Ezzequiel, un creador de contenido, el colombiano reveló que estuvo cerca de jugar en varios clubes grandes de Europa, aunque las negociaciones no se concretaron en su momento.

El delantero mencionó como interesados al “Milan, Arsenal o Juventus”, lo cual sorprendió porque, en el mejor momento del samario, estuvo en la mira de dos de las escuadras más ganadoras en la historia de la Serie A y el actual campeón de la Premier League.

PUBLICIDAD

Falcao
Falcao marcó cuatro goles y cinco asistencias en 29 partidos con el Manchester United - crédito Shutterstock

Aunque el goleador no explicó las razones exactas por las que no prosperaron algunas de esas negociaciones, se recuerda mucho el paso del jugador por la liga inglesa entre 2014 y 2016, cuando fue a préstamo al Manchester United y al Chelsea, con los que no tuvo mucho éxito.

Falcao también contó que tuvo la opción de volver a River Plate, pero decidió no hacerlo por una razón deportiva y de imagen, ya que era en el momento en que pasaba por el Galatasaray y después en Rayo Vallecano, sus últimas escuadras en el Viejo Continente antes de pasar por Millonarios.

Radamel Falcao García con River Plate. Imagen: AFP.
Radamel Falcao García debutó con River Plate en 2005 y fue figura del club hasta 2009 - crédito AFP

“Cuando ya se dio la oportunidad, yo ya no estaba en las condiciones adecuadas para ir al fútbol argentino, yo había dejado una muy buena imagen y tenía miedo de perder eso”. Además, señaló que durante ese período estaba en Europa y que el regreso “no se daba para volver”, señaló.

El jugador que más se parece al “Tigre”

Radamel Falcao eligió a Lautaro Martínez como el delantero actual que más se parece a su juego, y ubicó a Kylian Mbappé como el mejor número nueve del momento, en una charla con el periodista Ezzequiel que también expuso la influencia del colombiano en la carrera de dos de los atacantes más destacados del fútbol internacional.

“¿Un jugador que tenga cosas mías? Lautaro Martínez”, dijo Falcao en el intercambio de preguntas y respuestas, lo que recordó el momento en que el delantero de la Albiceleste mostró su admiración por el “Tigre”.

Los delanteros fueron influenciados por 'El Tigre' a lo largo de sus carreras. Fotos: @KMbappe / Rayo Vallecano / @lautaromartinez
Los delanteros Kylian Mbappé y Lautaro Martínez fueron influenciados por Falcao García a lo largo de sus carreras - crédito @k. mbappe/Instagram / Rayo Vallecano / @lautaromartinez/Instagram

“El fútbol siempre estuvo ahí, desde mis orígenes. Y mi ídolo era Falcao, un delantero que me inspiró con su forma de vivir y de jugar… Falcao para mí siempre fue mi espejo, fue un jugador que me gustó y que veía siempre, de chico. No soy muy amante de ver partidos por televisión, pero cuando jugaba Falcao en River, lo miraba. Acá mi familia es muy futbolera, miraba poco, pero cuando jugaba él, seguía todo porque es un gran jugador”, había dicho el argentino en 2024, a los canales oficiales del Inter.

En la misma charla, Falcao también señaló a Kylian Mbappé como el mejor número nueve del presente. El colombiano aclaró que no se trata de un delantero de área en el sentido más clásico, pero sostuvo que nadie iguala su rendimiento en el tramo final del campo.

La valoración tiene un peso adicional por el vínculo entre ambos durante su etapa compartida en Mónaco. Según el relato, esos años permitieron que Falcao conociera de cerca al actual delantero del Real Madrid, al que ubicó por encima del resto en ese puesto.

Temas Relacionados

FalcaoRiverAC MilanArsenalJuventusColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: finalizó el primer tiempo, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Nemesio Camacho “El Campín” será epicentro del compromiso entre bogotanos y pastusos, a partir de las 08:20 p.m., por la tercera fecha

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: finalizó el primer tiempo, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

En esa época, el ciclista colombiano se encontraba en el Etixx-Quick-Step, equipo que lo había contratado para ganar las grandes competiciones a nivel internacional

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

El jugador de la selección Colombia acumula 20 goles en 134 partidos jugados con el equipo argentino, pero tendría la intención de ser transferido de llegar al club mexicano, donde está otro colombiano, Óscar Perea

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay

Un duelo de mucho interés se dará en la tercera jornada, porque se miden dos equipos invictos, con entrenadores de buen momento y el objetivo de acercarse al liderato

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay

La Dimayor acaba de darle un duro golpe al América de Cali: tomó primera decisión por caso de Yhorman Hurtado

Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó demandaron sus respectivos partidos ante los Diablos Rojos por la supuesta inscripción irregular del jugador

La Dimayor acaba de darle un duro golpe al América de Cali: tomó primera decisión por caso de Yhorman Hurtado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’, a los 85 años

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: lo gana el “Embajador” por dos goles, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: lo gana el “Embajador” por dos goles, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay

La Dimayor acaba de darle un duro golpe al América de Cali: tomó primera decisión por caso de Yhorman Hurtado